Tata Technologies concevra une nouvelle plateforme pour Honda

Honda sous-traite le développement d’une nouvelle plateforme à l’entreprise indienne de technologies automobiles.

Cette plateforme sera conçue pour des véhicules à combustion, hybrides et électriques, mais nous ignorons pour quels marchés.

BMW et Mercedes-Benz ont également sous-traité le développement de certaines technologies en Inde au cours des dernières années.

Pour la première fois de son histoire, Honda confiera le développement d’une nouvelle plateforme de véhicule à une entreprise indienne, selon des sources proches du dossier.

En effet, le constructeur automobile japonais chargerait apparemment Tata Technologies, une filiale du groupe Tata (qui possède Jaguar et Land Rover), de développer une nouvelle plateforme automobile destinée à servir de base à ses futurs modèles.

Peu d’informations sont connues pour le moment, mais cette future plateforme serait en mesure d’accueillir aussi bien des moteurs à combustion interne que des groupes motopropulseurs hybrides et électriques.

Nous ne savons pas encore sur quels marchés seront vendus les véhicules utilisant cette plateforme, il est donc possible que nous ne la voyions jamais en Amérique du Nord.

Cette hypothèse est d’autant plus vraisemblable que Honda considère l’Inde comme un marché prioritaire, au même titre que les États-Unis. Développer des véhicules localement pour le marché indien pourrait donc en valoir la peine, d’autant plus que le constructeur a vu sa part de marché en Inde chuter de 7 % à moins de 2 % au cours de la dernière décennie.

Bien que Honda ait récemment fait appel à General Motors pour produire l’intégralité de certains véhicules électriques pour son compte (le Prologue et l’Acura ZDX), c’est la première fois qu’il sous-traite le développement d’une toute nouvelle famille de véhicules de cette manière.

Honda n’est toutefois pas le premier constructeur à franchir le pas, ni même le premier à s’appuyer sur des partenaires indiens spécifiquement. En effet, Mercedes-Benz et BMW ont toutes deux sous-traité le développement de certaines technologies à des partenaires indiens ces dernières années afin de réduire les coûts et d’accélérer la mise au point de nouveaux modèles.

Les deux constructeurs allemands s’appuient principalement sur leurs partenaires indiens pour le logiciel et l’intelligence artificielle plutôt que pour le développement matériel des véhicules ; il sera donc intéressant de voir ce que cela implique pour les futurs véhicules de Honda.

Bien entendu, le constructeur n’a pas confirmé qu’il collaborerait avec Tata, mais la société technologique indienne a déclaré le mois dernier qu’elle travaillait sur un programme complet de plateforme pour un grand constructeur automobile japonais, ce qui donne beaucoup de crédibilité à ces informations.

Source : Automotive News Europe