Le nombre de rappels pour le Volkswagen ID.4 atteint 21

Pour une fois, vous ne voulez pas de Blackjack

Un de plus et l’ID.4 se brule.

Le rappel a trait à la possibilité que l’ID.4 pourrait se mettre à rouler une fois arrêter à moins d’utiliser le frein d’urgence.

Volkswagen ne peut pas être satisfait du nombre de rappels auxquels son crossover électrique ID.4 a été confronté. Si l’on compte les années modèles 2021-2025, le chiffre dépasse les 20. Certes, l’un d’entre eux ne concernait qu’un seul véhicule, mais la plupart ont une portée très large. Le dernier en date concerne des dizaines de milliers de modèles 2021-2023 de Volkswagen ID.4, construits en Europe et aux États-Unis. Il implique également l’Audi Q4 e-tron 2022-2023, le nombre total de véhicules rappelés s’élevant à un peu plus de 60 000 aux États-Unis.

Il s’agit d’un problème assez complexe. Dans certaines situations, le tableau de bord du véhicule peut ne pas indiquer qu’il est en position N, c’est-à-dire au point mort. S’il est au point mort et que vous ne le savez pas, le véhicule peut se mettre à rouler sur une surface même légèrement en pente. Un véhicule qui roule librement, inutile de le préciser, représente un danger.

La cause est un problème de logiciel dans l’unité de contrôle des freins. Les concessionnaires Volkswagen et Audi disposent d’un correctif qui sera déployé. Les clients peuvent obtenir le nouveau logiciel gratuitement, et tous les véhicules construits à partir d’octobre 2023 disposent déjà du correctif.

VW affirme avoir pris connaissance de cette possibilité en août 2024. Elle a reçu « cinq cas sur le terrain potentiellement liés à l’extérieur des États-Unis », selon des documents de la NHTSA, l’autorité américaine de régulation de la sécurité automobile. Le constructeur automobile a été en mesure de reproduire la situation en laboratoire et a donc pu publier un correctif.

En attendant le correctif, Volkswagen et Audi ont une simple suggestion de sécurité : vérifiez le voyant du frein de stationnement. S’il est allumé, le frein de stationnement bloque le véhicule. Même s’il est au point mort.