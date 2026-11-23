La SAAQ percevra ces frais lors de la première immatriculation des véhicules concernés et à chaque renouvellement annuel.

Les nouveaux frais d’immatriculation du Québec entreront en vigueur le 1er janvier 2027.

Les propriétaires de VE paieront 125 $ par année; ceux d’un hybride rechargeable, 62,50 $.

La SAAQ indique que ces frais contribueront au financement du réseau routier et du transport collectif.

Le Québec imposera des frais annuels d’immatriculation aux véhicules électriques et aux hybrides rechargeables à compter du 1er janvier 2027. Les propriétaires paieront 125 $ pour un VE et 62,50 $ pour un hybride rechargeable, selon la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

Les frais seront perçus lors de la première immatriculation d’un véhicule dans la province, puis à chaque renouvellement annuel de son immatriculation.

Cette idée n’est pas nouvelle, puisque de nombreux États américains ont déjà instauré ces frais supplémentaires pour les propriétaires et les conducteurs de VE et d’hybrides rechargeables, ou envisagent de le faire.

Les nouveaux montants s’appliquent à deux catégories : les véhicules entièrement électriques et les hybrides rechargeables. Le barème des frais publié ne prévoit aucun supplément d’immatriculation pour les hybrides classiques ni pour les véhicules à essence. Nous nous attendons à ce que la situation évolue au fil du temps, à mesure que la consommation moyenne de carburant diminue.

Le Québec affirme que cette mesure fera contribuer les propriétaires de véhicules électriques et d’hybrides rechargeables aux coûts d’entretien du réseau routier et au financement du transport collectif. Les conducteurs de véhicules à essence contribuent par l’entremise des taxes sur les carburants, souligne la SAAQ.

La province a lié cette mesure aux actions budgétaires annoncées par le gouvernement du Québec en 2025. L’avis de la SAAQ ne détaille pas les revenus attendus, n’explique pas comment les sommes seront réparties entre les routes et le transport collectif, et ne précise pas si les montants changeront au cours des prochaines années, même s’ils le feront certainement.

Pour les propriétaires actuels, cela signifie que le coût supplémentaire reviendra au moment du renouvellement de l’immatriculation, plutôt que d’être perçu uniquement à l’achat du véhicule. Un propriétaire de VE qui renouvellera son immatriculation en 2027 devra payer les nouveaux frais de 125 $, tandis que le propriétaire d’un hybride rechargeable devra payer 62,50 $.

L’explication de la SAAQ présente ces frais comme un moyen de faire en sorte que les propriétaires de VE et d’hybrides rechargeables, qui ne paient pas ou très peu de taxes lorsqu’ils achètent de l’essence, contribuent leur juste part. Elle n’explique toutefois pas comment elle classera les véhicules lorsque les caractéristiques des groupes motopropulseurs varient au sein de ces deux catégories, comme dans le cas des véhicules électriques à prolongateur d’autonomie, ni ne précise s’il y aura des exemptions.