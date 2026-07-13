Volkswagen : la Jetta et la Porsche Taycan bientôt à la retraite ?

On vous parle depuis un certain temps déjà de la situation précaire qui prévaut au sein du groupe Volkswagen, entre les rumeurs de suppressions de postes et les appels à une restructuration en profondeur. Voilà que des informations plus précises commencent à circuler concernant l’avenir des différentes marques et des modèles de l’entreprise, alors qu’on évoque carrément le retrait de la moitié des modèles offerts à travers le monde d’ici 2030.

Le quotidien allemand Bild affirme connaître les premiers noms visés par les compressions

La berline Jetta et l’utilitaire Taos figureraient parmi les modèles menacés

Porsche laisserait tomber la prochaine génération à essence des Boxster et Cayman

Parmi les noms de modèles qui circulent, il y a la berline Jetta chez Volkswagen, alors que dans le cas de la Taycan de Porsche, la rumeur veut qu’il n’y ait pas de deuxième génération.

Premières rumeurs plus concrètes

Le journal allemand Bild prétend avoir mis la main sur une première liste de modèles voués à disparaître au sein du groupe Volkswagen, dans la foulée de l’annonce d’une réduction pouvant atteindre 50 % de son offre mondiale. L’information, relayée par le site Motor1 puis reprise par Car and Driver, demeure non confirmée par l’entreprise, mais elle offre un premier aperçu concret de ce qui pourrait tomber sous le couperet.

La liste touche autant les modèles grand public que les sportives les plus convoitées de l’écurie.

Volkswagen et Audi dans la mire

Du côté de Volkswagen, la berline Jetta, un modèle offert depuis des décennies et dont les origines remontent à la fin des années 70, ainsi que le petit utilitaire Taos seraient au nombre des candidats sacrifiés.

Chez Audi, ce sont les versions Sportback des VUS Q5 et Q6 e-tron qui seraient rayées de la carte.

Rien de tout cela ne touche directement le Canada dans l’immédiat, la Jetta demeurant tout de même un pilier des ventes chez nous, mais ça donne une bonne idée de l’ampleur de l’exercice auquel se livre la marque allemande.

Porsche revoit ses ambitions électriques

Chez Porsche, les changements seraient encore plus marquants. Le constructeur abandonnerait l’idée d’une deuxième génération de sa Taycan et mettrait de côté le Cayenne Coupe.

Autre développement important, les prochaines versions à essence des sportives 718 Boxster et Cayman, dont le retour avait pourtant été confirmé il y a quelques mois à peine, seraient également compromises. Voilà qui vient jeter un pavé dans la mare, alors que plusieurs amateurs espéraient revoir ces mécaniques traditionnelles sous le capot d’une future génération. On comprend que la marque doit revoir ses priorités dans un contexte où la demande pour les modèles électriques est plus chancelante que prévu, mais tout de même.

Ailleurs dans l’empire du groupe, deux autres modèles non vendus chez nous, la Cupra Raval et la Skoda Fabia, seraient également destinés à la retraite. Ces deux véhicules occupent des segments d’entrée de gamme particulièrement fragiles en Europe, ce qui les rend d’autant plus vulnérables dans le cadre de l’exercice de rationalisation entrepris par la direction.

Rappelons que rien de tout cela n’a été confirmé par l’entreprise. On nage donc dans la spéculation, mais, au vu des sources, disons qu’il n’y a pas de fumée sans feu.

Si ces modèles venaient à disparaître, ils pourraient très bien survivre encore une année ou deux sur les chaînes de montage avant leur retrait complet.

Ce qui semble plus certain et se fera plus rapidement, c’est la réduction du nombre de versions et des options offertes, un exercice que Volkswagen a promis de poursuivre au cours des prochaines années.

Chose certaine, le paysage du groupe et de ses marques risque d’être méconnaissable d’ici la fin de la décennie.

On suit ça de près.