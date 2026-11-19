Une jeune entreprise de la Floride veut faire revivre le charme de la Porsche 356 sans obliger ses clients à dénicher un exemplaire d’origine. Établie à Atlantic Beach, Karmenda Karosserie prévoit commercialiser trois modèles fabriqués à la main et animés par des mécaniques refroidies à l’air. La compagnie accepte dès maintenant les réservations. La production des modèles doit débuter au deuxième trimestre de 2027, avec une facture qui va commencer à 134 100 $ US, mais qui peut grimper à près de 300 000 $ US pour certaines versions.

Trois modèles sont proposés : un coupé tout-terrain, un coupé sport et une variante speedster.

Les trois modèles reposent sur des châssis Volkswagen, renforcés ou restaurés, et déjà immatriculés, selon la version.

L’entreprise n’a conclu aucune entente avec Porsche ni avec Volkswagen.

Trois voitures, trois vocations

La Type X, vendue à partir de 189 600 $ US, est la plus aventureuse du trio. Son moteur 4-cylindres de 2,3 litres produit 200 chevaux et s’associe à une boîte-pont à quatre rapports conçue pour la conduite hors route. Elle profite aussi de 12 pouces (305 mm) de débattement à chaque roue, de pneus tout-terrain, de plaques de protection et de phares d’appoint.

La Type C (178 900 $ US) reprend la même mécanique, mais propose un usage plus conventionnel, notamment avec une boîte à quatre rapports à démultiplication longue et des freins à disques ventilés. Une boîte à cinq rapports est offerte en option.

La Type S, la plus légère et la plus abordable, se contente d’un moteur de 2,1 litres d’environ 150 chevaux, d’un châssis raccourci et d’une suspension arrière à essieu oscillant inspirée de la Formule Vee.

Aucune bénédiction de Stuttgart ni de Wolfsburg

Malgré la ressemblance évidente avec la Porsche 356, Karmenda précise qu’elle n’est ni affiliée, ni commanditée, ni approuvée par Porsche AG, Porsche Cars North America ou Volkswagen AG. Même la famille d’Erwin Komenda, l’ingénieur et concepteur de carrosseries qui a contribué au développement de la Coccinelle et de la 356, n’est pas associée au projet.

Les images diffusées sont d’ailleurs des rendus numériques.

La jeune pousse mise plutôt sur l’expérience de son cofondateur, Marc Zurlinden, qui construit et restaure des Porsche anciennes depuis le milieu des années 2000. Les acheteurs plus fortunés peuvent opter pour les versions Heritage Type C et Type X, bâties à partir de véritables coupés 356 d’origine, à partir de 281 800 $ US. Une Heritage Type S à carrosserie neuve en acier, fabriquée selon les spécifications d’origine, est également offerte sur devis.

Réutiliser des châssis existants plutôt que d’en produire de nouveaux a quelque chose de vertueux. Ce choix pourrait aussi simplifier certaines démarches d’immatriculation. Reste à savoir comment ces voitures seront classées et quelles exigences réglementaires leur seront appliquées, notamment en matière d’émissions polluantes.

Un dépôt de 5000 $ US permet de réserver sa place, et un rabais de 10 % s’applique aux contrats signés d’ici le 7 mars 2027. Les premiers clients pourraient prendre le volant de leur voiture vers octobre 2027, selon les prévisions de l’entreprise.

Les véhicules sont en apparence très charmants, mais la facture est plus que salée.