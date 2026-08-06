Volkswagen dévoilera son Atlas Cross Sport 2027 le 10 août prochain

Après avoir présenté la deuxième génération de son VUS Atlas au Salon de l’auto de New York en avril dernier, un modèle que nous avons eu l’occasion de rouler l’hiver dernier (sous forme de prototype) sur le lac Sacacomie, Volkswagen s’apprête maintenant à dévoiler la version coupée du modèle, l’Atlas Cross Sport. La division américaine de l’entreprise a partagé aujourd’hui une image montrant une partie de l’arrière du véhicule, en prévision du dévoilement officiel prévu lundi prochain, le 10 août.

Le dévoilement officiel de l’Atlas Cross Sport aura lieu le lundi 10 août

Le modèle partage sa base avec l’Atlas régulier, déjà présenté en avril

Volkswagen a confirmé son intention d’offrir une version hybride de l’Atlas en Amérique du Nord

L’image partagée par Volkswagen ne permet d’apercevoir qu’une infime portion du hayon, mais suffisamment pour deviner certains éléments de style qui distingueront cette version à l’allure de coupé.

On ne peut que souhaiter une évolution heureuse du style. Le design de la partie arrière du premier Atlas Cross Sport était couci-couça. Lors de la refonte de mi-parcours du modèle, on a harmonisé le tout un tantinet. Espérons que le coup de crayon soit heureux dès le premier effort cette fois.

À quoi s’attendre

Puisque l’Atlas Cross Sport partage sa plateforme avec l’Atlas régulier, plusieurs éléments déjà connus permettent d’anticiper ce que proposera cette version. La nouvelle architecture MQB Evo, la même qui anime le Tiguan, sert de base au véhicule.

Sous le capot, on va retrouver le même 4-cylindres turbo de 2,0 litres, qui gagne en puissance grâce à une injection à plus haute pression et à un turbo amélioré. Rappelons que la version régulière de l’Atlas revendique désormais 282 chevaux, soit 13 de plus que la génération sortante.

Du côté de l’habitacle, on peut s’attendre à retrouver l’essentiel de ce que Volkswagen a déjà dévoilé pour l’Atlas, soit une planche de bord entièrement repensée, des écrans numériques agrandis (jusqu’à 15 pouces pour le système multimédia), du cuir Nappa sur certaines versions, ainsi qu’un éclairage d’ambiance à 30 couleurs.

Volkswagen a également confirmé son intention d’offrir, éventuellement, une motorisation hybride pour ce modèle sur notre marché, bien que rien n’indique que ce sera le cas lors du lancement initial. Il faudra voir si la variante Cross Sport y aura également droit.

Nous allons aussi en savoir plus en octobre, lorsque nous assisterons au lancement officiel de l’Atlas régulier, et que nous aurons l’occasion d’en prendre le volant.

Rendez-vous lundi pour tous les détails concernant la variante Cross Sport.