Une injonction préliminaire freine les possibilités de commercialisation du Ti7 dans l’Union européenne en raison de sa ressemblance avec le Defender.

Le Ti7 est un VUS hybride rechargeable à sept places proposé au Royaume-Uni.

Un tribunal néerlandais a conclu, à titre provisoire, que son apparence porte atteinte aux droits de JLR sur le design du Defender.

BYD conteste la décision et prévoit de faire appel.

BYD rencontre un obstacle à l’expansion de son modèle Ti7 hybride rechargeable. Le problème concerne sa carrosserie : un tribunal de La Haye a rendu, le 20 novembre, une décision préliminaire en faveur de Jaguar Land Rover dans un litige portant sur le design du Defender.

L’injonction vise notamment la vente, l’importation et la production du Ti7 dans l’Union européenne. Elle ne constitue toutefois pas un jugement définitif sur l’ensemble du dossier.

Un grand VUS familial électrifié

Dans sa version annoncée pour le Royaume-Uni, le Ti7 propose trois rangées de sièges et sept places. Sa motorisation hybride rechargeable DM-p associe un moteur à essence turbocompressé de 1,5 litre à deux moteurs électriques, avec un rouage intégral.

BYD a annoncé un prix de départ de 47 995 livres sterling au Royaume-Uni, un positionnement comparable à celui des VUS vendus entre 55 000 $ et 60 000 $ avant taxes au Canada. Les premières livraisons britanniques sont prévues en janvier 2027.

Le constructeur cherche ainsi à élargir son offre auprès des familles ayant besoin de plus de places. La disponibilité et les prix canadiens demeurent toutefois non confirmés.

Une ressemblance jugée trop importante

Le tribunal s’est attardé à la combinaison des proportions, des épaules arrondies, des passages de roues et du panneau intégré au vitrage latéral. Selon son analyse préliminaire, les différences soulevées par BYD ne suffisent pas à modifier l’impression d’ensemble par rapport au design enregistré de JLR.

Le litige porte donc sur l’apparence du véhicule. La décision ne remet pas en cause le fonctionnement de sa motorisation hybride rechargeable.

Le Royaume-Uni demeure un cas distinct

L’injonction ne s’étend pas à la filiale britannique de BYD, le tribunal ayant déclaré ne pas avoir compétence à son égard. Il faut donc distinguer les projets britanniques du constructeur d’une éventuelle commercialisation au sein de l’Union européenne.

BYD soutient que le Ti7 résulte de son propre travail de conception et annonce son intention de faire appel. JLR affirme, pour sa part, qu’elle défendra ses droits de propriété intellectuelle au besoin.

Pour BYD, ce dossier montre qu’une offre hybride rechargeable doit également tenir compte des droits de conception propres à chaque marché visé. Au Canada, cette décision européenne n’impose aucune interdiction de vente.

Sources : Décision du tribunal et BYD UK