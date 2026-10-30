300 millions d’euros manquants : la Golf électrique de Volkswagen en pause

VW suspend temporairement l’ID. Golf jusqu’à ce que les investissements soient assurés.

Wolfsburg accuse un manque de 300 millions d’euros, selon une note interne.

Le comité d’entreprise assure que le lancement de 2030 est maintenu.

Volkswagen a confirmé aujourd’hui la suspension temporaire des travaux de développement de l’ID. Golf électrique, après que son usine de Wolfsburg a raté ses objectifs de réduction des coûts.

David Powels, directeur financier de la marque Volkswagen et du Brand Group Core, a annoncé la mesure avec les résultats des neuf premiers mois. Les travaux resteront en suspens tant que les investissements nécessaires ne seront pas assurés, a-t-il précisé. « Le contexte du marché demeure extrêmement difficile », a déclaré M. Powels.

Selon une note interne de Thomas Schaefer, responsable des marques à grand volume du groupe, rapportée par Reuters, Wolfsburg accuse un manque de 300 millions d’euros par rapport à son objectif de réduction des coûts. « Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre ce travail en ce moment », a-t-il écrit.

Le résultat d’exploitation de la marque Volkswagen glisse à 813 millions d’euros en neuf mois

Marque Volkswagen (véhicules de tourisme) Janvier à septembre 2026 Résultat d’exploitation 813 millions d’euros (1,476 milliard en 2025) Marge d’exploitation 1,3 % (2,6 % avant éléments exceptionnels) Chiffre d’affaires 61,953 milliards d’euros (-2,9 %) Ventes unitaires 2 239 458 (-1,7 %)

Le constructeur attribue ce recul à des incitatifs à la vente plus élevés, à une composition défavorable des ventes et à des éléments exceptionnels. Ceux-ci comprennent des coûts de restructuration, la vente prévue de Volkswagen Osnabrück GmbH et la fin de la production de l’ID.4 à Chattanooga, au Tennessee, déjà effective. Volkswagen prévoit aussi d’autres coûts de restructuration liés à l’élargissement des mesures de retraite anticipée prévues par l’accord « Zukunft Volkswagen ».

M. Powels fait état d’une demande en hausse pour les VÉ. « Nos véhicules électriques sont attrayants, et nous constatons une nette hausse de la demande », a-t-il affirmé. La famille de citadines électriques du groupe (ID. Polo, ID. Cross, Škoda Epiq et Cupra Raval) cumule environ 150 000 commandes.

Un manque de 300 millions d’euros gèle les travaux préparatoires de l’ID. Golf

L’ID. Golf doit être lancée en 2030 et figurera parmi les premiers véhicules construits sur SSP, l’architecture logicielle commune du groupe conçue pour réduire la complexité et les coûts de production. L’usine de Wolfsburg doit être réoutillée pour la produire.

Le comité d’entreprise de VW affirme que ce gel ne retardera pas le lancement et s’engage à rattraper le temps perdu. Il y voit néanmoins « une nouvelle preuve de la situation financière tendue du groupe ».

Lorsque Volkswagen a présenté l’ID. Golf sur la plateforme SSP en mai 2025, le lancement était prévu en 2028 ou 2029. Quatre mois plus tard, le réoutillage au point mort à Wolfsburg a repoussé cet échéancier d’environ neuf mois. La production de la Golf à moteur thermique déménagera au Mexique en 2027.

Date Étape de la Golf électrique Septembre 2023 Volkswagen confie la production de la Golf électrique à Wolfsburg Mai 2025 L’ID. Golf est confirmée sur SSP pour 2028 ou 2029 Septembre 2025 Des retards de réoutillage repoussent le lancement d’environ neuf mois Mars 2026 La silhouette de la neuvième génération est dévoilée aux employés de Wolfsburg Octobre 2026 Développement suspendu ; lancement de 2030 maintenu

100 000 emplois et jusqu’à quatre usines allemandes visés par la restructuration

Le groupe prévoit de supprimer 100 000 emplois et de fermer jusqu’à quatre usines allemandes pour faire face à la concurrence chinoise et à la baisse de la demande dans des marchés clés. Les usines d’Emden et de Zwickau, l’usine de fourgons de VW à Hanovre et celle d’Audi à Neckarsulm sont menacées ; Wolfsburg ne l’est pas. Selon la note de M. Schaefer, Emden et Zwickau progressent dans la réduction de leurs coûts.

La grogne monte depuis que le plan a été soumis au conseil de surveillance en juillet. Le syndicat IG Metall envisage des grèves à compter du 1er janvier. La colère des travailleurs est aussi alimentée par l’investissement de 4 milliards de dollars américains d’Audi dans sa première usine américaine, en Géorgie, annoncé lors d’un événement de campagne du président Donald Trump avant d’avoir obtenu l’approbation du conseil.

Une perte de 5,9 milliards d’euros au troisième trimestre, la plus lourde depuis 2015

Le Groupe Volkswagen a déclaré hier une perte d’exploitation de 5,9 milliards d’euros au troisième trimestre, son déficit trimestriel le plus important depuis le quatrième trimestre de 2015, lorsqu’il avait comptabilisé des charges ponctuelles liées au scandale des émissions des moteurs diesel.