Le Lincoln Nautilus hybride revient au Canada, vraisemblablement grâce à l’accord sur les véhicules électrifiés chinois

Les importations du Lincoln Nautilus hybride avaient cessé après l’imposition par Ottawa d’un tarif douanier de 100 % sur les véhicules électrifiés en provenance de Chine.

Le gouvernement canadien autorise désormais la vente d’un maximum de 49 000 véhicules hybrides et électriques chinois par année.

Ford n’a pas précisé si les importations du Nautilus hybride feraient partie de ce quota, mais cela semble très probable.

Ford Canada a confirmé qu’elle reprendrait l’importation du Lincoln Nautilus hybride, qui avait été interrompue en 2024.

Le constructeur automobile affirme que le premier arrivage du VUS électrifié est arrivé au Canada et que les véhicules sont en route vers les concessions à travers le pays.

Bien que Ford n’ait pas indiqué si cette décision découle de l’accord entre Ottawa et Beijing autorisant la vente de jusqu’à 49 000 véhicules électrifiés chinois par an au Canada, cela demeure extrêmement probable.

En effet, le Nautilus est fabriqué en Chine par la coentreprise Ford-Changan, et les importations de la version hybride se sont arrêtées pratiquement en même temps que l’instauration, par le gouvernement canadien, d’un tarif de 100 % sur les véhicules électrifiés fabriqués en Chine en 2024.

Même si les modèles entièrement électriques ont été au cœur des discussions, le tarif initial et l’accord qui a suivi plus tôt cette année couvrent également les véhicules hybrides traditionnels et rechargeables.

Le constructeur n’a pas non plus précisé combien de véhicules comprend ce premier arrivage, mais les données d’Affaires mondiales Canada citées par Automotive News Canada indiquent que 259 véhicules hybrides ont été importés de Chine en juillet. Avant le tarif de 100 %, seuls Ford et Volvo importaient des modèles hybrides de Chine, et le constructeur suédois a nié avoir réorienté son approvisionnement canadien vers la Chine au cours des derniers mois, ce qui ne laisse que le Lincoln Nautilus hybride pour expliquer ces 259 véhicules.

Introduit pour l’année-modèle 2024, le Lincoln Nautilus hybride utilise un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 L jumelé à un moteur électrique de 100 kW par l’entremise d’une transmission CVT à répartition de puissance. Ce groupe motopropulseur fournit une puissance combinée de 285 chevaux et un couple de 295 lb-pi aux quatre roues, ce qui le rend plus puissant que le moteur EcoBoost de 2,0 L standard du Nautilus non hybride.

Ressources naturelles Canada évalue la consommation du Lincoln Nautilus hybride 2026 à 8,2 L/100 km en ville, 7,5 L/100 km sur route et 7,9 L/100 km en conduite combinée.

À titre de comparaison, le Nautilus non hybride affiche respectivement 11,3 L, 8,1 L et 9,9 L.

Le retour du modèle hybride au sein de la gamme pourrait s’avérer très avantageux pour Lincoln, puisque ce type de groupe motopropulseur a connu une croissance importante au Canada l’an dernier, avec des ventes en hausse d’environ 30 % par rapport à 2024.

Malgré l’absence d’option hybride et une baisse générale des ventes dans le segment des véhicules de luxe, le Nautilus a lui-même enregistré une bonne performance commerciale en 2025, ses ventes ayant progressé de 34 % par rapport à l’année précédente.

Le prix de départ du Lincoln Nautilus 2026 s’établit à 59 631 $, tandis que le modèle hybride commence à 63 096 $.

Puisque les constructeurs chinois comme BYD, Chery et Geely sont toujours en processus d’homologation de leurs voitures pour le marché canadien et de mise en place de leurs réseaux de concessionnaires, Tesla est pratiquement la seule entreprise à avoir utilisé le quota de 49 000 véhicules chinois jusqu’à présent.

En raison de cette situation, environ 20 % seulement du quota a été utilisé au cours des cinq premiers mois de l’année, laissant la porte grande ouverte à d’autres entreprises comme Ford pour importer leurs propres modèles fabriqués en Chine.

Source : Automotive News Canada