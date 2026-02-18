Au début des années 1960, le marché du véhicule utilitaire était très différent de celui d’aujourd’hui. En fait, il n’existait qu’une poignée de modèles qui se réclamaient de ce titre, à savoir le Jeep CJ-5, l’International Harvester Scout, le Toyota FJ40, le Nissan Patrol et le Land Rover Série II.

Flairant qu’il y avait un marché à explorer, Ford se lance dans cet univers et, en août 1965, la compagnie présente le Bronco, qui va faire ses débuts comme modèle 1966. Le succès a été instantané. Au fil des décennies, une quantité de versions intéressantes a été proposée, certaines s’établissant même comme des pièces incontournables aujourd’hui.

Le modèle a aussi été célèbre pour une autre raison, que nous effleurerons en conclusion. Ce que l’on vous propose d’abord, c’est un survol de son histoire, avec une brève analyse de 10 versions qui ont marqué les esprits au cours des 60 dernières années.

1 — Ford Bronco 1966 : le premier

C’est un modèle axé sur la simplicité qui est présenté au public pour 1966. Le nouveau Bronco profite d’un châssis bien à lui et se décline en trois configurations : un coupé de type roadster, une camionnette et une variante de type familiale, typique des VUS que l’on connaît aujourd’hui. Le premier était le modèle de base. On peut le comprendre : il n’avait ni toit ni portières. Quant à la camionnette, elle était très courte et présentait la particularité d’un toit entièrement amovible. Pour ce qui est de la déclinaison utilitaire, « wagon », comme on l’appelait à l’époque, elle était la plus luxueuse de la famille, avec un toit pleine grandeur et de grandes vitres à l’arrière.

Une publicité de l’époque présentait le Bronco comme compagnon d’écurie de la Mustang. Le modèle était livré d’office avec un moteur 6-cylindres de 170 pouces cubes et 105 chevaux, mais rapidement, le V8 de 289 pouces de Ford fera partie de l’offre.

2. Ford Bronco 1967 avec Sport Package 1967

Il faut l’avouer, la première mouture du modèle était plutôt rudimentaire. Rapidement, Ford va comprendre que certains acheteurs en voulaient plus, notamment la capacité de combiner des capacités hors route avec du style et du confort. En 1967, la compagnie offre l’ensemble Sport (Sport Package) qui vient ajouter, aux versions camionnettes et utilitaires, un anneau chromé au volant pour le klaxon, des moulures autour des phares, des feux, des fenêtres et de la grille, des pare-chocs chromés avec surprotecteurs avant, des appuis-bras, des enjoliveurs, un plancher en vinyle (utilitaire) et un allume-cigarette, entre autres.

Ce que ce modèle annonçait, c’est que le Bronco n’allait pas être un simple et vulgaire véhicule utilitaire. Il se positionnait pour en offrir davantage, ce qu’il n’allait pas tarder à faire.

3 — Ford Bronco Baja 1971 : une première modification d’importance

Pour sa sixième année sur le marché, avec une formule qui garantissait à la compagnie quelque 20 000 ventes par année, on voit apparaître en 1971 une version Baja, pensée pour la conduite dans le désert. En fait, cette variante était basée sur une version utilitaire. Elle passait par les ateliers de Bill Stroppe & Associates. Ces derniers se spécialisaient notamment dans la modification de Ford Bronco. La variante Baja proposait des élargisseurs d’ailes qui couvraient les pneus, un arceau de sécurité, des pare-chocs renforcés, ainsi qu’une peinture distinctive mêlant le rouge, le blanc, le bleu et le noir.

Le modèle sera proposé pendant quatre ans et seulement 650 exemplaires verront le jour. Sa rareté en fait une version très prisée aujourd’hui par les collectionneurs.

4 — Ford Bronco 1978 : un premier grand changement

La production de la première génération du Bronco se termine en 1976, si bien qu’il n’y a pas de Bronco en 1977. Le modèle revient en force l’année suivante, avec un style entièrement revu et modernisé. Les publicités de Ford parlaient d’un produit « tout nouveau, de haut en bas et de l’avant à l’arrière ». Cette fois, il repose sur la plateforme de la camionnette de la Série F. Il gagne en format, en puissance, en confort et en robustesse. Il vient séduire une clientèle qui veut davantage de confort, sans sacrifier le côté utilitaire de la camionnette.

Le changement va donner raison à Ford qui voit les ventes de son modèle exploser. Elles avaient été de 13 625 versions en 1976. Elles passaient à 70 546 exemplaires en 1978.

5 — Ford Bronco 1980 : un autre pas en avant

Puisqu’il était désormais basé sur la camionnette de la Série F, le style du Bronco suivait celui de son cousin. Ainsi, deux ans après sa grande transformation, d’autres changements ont été apportés au style en 1980. Ce dernier prend encore du galon avec un design modernisé, mais surtout, il hérite d’une suspension indépendante à l’avant, ce qui améliore considérablement le confort routier. Ford améliorerait également la boîte de transfert du système 4X4.

