Voyage dans le temps : 10 modèles qui ont marqué l’histoire de la fourgonnette de Chrysler

Chrysler met à jour sa fourgonnette Pacifica pour l’année 2027. Le modèle a beau ne pas être aussi populaire que jadis, il demeure un joueur important de l’industrie. Pire, il est le seul joueur de Chrysler, ce qui ne fait qu’ajouter à l’importance de sa présence sur le marché : personne ne veut voir des marques disparaître.

Lors des deux premières générations, le modèle pouvait être livré avec une boîte de vitesses manuelle

Au fil des années, des versions commerciales ont été proposées

À ce jour, la compagnie a écoulé 16,6 millions d’exemplaires depuis 42 ans

Toujours est-il que la fourgonnette de Chrysler est sur le marché depuis 42 ans. Puisque le modèle se refait une beauté cette année, pourquoi ne pas effectuer un retour en arrière pour examiner les dates importantes dans l’histoire de ce modèle qui a marqué le destin de l’automobile ?

1 — Le concept Carousel de Ford (1972-1976)

Oui, la fourgonnette moderne est bel et bien une invention de Chrysler, mais l’homme derrière, Lee Iacocca, était chez Ford lorsqu’il a lancé le projet pilote Carousel, celui d’un véhicule familial à plancher plat, à portes coulissantes et à traction. Les dirigeants de Ford, craignant qu’il cannibalise les ventes de familiales comme la Country Squire, mettent fin au projet. Lee Iacocca est congédié par Henry Ford II en 1978. Il apporte l’idée avec lui chez Chrysler, où elle deviendra, quelques années plus tard, la fourgonnette que l’on connaît.

Sans ce refus initial, l’histoire du segment aurait probablement pris une tout autre tournure, et c’est peut-être Ford qui célébrerait les 50 ans du modèle aujourd’hui. Remarquez qu’au milieu des années 1970, le monde n’était peut-être pas prêt pour ce genre de véhicule.

2 — Dodge Caravan et Plymouth Voyager 1984

La Dodge Caravan et la Plymouth Voyager arrivent sur le marché à l’automne 1983 pour l’année-modèle 1984. Le monde connaît déjà les fourgons, mais là, on leur sert quelque chose de plus compact et pensé d’abord et avant tout pour la famille, non pour le transport de marchandises. Le véhicule est assez compact pour entrer dans un garage résidentiel et assez spacieux pour accueillir six ou sept occupants. C’est simple, il redéfinit le transport familial nord-américain.

Le succès est immédiat et dépasse les attentes de Chrysler, qui sortait tout juste de la crise financière qui avait nécessité, en 1979, les garanties de prêt accordées par le gouvernement américain. Plus de 40 ans plus tard, ce pari reste l’un des plus payants de l’histoire de l’automobile.

Notez que l’année 1987 marque un tournant dans l’histoire du modèle. Chrysler lance alors les Grand Caravan et Grand Voyager, des versions à empattement allongé qui offrent davantage d’espace pour les passagers et les bagages. C’est cette configuration qui va progressivement s’imposer et devenir la norme au sein de la gamme.

3 — Chrysler Town & Country 1990

Chrysler comprend rapidement qu’il y a un marché pour une fourgonnette plus cossue. La version Town & Country fait ses débuts pour l’année modèle 1990, avec sellerie de cuir de série, climatisation avant et arrière, ainsi qu’un moteur V6. Elle marque l’arrivée du segment dans l’univers du véhicule de luxe familial, un créneau que les concurrents mettront des années à investir sérieusement.

La recette fonctionne bien et la Town & Country devient, pendant plus de 25 ans, le porte-étendard haut de gamme de la famille Chrysler, jusqu’à son remplacement par la Pacifica en 2017.

4 — La deuxième génération (1991)

Il faut attendre le début des années 1990 pour voir apparaître un modèle de deuxième génération. On avait bien apporté des ajustements depuis les débuts du produit, mais le véhicule était demeuré essentiellement le même.

Mécaniquement, on conserve les mêmes organes, mais le style est surtout revu à l’avant, avec un design plus arrondi. Les phares et la calandre sont également amincis, pour une présentation moins imposante et plus moderne. Sur les flancs et à l’arrière, ça demeure plutôt carré, ce qui sert toujours bien la vocation du modèle, soit d’offrir beaucoup d’espace. Fait à noter, les portières avant, ainsi que la porte coulissante, restent identiques à celles du modèle de première génération.

Cette deuxième cuvée voit apparaître le coussin gonflable du côté conducteur (1994 pour le passager), ainsi que le rouage intégral, en option.

Surtout, le modèle consolide sa position sur le marché et solidifie son rôle de pilier au sein de l’entreprise.

