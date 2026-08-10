Ford prévoit un VUS hybride à 25 000 $ US pour 2029

Lors de la même rencontre où les concessionnaires ont découvert la Mustang à quatre portes, Ford a présenté un aperçu d’un multisegment prévu pour 2029 qui proposera des motorisations à essence et hybrides

Ford prévoit lancer en 2029 un VUS compact d’environ 25 000 $ US (35 000 $ CA), offert avec des motorisations à essence et hybrides.

Le nouveau multisegment deviendrait le modèle le moins cher de Ford, sous le camion Maverick.

Les plans de produits désignent l’usine Ford d’Hermosillo, au Mexique, comme site de production potentiel du multisegment.

Ford prépare un VUS compact d’environ 25 000 $ US (35 000 $ CA) afin de rétablir un point d’entrée plus abordable dans sa gamme nord-américaine et de profiter de la demande pour les véhicules hybrides.

Les dirigeants ont présenté aux concessionnaires les premières versions du multisegment prévu lors d’une rencontre privée tenue à Las Vegas au début du mois d’août. Le véhicule devrait arriver sur le marché en 2029 avec des motorisations à essence et hybrides.

Un prix de départ avoisinant les 25 000 $ US ferait de ce multisegment le véhicule le moins cher de Ford. Il se positionnerait sous le camion Maverick, dont le prix de départ se situe autour de 29 000 $ US (35 600 $ CA avant les frais), ainsi que sous le camion électrique Fathom, dont l’arrivée est prévue en 2027 à un prix d’environ 30 000 $ US (41 800 $ CA).

Le projet donne également à Ford l’occasion de concurrencer de nouveau les modèles abordables du marché des VUS après l’abandon de l’Escape d’entrée de gamme. Parallèlement, les véhicules hybrides occupent une place de plus en plus importante dans la stratégie d’électrification de l’industrie, puisqu’ils constituent une solution de rechange pour les acheteurs qui ne sont pas prêts à passer entièrement à l’électrique.

Les concessionnaires ont découvert le futur multisegment au moyen d’une vidéo et d’un premier prototype. Les participants ont décrit ses proportions comme larges et carrées, l’un d’eux comparant son apparence générale à celle de l’Escape de première génération. Les dirigeants de Ford ont précisé que le design était préliminaire et qu’il visait principalement à illustrer les dimensions approximatives du véhicule.

Ford n’a dévoilé ni le nom du modèle ni son lieu de production pendant la rencontre avec les concessionnaires. Toutefois, des personnes connaissant les plans de produits du constructeur ont indiqué qu’un multisegment hybride doit entrer en production en 2029 à l’usine d’assemblage Ford d’Hermosillo, au Mexique, où sont assemblés le Bronco Sport et le Maverick. Cela pourrait-il également mener à une version hybride du Bronco Sport?

Un autre produit de ce type a été présenté lors de la rencontre de Las Vegas. Ford a montré aux concessionnaires un prototype de Mustang à quatre portes, un véhicule qui leur avait précédemment été présenté sous le nom de Mach-4. Les dirigeants ont indiqué que son prix de départ serait inférieur à 40 000 $ et qu’elle accélérerait de 0 à 96 km/h en moins de quatre secondes.

Les concessionnaires ont également examiné le Fathom, le premier modèle de Ford reposant sur sa plateforme universelle pour véhicules électriques. Ford a indiqué aux participants que cette architecture devrait éventuellement servir de base à cinq véhicules.

Source: Automotive News