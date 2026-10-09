Volkswagen ID. Tiguan 2027 : la deuxième fois sera la bonne?

Le Volkswagen ID. Tiguan 2027 remplacera le ID.4 en avec un design plus robuste, un habitacle entièrement modernisé et de nouvelles motorisations électriques. Son lancement européen est prévu au début de 2027, son arrivée au Canada reste à confirmer, il portera sans doute l’année modèle 2028 ici.

Le Volkswagen ID. Tiguan succédera au ID.4, mais Volkswagen n’a pas encore annoncé de calendrier de commercialisation pour le Canada et les États-Unis.

Trois motorisations électriques sont annoncées en Europe, développant de 190 à 299 chevaux.

Volkswagen corrige plusieurs irritants du ID.4, notamment les commandes tactiles et les poignées de portières.

Le Volkswagen ID. Tiguan remplacera le ID.4 en Amérique du Nord

Volkswagen prépare un changement majeur dans sa stratégie électrique nord-américaine. Le constructeur allemand présente le nouvel ID. Tiguan, un VUS électrique destiné à succéder au ID.4, commercialisé au Canada depuis 2021.

Ce changement illustre la volonté de Volkswagen de profiter de la notoriété du Tiguan, l’un de ses modèles les plus populaires et de l’accoler à son VUS électrique. Stratégie que le constructeur aurait certainement dû adopter dès le départ. Le Tiguan à essence sera toujours offert, parallèlement à sa déclinaison entièrement électrique.

Volkswagen a produit plus de 950 000 exemplaires des ID.4 et ID.5 (Europe) depuis leur lancement. Le nouvel ID. Tiguan devra poursuivre cette progression dans un marché nord-américain où la concurrence électrique est particulièrement importante, tout particulièrement au Canada, plus précisément au Québec.

Un design plus conventionnel et plus robuste

L’ID. Tiguan abandonne une bonne partie des formes arrondies du ID.4, mais la silhouette demeure sensiblement la même. On voit rapidement qu’il s’agit d’un important recarrossage.

Le nouveau langage stylistique « Pure Positive » privilégie des lignes précises, des surfaces sculptées et une carrosserie visuellement plus imposante. On suit l’approche des plus récents produits de la marque avec bande noire centrale qui intègre les blocs optiques ID.Light de même que la bande lumineuse centrale. Les lignes générales sont plus angulaires.

Volkswagen réintroduit également des poignées de portières conventionnelles à tirer, abandonnant ainsi les mécanismes électroniques utilisés sur le ID.4. On se souvient que cet élément pourtant banal a été la cause de l’un des plus importants rappels sur le modèle en raison de leur dysfonctionnement. Le constructeur a même été contraint d’interrompre les ventes durant plusieurs semaines.

Un habitacle profondément modernisé

L’intérieur représente probablement l’amélioration la plus importante par rapport au ID.4.

Volkswagen annonce une qualité des matériaux supérieure et une présentation davantage associée aux véhicules haut de gamme. Le tableau de bord comprend une instrumentation numérique de 10 pouces et un écran multimédia central de 15 pouces.

Un troisième écran de 12 pouces pourra être installé devant le passager. Un filtre de confidentialité empêchera le conducteur de voir certains contenus, notamment les jeux et les vidéos.

Volkswagen propose également des affichages rétro inspirés des anciennes Golf, notamment les instruments bleus et rouges de la Golf IV. Les nostalgiques vont adorer.

Le retour attendu des boutons physiques

Volkswagen répond aux critiques concernant l’ergonomie du ID.4. On espère aussi que la fiabilité technique de ces composants soit améliorée dans l’opération.

Le volant abandonne les commandes tactiles au profit de boutons physiques. La climatisation bénéficie de commandes conventionnelles et un contrôleur central permet de régler le volume sonore. Les commandes des vitres électriques ont également été repensées.

Parmi les équipements disponibles figurent des sièges ventilés et massants, un système audio Harman Kardon de 480 watts, un toit panoramique et deux chargeurs sans fil Qi2. Ces équipements restent à confirmer pour le marché nord-américain.

De nouvelles technologies pour faciliter la conduite

L’ID. Tiguan offrira de série la conduite à une pédale, permettant de ralentir fortement le véhicule en relâchant l’accélérateur. C’est une très bonne nouvelle, car sur l’ID.4, cette innovation était défaillante.

Le système Connected Travel Assist pourra notamment assister aux changements de voie sur autoroute et reconnaître certains feux de circulation.

Le VUS proposera aussi une clé numérique partageable et une fonction Vehicle-to-Load permettant d’alimenter des appareils électriques externes.

Sur le plan pratique, Volkswagen annonce un coffre arrière de 534 litres et un compartiment avant supplémentaire (frunk) de 32 litres, une nouveauté par rapport au ID.4.

Trois motorisations électriques

Le nouvel ID. Tiguan repose sur la plateforme MEB+, une évolution de l’architecture électrique utilisée par Volkswagen. Pour l’Europe, trois configurations sont annoncées. On compte sur deux versions à propulsion avec un moteur à l’arrière. La première de 190 chevaux vient avec la petite batterie de 58 kWh. Le second pousse 286 ch., mais offre une plus grande batterie de 77 kWh. Cette même batterie équipe également la version 4MOTION à rouage intégral de 299 ch.

Pour le moment, l’autonomie maximale annoncée atteint 600 km selon la norme européenne WLTP, ce qui équivaut à environ 514 km en adoptant une évaluation similaire à Ressources naturelles Canada et l’EPA. Les valeurs officielles canadiennes et américaines seront inférieures.

La capacité de remorquage atteint 1 800 kg avec la batterie de 58 kWh et 2 000 kg avec celle de 77 kWh, soit respectivement environ 3 968 et 4 409 lb.

Volkswagen n’a pas encore précisé les puissances de recharge rapide ni les temps de recharge. Ces caractéristiques concernent exclusivement les versions européennes. Les motorisations proposées au Canada pourraient être différentes.

Fiabilité : Volkswagen doit faire oublier les problèmes du ID.4

Le nouvel ID. Tiguan devra également convaincre les consommateurs nord-américains sur le plan de la fiabilité.

Depuis son lancement, le ID.4 a fait l’objet de plusieurs rappels importants au Canada et aux États-Unis.

Les principaux problèmes ont notamment concerné les poignées électroniques pouvant entraîner l’ouverture involontaire des portières, les défaillances logicielles provoquant l’extinction des écrans et certaines anomalies susceptibles d’interrompre la propulsion électrique.

En 2026, des campagnes de rappel ont également visé certaines batteries haute tension présentant un risque de surchauffe.

Ces problèmes ne touchent pas tous les véhicules, mais ils ont soulevé des questions concernant la fiabilité électronique du modèle.

Le retour aux commandes physiques et l’adoption de nouveaux systèmes constituent des changements encourageants. Toutefois, Volkswagen devra démontrer que la plateforme MEB+ apporte également des améliorations durables en matière de fiabilité.

Quand le Volkswagen ID. Tiguan arrivera-t-il au Canada?

Le Volkswagen ID. Tiguan sera commercialisé en Europe au début de 2027, avec un prix de départ de 42 695 euros en Allemagne.

Volkswagen confirme que le modèle remplacera éventuellement le ID.4 en Amérique du Nord, mais aucune date de lancement ni aucun prix canadien n’ont été annoncés.

Les versions, les autonomies homologuées et les équipements destinés au Canada seront précisés ultérieurement.