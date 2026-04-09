Volkswagen arrêtera la production de l’ID.4 au Tennessee plus tard ce mois-ci

Cela signifie que l’ID.4 sera retiré du marché nord-américain, car il s’agit de la seule usine de fabrication approvisionnant les États-Unis et le Canada.

Le constructeur affirme qu’un nouveau modèle de l’ID.4 verra le jour à une date ultérieure.

L’usine de Chattanooga se concentrera désormais sur la production de l’Atlas 2027 rafraîchi et éventuellement sur un autre nouveau produit.

Volkswagen vient d’annoncer qu’elle arrêtera la production de l’ID.4 à son usine de Chattanooga, au Tennessee, à la mi-avril. Étant donné que toutes les unités du multisegment électrique vendues en Amérique du Nord depuis 2023 proviennent de cette usine, cela marque la fin de ce modèle aux États-Unis et au Canada.

En effet, le constructeur a confirmé que les acheteurs devront compter sur les stocks des concessionnaires pour trouver une ID.4 neuve aux États-Unis d’ici quelques semaines. Ces stocks devraient répondre à la demande jusqu’en 2027.

Bien que la production continue en Europe, il semble peu probable que le constructeur recommence à importer ce modèle d’Allemagne, comme il l’avait fait pour les années-modèles 2021 et 2022.

Contrairement à certains de ses concurrents, Volkswagen n’a pas complètement abandonné les véhicules électriques, puisqu’elle a confirmé qu’une nouvelle version de l’ID.4 est actuellement prévue pour l’Amérique du Nord.

Bien que les détails soient encore inconnus, des rumeurs suggèrent que ce futur véhicule électrique pourrait s’appeler ID.Tiguan, favorisant ainsi la reconnaissance de la marque.

Avec le départ de l’ID.4, du moins temporairement, l’usine de Chattanooga se concentrera sur le lancement du VUS Atlas 2027 rafraîchi, qui est le deuxième modèle le plus vendu de la marque en Amérique du Nord. Cela s’inscrit dans l’objectif déclaré de l’entreprise de prioriser les véhicules qui génèrent des volumes de ventes élevés, ce qui explique également l’abandon de l’ID.4.

En effet, le multisegment électrique a vu ses ventes chuter de manière significative au cours des deux dernières années. Cette baisse est liée à une tendance généralisée de l’industrie délaissant les véhicules électriques, poussée par une réduction des incitatifs gouvernementaux au Canada et aux États-Unis, ainsi que par un assouplissement des réglementations environnementales permettant aux constructeurs de vendre des véhicules à combustion plus rentables sans avoir à payer de lourdes pénalités.

En plus de l’Atlas 2027, l’usine du Tennessee pourrait se voir attribuer la production d’un nouveau produit dans les mois à venir. Les détails sont encore rares, mais l’entreprise précise que ce véhicule sera également un produit à grand volume.

Comme le Tiguan est le modèle le plus vendu de la marque en Amérique du Nord, cela pourrait suggérer un changement de lieu de production pour ce modèle, actuellement fabriqué à Puebla, au Mexique, pour les marchés américains et canadiens.

La réduction temporaire de la production à l’usine de Chattanooga associée à l’arrêt de l’ID.4 ne devrait pas entraîner de licenciements massifs. Le constructeur transférera les employés concernés vers d’autres postes au sein de l’établissement et proposera un programme de retraite anticipée à ceux qui y sont admissibles.