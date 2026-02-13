Essai routier, Volkswagen Atlas 2027 : premier contact avec le prototype

Ce n’est pas tous les jours que l’on a la chance de mettre la main sur les clefs d’un prototype, soit un véhicule qui n’est pas encore autorisé à circuler sur nos routes, mais dont le développement est suffisamment avancé pour que l’on puisse le conduire. C’est pourtant ce qui s’est produit cette semaine, alors que Volkswagen nous a invités à prendre le volant de l’Atlas 2027.

L’Atlas a fait ses débuts pour l’année modèle 2018.

Le millésime 2027 marque l’arrivée d’une nouvelle génération.

La présentation officielle du modèle aura lieu au Salon de New York en avril.

Oui, 2027. En vérité, le modèle sera dévoilé au prochain Salon de l’auto de New York, lors de la première semaine d’avril. Les essais officiels suivront avant l’arrivée du VUS chez les concessionnaires à l’automne.

Pour situer le contexte, rappelons que le Volkswagen Atlas a fait ses débuts en 2017, pour l’année-modèle 2018, sur le marché nord-américain. Il a profité de rafraîchissements en 2021 et en 2024 afin de maintenir sa pertinence. Près de dix ans après son lancement, le temps d’une refonte complète était venu.

Cela dit, il faut davantage parler d’une évolution importante plutôt que d’une révolution, comme vous allez le constater à la lecture de ce qui suit. Notez que ce que l’on peut partager avec vous est plutôt mince, car l’essentiel des détails est gardé secret jusqu’au dévoilement officiel du produit ; on le comprend.

Malgré tout, on peut vous en dire assez pour vous donner une bonne idée de ce à quoi ressemblera le Volkswagen Atlas 2027.

Nouveau style

Évidemment, avec un habit de camouflage, l’évaluation du design devient difficile. Ce qui saute toutefois aux yeux, c’est que la signature visuelle est la même. L’empattement est identique à celui de la génération précédente. La véritable nouveauté, c’est la plateforme, une variante de celle qui a fait ses débuts avec le Tiguan.

Il est toutefois possible d’avoir une très bonne idée des lignes du modèle. On vous suggère d’effectuer une recherche afin de trouver le VUS Teramont commercialisé ailleurs, notamment en Chine.

C’est pratiquement un copier-coller.

Concernant les versions qui seront offertes au catalogue, on demeure dans le secret, mais on peut attester que l’ensemble R-Line sera de la partie ; le logo était visible à travers le camouflage. Volkswagen n’a pas caché la chose, cela dit, confirmant même que cet ensemble était choisi par plus de 50 % des acheteurs du modèle au pays.

À bord

Le grand mystère de cette présentation de l’Atlas 2027 concernait son habitacle. Les responsables surveillaient étroitement nos allées et venues afin qu’on ne s’aventure pas près de l’intérieur avec un appareil photo et encore moins un cellulaire.

Ce genre de précaution n’est pas inhabituel. On comprend que la compagnie veut garder le secret jusqu’au dévoilement du modèle. On était cependant portés à croire que cela indiquait des changements majeurs, ce qui n’est pas le cas.

Voici ce que l’on peut vous dire au sujet du cocon du Volkswagen Atlas 2027.

Primo, l’utilitaire conserve sa configuration à trois rangées. L’espace est généreux partout, même à la troisième banquette. Secundo, devant les occupants de la première rangée, il y a bien sûr des écrans. Ce qui doit demeurer secret, ce sont leurs dimensions. On vous dira simplement que les fabricants n’ont pas l’habitude de les réduire lorsqu’ils repensent un modèle. À vous de lire entre les lignes.

Tercio, l’on a droit à plusieurs nouvelles commandes, ce qui est la norme lors d’une refonte. Lesquelles ? Restons prudents sur ce terrain glissant pour le moment. Nous prendrons seulement le temps de préciser une chose. Volkswagen nous a promis le retour de boutons plutôt que de contrôles tactiles à bord de ses véhicules, à la suite des critiques reçues. Disons qu’elle tient partiellement parole.

Enfin, les dirigeants ont mentionné à quel point un accent particulier avait été mis sur la qualité du cocon. Ce que l’on a vu est de bonne facture, mais il faudra voir ce qu’il en sera pour l’ensemble de la gamme.

Chose certaine, en vous glissant dans le siège d’un Volkswagen Atlas 2027, vous allez être en terrain connu.

Mécanique

Le Volkswagen Atlas 2027 sera toujours animé par un moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres. Il s’agit d’une évolution par rapport à celui utilisé en ce moment, si bien qu’on nous annonce une mécanique offrant plus de puissance. Nous avons tenté par tous les moyens de savoir si cela signifiait à la fois plus de chevaux et plus de couple, mais on nous a répété de toutes parts qu’il s’agissait simplement d’une plus grande puissance.

D’accord.

Sachez que la génération actuelle propose une cavalerie de 269 chevaux et un couple de 273 livres-pieds. Quelle sera l’ampleur des gains ? Vos hypothèses valent les nôtres. Aucune information sur la boîte de vitesses, non plus. Il est toutefois facile d’anticiper que la transmission automatique à huit rapports sera de retour et que la capacité de remorquage demeurera à 5000 livres.

La question hybride, maintenant. La rumeur la concernant court depuis un certain temps déjà. Évidemment, on a eu droit à un exercice de patinage de fantaisie de la part des responsables lorsque la question a été posée. Normal. La réponse officielle est la suivante : « Il est dans les intentions de Volkswagen d’offrir une motorisation hybride pour ce modèle en Amérique du Nord. »

Et non, elle ne sera pas hybride rechargeable. Pour Volkswagen, la croissance est du côté des hybrides, pas des solutions enfichables.

Premières impressions

Notre essai du Volkswagen Atlas 2027 s’est résumé à un avant-midi d’exercices de contrôle et de dérapages sur un lac gelé.

Il était clair que l’on n’allait pas nous laisser explorer les routes avoisinantes avec ces modèles aussi colorés. De toute manière, ce n’était pas l’objectif. Ce à quoi nous étions invités, c’était de prendre connaissance du modèle afin d’en tirer quelques impressions.

En somme, il n’y a pas de surprise ici. Volkswagen accouche d’un produit qui évolue tranquillement. La clientèle est fidèle et satisfaite, et la compagnie espère poursuivre son opération de séduction auprès d’autres acheteurs avec cette offre.

Du reste, on vous reviendra avec plus de détails concernant la gamme, la puissance du modèle, la technologie et l’équipement des variantes lorsque le véhicule aura été officiellement dévoilé au Salon de l’auto de New York, ce qui se fera lors de la première semaine d’avril.