5 — Troisième génération (1996)

On parle techniquement de la troisième génération en 1996, mais dans les faits, c’est la première refonte majeure du modèle. Cette dernière s’est amorcée en 1991, ce qui donne une idée des efforts déployés. Au total, quelque trois milliards de billets verts lui ont été consacrés. Les innovations sont nombreuses, à commencer par cette deuxième porte coulissante, d’abord offerte en option côté conducteur, mais qui deviendra de série par la suite.

Sur le plan du design, tout est arrondi, et l’on constate également que le style de la cabine avancée est à son tour adapté à la fourgonnette. Le modèle va remporter de nombreux prix de « véhicule de l’année », une preuve tangible de la qualité du travail accompli.

Fait amusant. Honda et Toyota, aujourd’hui des acteurs très importants dans cette catégorie, intensifient leurs efforts dans ce segment.

6 — Quatrième génération (2001)

Avec cette nouvelle génération, on trouve un modèle qui est surtout évolutif par rapport à la cuvée précédente. Néanmoins, des éléments fort appréciables font leurs débuts, comme le hayon à déploiement électrique, de même que la console centrale amovible qui facilitent les déplacements à bord, surtout lorsque vient le temps de régler de petits conflits derrière.

C’est aussi durant ce cycle, précisément en 2003, que Chrysler introduit le tout premier système de divertissement arrière permettant d’écouter des DVD, une caractéristique qui transformera les longs trajets pour des millions de familles.

C’est aussi avec le modèle de cette génération que l’on va assister, en 2005, au début du système de sièges de rangement Stow ’n Go, qui permet aux places des deuxième et troisième rangées de disparaître complètement dans le plancher. Vingt ans plus tard, ce dispositif demeure une exclusivité de la marque dans son segment.

On parle d’une caractéristique indissociable de l’identité même de la Pacifica.

7 — Cinquième génération 2008

C’est sous la direction du designer d’origine montréalaise Ralph Gilles que l’on voit apparaître la cinquième génération, qui adopte un profil plus carré. On abandonne également la version courte avec l’introduction du Dodge Journey en 2009. Le système Stow ‘n Go devient de série sur l’ensemble de la gamme, et le nouveau système Swivel ‘n Go fait son apparition. Ce dernier permet aux sièges de la deuxième rangée de pivoter à 180 degrés pour faire face à ceux de la troisième et une table amovible peut se dresser entre les deux rangées.

C’est aussi le millésime du 25e anniversaire de la fourgonnette Chrysler, célébré avec une édition spéciale. Cette génération, malgré le fait que la fourgonnette commençait à laisser sa place aux VUS, va connaître un immense succès, principalement en raison de son caractère plus abordable, un élément apprécié des familles fonctionnant avec des budgets plus serrés.

8 — Dodge Grand Caravan Value Package (2011)

En 2011, Chrysler frappe un grand coup avec la version Canada Value Package (CVP). Il s’agit d’une Grand Caravan toute simple, mais offerte à 19 995 $, un prix qui défie toute logique pour une fourgonnette à sept places. Conçue spécialement pour le marché canadien, cette variante connaît un succès immédiat. Le fait qu’elle soit assemblée à l’usine Chrysler de Windsor, en Ontario, ne fait que renforcer son caractère bien de chez nous.

La formule fonctionne au-delà des attentes. Cette variante devient l’un des véhicules les plus vendus au Canada, année après année, grâce à un rapport qualité-prix imbattable. Un symbole d’accessibilité qui a marqué toute une génération d’acheteurs canadiens.

9 — Chrysler Pacifica 2017

En 2017, le modèle fait un grand pas en avant, mais cela marque la fin d’une époque et le début d’une autre. Chrysler met fin aux noms Town & Country et Grand Caravan (aux États-Unis) pour réunir toute son offre sous un seul nom, Pacifica, qui avait déjà été utilisé pour désigner un VUS entre 2004 et 2008.

La nouvelle venue devient également la première fourgonnette hybride rechargeable au monde, avec environ 50 km d’autonomie entièrement électrique.

Lorsqu’on retouche le modèle en 2021, on conserve une version inchangée et on lui attribue le nom de Grand Caravan au Canada, en raison de sa popularité. Après 36 ans, l’appellation passe de Dodge à Chrysler.

10 – Chrysler Pacifica 2027

Après plus de 40 ans d’histoire, la Pacifica entame son prochain chapitre avec une refonte esthétique concentrée sur la partie avant, un nouveau logo ailé et illuminé, ainsi qu’une baisse de prix marquée sur l’ensemble des versions Select, Limited et Pinnacle.

C’est aussi la première apparition de la nouvelle identité visuelle, qui servira de feuille de route pour le reste de la gamme Chrysler dans les années à venir. Eh oui, une version d’entrée de gamme nommée Grand Caravan est toujours au menu, avec le style des modèles pré-2027.

Avec une facture de 49 999 $, on est cependant loin des 19 999 $. Pour référence, il y a 10 ans, une Dodge Grand Caravan CVP 2016 s’affichait à 27 995 $.