L’électrification s’invite dans les Ford Bronco New Energy en Chine— On en rêve

Ce n’est pas la première fois — et sûrement pas la dernière — qu’on découvre un véhicule électrique exclusivement offert en Chine qu’on aimerait bien voir débarquer chez nous. Le plus récent en date? Le tout nouveau Ford Bronco New Energy.

Ford dévoile deux nouveaux VUS électrifiés

Le Bronco New Energy propose une batterie de 105,4 kWh

Les deux versions seraient probablement à traction (TA)

VÉ et hybride rechargeable — une nouvelle race de Bronco

La famille Bronco s’agrandit avec un tout nouveau modèle… mais malheureusement, ne vous attendez pas à le croiser de sitôt sur nos routes. Conçu actuellement exclusivement pour la Chine, le Bronco New Energy ressemble à s’y méprendre à une évolution du Bronco Sport, mais cache une toute autre bête sous le capot.

Un vrai look de Bronco

À l’œil, le Bronco chinois reprend plusieurs éléments visuels des modèles à essence déjà vendus en Chine — particulièrement du côté du Bronco Sport. Avec ses poignées de porte encastrées, on pourrait croire à une simple mise à jour esthétique. Mais une fois le ruban à mesurer sorti, c’est une autre histoire : ce Bronco est massif.

L’empattement atteint 2 950 mm (116,1 po), identique à celui du grand Bronco à quatre portes vendu ici, et beaucoup plus long que les 2 670 mm (105,1 po) du Bronco Sport. Quant à la longueur totale, elle s’élève à 5 025 mm (197,8 po), surpassant le Bronco (4 810 mm / 189,4 po) et le Bronco Sport (4 400 mm / 173,4 po).

Enfin de l’électrification

C’est surtout sous le capot que les choses changent. Tandis que les Broncos nord-américains roulent uniquement à l’essence (aucune version hybride n’est offerte à ce jour), le Bronco New Energy propose soit une motorisation 100 % électrique, soit un système hybride avec prolongateur d’autonomie.

Le modèle entièrement électrique livre une puissance de 202 kW (271 ch), tandis que la version hybride rechargeable, qui a la même apparence extérieure, combine un moteur 1,5 litre à essence avec une motorisation de 180 kW (245 ch). Moins enthousiasmant : dans les deux cas, il semble que la motricité soit limitée aux roues avant — un contraste avec les Broncos d’ici, tous à rouage intégral ou 4X4 de série.

La version avec prolongateur d’autonomie comprend une batterie de 43,7 kWh, permettant jusqu’à 220 km en mode 100 % électrique, ou 1 220 km combinés avec un plein d’essence. Du côté du VÉ, on parle d’une batterie beaucoup plus imposante de 105,4 kWh, offrant jusqu’à 650 km d’autonomie. Cela dit, ces chiffres proviennent de l’évaluation chinoise, généralement plus optimiste que les normes nord-américaines.

Côté poids, c’est du lourd

Le Bronco New Energy est un véritable mastodonte. En version hybride, il pèse 2 510 kg (5 535 lb), tandis que la version 100 % électrique grimpe à 2 630 kg (5 800 lb). À titre comparatif, le Bronco Sport le plus léger affiche seulement 1 590 kg (3 500 lb), et même le costaud Bronco Raptor reste en dessous avec 2 240 kg (4 945 lb).

Et ce n’est pas tout…

Des images officielles publiées par le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information montrent un capteur Lidar monté sur le toit — un équipement encore jamais vu sur un produit Ford nord-américain. Développé en partenariat avec l’entreprise chinoise Jiangling Motors, le Bronco New Energy devrait se détailler entre 300 000 et 400 000 yuans, soit l’équivalent d’environ 56 000 $ à 74 000 $ CAD.