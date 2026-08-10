Volkswagen dévoile l’Atlas Cross Sport 2027

Le Volkswagen Atlas fait peau neuve pour 2027. Le modèle a déjà été dévoilé, mais voilà que Volkswagen lève aujourd’hui le voile sur la variante coupée, l’Atlas Cross Sport. Il n’y a pas vraiment de surprise, car cette mouture reprend les éléments de la version régulière et ne se distingue, en fait, que par son style et sa configuration intérieure à cinq places plutôt qu’à sept. N’empêche, voici ce qui nous attend avec cette déclinaison.

La nouvelle génération profite d’une carrosserie entièrement redessinée et d’un habitacle repensé

Le moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres offre désormais 282 chevaux

Une version hybride est prévue dans le cycle de vie de cette nouvelle génération

Un style plus sophistiqué

Esthétiquement, voici les faits saillants de cette nouvelle mouture.

À l’avant, on trouve des phares à DEL superposés, une calandre supérieure masquée et un capot plus musclé. Tout cela confère au véhicule une signature visuelle plus affirmée. Deux bandes lumineuses et un logo illuminé, offerts de série sur toutes les versions, sauf la livrée de base, viennent compléter l’identité nocturne du modèle.

C’est cependant de profil et à l’arrière que les distinctions sont plus importantes. Sur les flancs, on remarque une ligne de caractère plus marquée qui souligne la carrure des ailes, alors que des poignées de porte illuminées sont livrables en option.

À l’arrière, le hayon affleure désormais au pare-chocs et les feux traversant la carrosserie, la mode à travers l’industrie, reprennent la thématique lumineuse que l’on peut voir à l’avant.

Trois nouvelles couleurs s’ajoutent au catalogue.

À l’intérieur, comme avec la version régulière, on met l’accent sur le fait qu’on propose un cocon doté de matériaux plus cossus, avec notamment des boiseries à pores ouverts de série et un éclairage d’ambiance pouvant proposer jusqu’à 30 avec les variantes plus riches.

Les sièges avant profitent même d’une fonction de massage améliorée. Volkswagen ajoute également la mémorisation de la position du passager, une première pour le modèle.

Plus de puissance et de technologie

Sous le capot, le 4-cylindres turbo de 2,0 litres utilisé par Volkswagen en est à sa cinquième évolution. Il gagne 13 chevaux par rapport à l’ancienne mécanique, pour en proposer désormais 282. Le couple est à 258 livres-pieds. Volkswagen promet aussi une meilleure consommation de carburant grâce à des améliorations apportées au turbocompresseur, mais il ne faudrait pas s’attendre à des miracles de ce côté. Une boîte automatique à huit rapports fait équipe avec la mécanique et le rouage intégral 4Motion est d’office avec chaque variante.

La capacité de remorquage est de 5000 livres.

Volkswagen confirme également qu’une déclinaison hybride rejoindra la gamme au cours du cycle de vie de cette génération, assurément lors de la refonte de mi-parcours. Une bonne nouvelle pour les acheteurs qui souhaitent ce genre de véhicule, mais redoutent sa consommation d’essence.

Il faudra seulement être patients.

Côté technologie, l’écran du système multimédia passe à 12,9 pouces avec la version d’entrée de gamme et occupe 15 pouces en grimpant dans la hiérarchie. Sans surprise, on a vu la même formule avec la version régulière.

Idem pour le bloc d’instruments à affichage numérique, qui prend forme sur une surface de 10,25 pouces. La sécurité et les aides à la conduite sont assurées par le système IQ.Drive, qui profite également de raffinements en proposant notamment un régulateur de vitesse adaptatif prédictif capable d’ajuster la vitesse du véhicule en fonction des courbes, des ronds-points et des sorties d’autoroute.

Les détails complets, y compris la fiche technique et les prix, seront dévoilés avant le lancement, prévu au début de 2027.

D’ici là, nous serons au lancement de la version régulière dès octobre. On vous revient à ce moment-là avec nos impressions sur le comportement routier de cette deuxième génération du Volkswagen Atlas.