Scout a assemblé ses premiers véhicules à son usine de la Caroline du Sud

Depuis que le Groupe Volkswagen a annoncé la renaissance de la marque Scout en 2022, le dossier avance à pas de tortue. Les échéanciers ont été reportés plus d’une fois, mais on aperçoit maintenant une lueur au bout du tunnel. En effet, l’usine de Blythewood, en Caroline du Sud, vient d’assembler ses premiers exemplaires du VUS Traveler et de la camionnette Terra. Attention toutefois : on ne parle pas encore de modèles de production. Les exemplaires construits servent à tester la capacité de l’usine et à vérifier la qualité.

Les premiers Traveler et Terra sont des véhicules de validation qui ne seront jamais vendus.

La production en série est prévue pour la fin de 2027, avec les premières livraisons en 2028.

Plus de 80 % des 212 000 réservations concernent la version Harvester, celle offrant un moteur à essence agissant comme génératrice.

Une série de tests

Ces premières unités produites servent de bancs d’essai. Leur rôle consiste à mettre l’outillage à l’épreuve, à valider la séquence d’assemblage et à identifier les goulots d’étranglement avant que la chaîne ne tourne à plein régime. L’emboutissage, la soudure et la peinture sont désormais opérationnels, chaque caisse recevant environ 5000 points de soudure. Selon Scott Keogh, le grand patron de Scout, l’usine n’est plus qu’une simple promesse sur papier : le chantier serait achevé à environ 85 %.

Le chemin a été long. Lors du choix du site, en 2023, Scout visait un début de production à la fin de 2026. Ce sera une année de plus, puisque les travaux de validation se poursuivront en 2027, avant l’étape d’assemblage des modèles de préproduction.

L’essence garde la cote

Les modèles Scout ont d’abord été annoncés comme entièrement électriques. Cependant, des versions à autonomie prolongée, c’est-à-dire avec un moteur à essence servant de génératrice pour alimenter la batterie, étaient également dans les plans. Avec la réalité actuelle du marché, le portrait se précise quant au type de motorisation que les acheteurs vont préférer. En effet, la grande majorité (plus de 80 %) des réservations concerne la variante Harvester, qui est équipée d’un petit 4-cylindres dont l’objectif est de recharger la batterie lorsqu’elle est épuisée.

Scout a donc revu ses plans. Le VUS Traveler à autonomie prolongée sera lancé en premier, suivi du Terra et des déclinaisons 100 % électriques.

Quant à l’engouement autour du nombre de réservations, il faut relativiser. Une réservation coûte 100 $ US et demeure entièrement remboursable. Le véritable test viendra lorsque les acheteurs devront transformer leur dépôt en bon de commande.

N’empêche, c’est un pas dans la bonne direction pour cette nouvelle marque de Volkswagen et, par les temps qui courent, le constructeur allemand a besoin de toutes les bonnes nouvelles du monde.