6 — Ford Bronco Eddie Bauer 1985 : le mariage parfait

L’introduction de la version Eddie Bauer en 1985 représente un moment important dans l’histoire du modèle. Cette collaboration avec la marque de vêtements et d’équipement de plein air (Eddie Bauer) venait créer une variante qui alliait robustesse et raffinement. La peinture à deux tons unique au modèle, avec des bandes de couleur coordonnées, l’intérieur en tissu haut de gamme avec surpiqûres, ainsi que tous les équipements axés sur le confort, faisaient de cette édition Eddie Bauer un 4X4 à la fois capable de tout et très civilisé pour les sorties mondaines.

Le succès fut tel que l’édition Eddie Bauer demeura au catalogue pendant des années.

7 — Ford Bronco 1992 : la maturité

La génération lancée au début des années 1990 représente l’aboutissement du Bronco en tant que véhicule utilitaire offrant le mélange parfait entre capacités et luxe. En 1992, une mise à jour importante modernise le design et améliore la sécurité grâce à l’ajout d’un coussin gonflable du côté conducteur. Les versions XLT et Eddie Bauer misent sur le grand luxe avec un intérieur soigné et une liste d’équipement complète.

Cependant, la fin approchait pour le Bronco à ce moment-là de l’histoire. En effet, l’appétit des consommateurs pour des véhicules plus familiaux était en pleine croissance, tant dans l’univers des fourgonnettes que dans celui d’une nouvelle génération d’utilitaires offrant davantage de polyvalence. Le Bronco, avec sa configuration à deux portières seulement, n’allait plus, très bientôt, répondre aux besoins des acheteurs. Ainsi, après 1996, Ford tournait la page avec la fin de la production du modèle.

L’histoire allait cependant nous réserver une surprise un quart de siècle plus tard.

8 — Ford Bronco 2021 : le grand retour

Après 25 ans d’absence, le Bronco est revenu en 2021, cette fois sous une forme fidèle à ses racines. Avec son style rétro, il opérait une coupure avec la camionnette de la Série F, ce qui était une excellente décision. Autre bonne nouvelle, des configurations à deux et à quatre portes allaient figurer au menu, avec un toit amovible et des portières démontables. Vraiment, on faisait ici plaisir aux passionnés tout en rendant hommage aux racines de ce produit.

Et, signe des temps, le modèle proposait des mécaniques turbocompressées, des systèmes hors route sophistiqués et un niveau de confort digne de ce nom. Un retour réussi, en quelque sorte, mais des problèmes de fiabilité et des rappels ont mis de l’ombre sur la nouvelle mouture du produit.

9 — Ford Bronco Raptor 2022 : l’ultime machine hors route

Comme elle l’avait fait lors des débuts du modèle, Ford ne tarde pas à proposer des variantes plus spécifiques. Puisque l’approche Raptor était déjà présente dans la gamme avec les camionnettes de la Série F, ce n’était qu’une question de temps avant que l’on voie la compagnie appliquer ce traitement à son nouveau Bronco. Suspension renforcée, voies élargies et puissant moteur V6 biturbo sont venus transformer le Bronco en une machine de haute performance hors route.

10 — Ford Bronco Héritage : retour aux sources

Enfin, on s’en voudrait de ne pas terminer notre tournée par un modèle qui boucle la boucle, soit l’édition héritage rendant hommage aux origines du modèle. Cette dernière reprend le style et les accents visuels de l’époque, par exemple avec une calandre blanche, des teintes rétro et des roues spécifiques. Elle vient rappeler les débuts du Bronco et établir le lien entre le passé et le présent. Elle s’adresse autant aux nostalgiques qu’aux nouveaux acheteurs qui souhaitent faire un clin d’œil au modèle d’origine.

La bonne nouvelle, c’est qu’elle n’annonce pas la fin du Bronco, ce qui aurait pu être le cas avec une version d’hommage au passé mettant fin à une histoire. Ford serait en train de préparer la suite des choses avec une nouvelle mouture qui verrait le jour vers la fin de la présente décennie. Il faudra voir ce qu’elle proposera en matière d’électrification, mais il semble acquis qu’il y en aura une forme ou une autre.

Conclusion

Soixante ans après sa naissance, le Ford Bronco demeure fidèle à sa mission originale, soit celle d’offrir un véhicule capable de passer partout, de tout faire et de procurer des sensations incomparables à ceux qui s’aventurent hors des sentiers battus.

En terminant, il est impossible de passer sous silence le Ford Bronco le plus célèbre de l’histoire, celui qui a été impliqué dans une fameuse poursuite survenue à Los Angeles en 1994. En effet, le 17 juin de cette année-là, un Bronco blanc devenait involontairement le véhicule le plus médiatisé d’Amérique lors de la poursuite télévisée d’O. J. Simpson, un moment qui a marqué à jamais l’histoire du modèle.