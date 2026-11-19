Pendant ce temps, les négociations salariales de Volkswagen commencent la semaine prochaine, et Mercedes-Benz veut que ses employés travaillent davantage pour le même salaire

IG Metall prévoit des grèves de 24 heures dans les usines d’Audi, de BMW et d’autres entreprises industrielles allemandes.

Volkswagen réclame un gel des salaires de deux ans ainsi que des changements aux primes et aux horaires de travail.

Mercedes-Benz envisage de fermer des usines.

IG Metall prévoit des grèves de 24 heures dans les installations d’Audi et de BMW le 20 novembre, ce qui intensifie un conflit salarial qui s’étend dans le secteur industriel allemand. Le mouvement syndical interrompra la production à l’usine d’Audi à Ingolstadt et dans les installations de BMW à Munich, Dingolfing et Landshut.

Les travailleurs de Bosch, de ZF et d’autres entreprises industrielles bavaroises devraient également débrayer. Dans le nord de l’Allemagne, les membres du syndicat ont appuyé des grèves d’une journée complète dans certaines usines. IG Metall n’a pas précisé quels sites seront visés. Mercedes-Benz exploite une importante usine automobile à Brême, mais le syndicat n’a pas confirmé si elle sera touchée.

Ailleurs en Allemagne, Mercedes a demandé à ses employés d’accepter des heures de travail plus longues sans rémunération supplémentaire, affirmant que ses usines allemandes sont devenues trop coûteuses à exploiter. Mercedes-Benz envisage également de fermer des usines, ajoutant la sécurité d’emploi aux enjeux auxquels les travailleurs font face dans les négociations actuelles.

Les arrêts de travail découlent de l’affaiblissement de la demande, des coûts élevés et de la concurrence croissante des constructeurs automobiles chinois. Les conflits portent sur les salaires, les avantages sociaux et les heures de travail, alors que les employeurs cherchent à gagner en souplesse dans la gestion des coûts d’exploitation et des calendriers de production.

En Bavière, IG Metall réclame une hausse salariale de 5 % et une rémunération accrue pour les apprentis. Le syndicat affirme que les employeurs n’ont proposé aucune hausse permanente pendant les 20 premiers mois, puis une augmentation de 1,3 %. Les employeurs veulent aussi avoir plus de latitude pour réduire les paiements spéciaux et prolonger les heures de travail.

Pendant ce temps, Volkswagen se prépare à un affrontement distinct avec le syndicat. Le constructeur automobile a proposé un gel des salaires de deux ans pour environ 120 000 employés, la suppression d’une prime versée en argent ou sous forme de congés supplémentaires, ainsi que la reprise des négociations sur la semaine de travail de 35 heures. Volkswagen veut également pouvoir exiger des heures de travail plus longues sans rémunération supplémentaire.

Le négociateur en chef d’IG Metall, Thorsten Groeger, a mis en garde contre un conflit prolongé. Les travailleurs de Volkswagen ont menacé de faire grève à partir de janvier, après que l’entreprise a résilié presque toutes ses conventions salariales avec le syndicat. Les négociations doivent commencer le 24 novembre à Emden, où Volkswagen exploite une usine qui pourrait fermer dans le cadre de ses plans de restructuration. L’entreprise a annoncé son intention de supprimer 100 000 emplois.