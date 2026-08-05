Top 10 : les réalisations les plus marquantes d’Alfonso Albaisa

Après près de quatre décennies passées au sein du groupe Nissan, Alfonso Albaisa tire sa révérence. Le designer d’origine cubaine et américaine, qui était responsable du style mondial de la marque depuis 2017, a annoncé son départ à la retraite, qui aura officiellement lieu le 31 décembre 2026. Revoyons, dans le temps, les grands moments de sa carrière à travers ses créations les plus marquantes.

Alfonso Albaisa s’est joint à Nissan en 1988

Il occupait le poste de grand patron du design mondial depuis 2017

Il sera remplacé par Matthew Weaver, artisan du style du Juke et du Qashqai

1 — Infiniti J30 (1992)

L’une des premières réalisations d’Alfonso Albaisa chez Nissan sera la berline J30. Cette voiture aux courbes généreuses et à la poupe fuyante détonnait par rapport aux propositions plus conventionnelles de l’époque. Infiniti cherchait alors à faire sa marque et avec ce genre de modèle qui détonnait, elle a su se différencier.

Le modèle témoigne de la sensibilité artistique qui allait devenir la marque de commerce du designer tout au long de sa carrière, bien avant qu’il ne prenne les rênes du style mondial de l’entreprise.

2 — Infiniti FX (2003)

Le FX a été l’un des VUS les plus marquants de son époque. Sa présence était imposante et il respirait le prestige. Cet utilitaire aux lignes tendues et au capot allongé proposait une silhouette de coupé appliquée à un véhicule utilitaire, une formule qui allait inspirer et influencer plusieurs autres marques à travers l’industrie. Encore aujourd’hui, il est une référence. Sa conduite, aussi, avait une touche de sportivité que l’on ne retrouvait pas avec les utilitaires de l’époque.

Bref, un succès sur toute la ligne, un succès que la marque Infiniti n’a pas réussi à reproduire à la même échelle depuis. Alfonso Albaisa cite lui-même ce modèle parmi ceux qui ont laissé une empreinte durable sur le parcours de Nissan et d’Infiniti.

3 — Nissan GT-R (2007)

La mythique sportive japonaise GT-R a profité de la touche d’Alfonso Albaisa dès son lancement, puis à chacune de ses révisions apportées depuis. Le capot marqué d’une bosse centrale, les phares circulaires à quatre éléments et l’arrière massif, dominé par les feux ronds, ont fait du modèle un objet de désir immédiatement reconnaissable, digne héritier des modèles Skyline qui l’ont précédé.

Malgré le fait qu’elle est restée inchangée, la GT-R est toujours belle, signe que le design original est une réussite.

4 — Nissan Juke (2010)

Avec ses phares surélevés de forme globuleuse, son arrière-train massif et son style général que l’on a comparé à celui d’une grenouille, le Juke fait partie de ces véhicules qui ont le plus divisé le public à leur arrivée sur le marché. Ce petit VUS a bousculé les conventions du design automobile. Matthew Weaver en a dessiné l’extérieur, mais Alfonso Albaisa a supervisé et défendu cette proposition audacieuse auprès de la direction.

Le résultat a permis à Nissan de créer un segment presque à lui seul, avant que la concurrence ne s’y engouffre à son tour. En prime, l’agrément de conduite de ce véhicule était franchement étonnant, ce qui a grandement contribué à son succès.

5 — Nissan LEAF, première génération (2011)

Bien avant que l’électrification ne devienne la norme, Nissan a osé commercialiser une citadine tout électrique à grande échelle. Comme c’était la mode au début, le design des véhicules électriques se voulait différent de celui des modèles à essence. Ainsi, la LEAF ne ressemblait à aucune autre voiture sur la route. La confusion était impossible.

Avec sa silhouette arrondie et ses phares proéminents, elle a su faire sa place au point de devenir le véhicule électrique le plus vendu de la planète, avant de céder sa place à la Tesla Model 3. De fait, la LEAF a pavé la voie à toute une génération de produits électrifiés chez Nissan.

6 — Nissan Qashqai, deuxième génération (2014)

Difficile de parler de l’histoire récente de Nissan sans mentionner le Qashqai, ce VUS sous-compact qui a redéfini les attentes des consommateurs européens envers ce type de véhicule. Une fois débarqué en Amérique du Nord, il a également eu un impact en permettant aux consommateurs de mettre la main sur un utilitaire sous-compact spacieux, doté, en prime, d’une bouille sympathique.

Ce design n’est pas celui d’Alfonso Albaisa, mais c’est sous sa supervision qu’il a vu le jour, ce qu’il ne faut jamais négliger. Le rôle d’un responsable du design dépasse la simple planche à dessin.

7 — Infiniti Q60 (2016)

La Q60, ce coupé sportif dérivé de la berline Q50, est le modèle dont Alfonso Albaisa lui-même se dit le plus fier. Une silhouette tendue, des courbes qui évoquent le mouvement même à l’arrêt, une ligne plongeante qui fait tourner les têtes, il est clair que le design de la Q60 résume ses expressions les plus abouties.

Le designer a d’ailleurs choisi ce modèle pour se faire photographier lors de l’annonce de son départ.

8 — Infiniti Prototype 9 (2017)

Tous les modèles imaginés par les designers ne se retrouvent pas sur la route. C’est le cas du Prototype 9 qui avait été dévoilé à Pebble Beach en 2017. Votre humble serviteur avait été de la fête pour assister à l’événement et lors d’une discussion avec Alfonso Albaisa, il avait exprimé le plaisir ressenti à l’idée de créer une voiture sans aucune contrainte, autre que celle de son imagination.

Ce concept électrique reprend le style d’une monoplace de course des années 1940. Il met en avant le côté plus artistique du créateur. Le designer avait pu s’amuser avec les proportions et les matériaux, livrant une véritable sculpture roulante.

Le Prototype 9 a été suivi d’un second exercice de style, le Prototype 10.

9 — Nissan Z, génération actuelle (2022)

L’actuelle Nissan Z met de l’avant des éléments de design que l’on retrouvait avec la première édition, lancée en 1969. Ce retour hommage aux Fairlady Z d’antan, dans un style résolument moderne, représente l’un des projets les plus personnels d’Alfonso Albaisa.

Les phares circulaires inspirés de la 240Z originale côtoient une silhouette rappelant la 300ZX, mais aussi les modèles de la première heure.

La Z n’est pas la voiture la plus vendue, mais elle est un modèle signature chez Nissan, un produit incontournable. Alfonso Albaisa aura su laisser sa marque sur l’histoire de ce modèle.

10 — Nissan Ariya (2022)

La signature des produits Nissan a changé ces dernières années, sous l’influence d’Alfonso Albaisa. Le VUS électrique Ariya illustre bien la transition du langage visuel de Nissan vers une ère plus numérique. La calandre pleine, désormais dépourvue de fonction mécanique évidente, s’intègre à un éclairage à effet de lumière ambiante, alors que l’habitacle épuré mise sur des surfaces tactiles.

L’Ariya a servi de vitrine à plusieurs technologies qui se retrouvent aujourd’hui ailleurs dans la gamme.

Conclusion

C’est donc un riche héritage qu’Alfonso Albaisa laisse derrière lui. Cependant, ses derniers designs auront été plus controversés, et il faudra voir la place qu’ils occuperont dans l’histoire. C’est notamment le cas du VUS QX80 chez Infiniti.

N’empêche, un travail marquant et une retraite bien méritée.