Ford présente à ses concessionnaires une Mustang à quatre portes

La berline Mustang Mach 4 arriverait pour l’année-modèle 2029 et à un prix inférieur à 40 000 $ US

Ford aurait présenté à ses concessionnaires un prototype physique de sa potentielle berline Mustang à quatre portes.

La berline Mustang viserait un prix inférieur à 40 000 $ US (55 000 $ CA) et une possible arrivée pour l’année-modèle 2029.

Ford se prépare à affronter l’éventuel retour de la Camaro à quatre portes.

Ford semble se rapprocher d’un retour dans le segment des berlines au sein de sa gamme nord-américaine, mais cette éventuelle réintroduction serait très différente de la stratégie adoptée à l’époque de la Fusion.

Le constructeur a récemment présenté à ses concessionnaires ses plans concernant une Mustang à quatre portes à moteur à essence lors d’un rassemblement de concessionnaires. Ce nouvel aperçu représente une étape passablement importante par rapport aux premières illustrations du modèle proposé.

Le véhicule a été associé au nom Mach 4, que Ford a déposé. Les concessionnaires avaient déjà pu voir une illustration d’une Mustang à quatre portes lors d’une réunion privée en 2024, moment où l’appellation Mach 4 avait également été rapportée.

Selon les informations disponibles, Ford viserait un prix de départ inférieur à 40 000 $ US (55 000 $ CA) ainsi qu’une accélération de 0 à 96 km/h en moins de quatre secondes. Les concessionnaires auraient comparé les proportions du prototype à celles de la Porsche Panamera, tandis que Ford aurait indiqué que la Mustang offrirait un espace considérable aux passagers arrière.

Une arrivée pour l’année-modèle 2029 serait envisagée, bien que Ford n’ait publiquement annoncé ni calendrier de production ni prix.

Cette berline pourrait permettre à Ford de proposer un autre véhicule utilisant des composantes liées à la Mustang de septième génération. Selon certaines hypothèses, une version allongée de la structure de la S650 constituerait une avenue logique, ce qui permettrait potentiellement à Ford de conserver les caractéristiques d’une propulsion tout en maîtrisant les coûts de développement.

Parmi les motorisations envisagées figureraient le quatre cylindres EcoBoost turbocompressé de 2,3 L et le V8 de 5,0 L de la Mustang, tous deux actuellement utilisés dans la voiture sport. Une configuration hybride représenterait une autre possibilité, de récentes informations indiquant qu’un V8 hybride aurait fait l’objet de discussions. Cependant, Ford ne propose actuellement que le Maverick en version hybride, avec le moteur atmosphérique de 2,5 L.

Ce projet représenterait un revirement dans la stratégie de Ford concernant les voitures particulières en Amérique du Nord. Andrew Frick, président de Ford Blue et Model e, a déclaré plus tôt cette année que les berlines représentaient encore environ 16 à 17 % du marché nord-américain. Il a également indiqué que toute berline Ford devrait pouvoir s’intégrer de manière économiquement viable à une famille de produits existante.

Cette approche place la Mustang dans une position centrale. Le président-directeur général de Ford, Jim Farley, avait précédemment déclaré que l’entreprise envisagerait d’autres types de carrosserie pour la Mustang, à condition qu’ils conservent les performances et le caractère attendus de cette désignation.

Source: Carscoops