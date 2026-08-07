Matthew Weaver : 10 modèles pour vous aider à connaître le nouveau responsable du design chez Nissan

Après le départ à la retraite d’Alfonso Albaisa, c’est au designer gallois Matthew Weaver que reviendra la lourde tâche de responsable du design mondial et de l’image de Nissan. Passé par Ford et Volkswagen avant de rejoindre le constructeur japonais, Matthew Weaver a bâti sa réputation sur des propositions audacieuses qui ont marqué l’histoire récente de la marque. Revoyons, dans l’ordre chronologique, les grands moments de son parcours chez Nissan, à travers ses réalisations les plus marquantes.

Matthew Weaver s’est joint à Nissan Design Europe en 2001

Il occupait le poste de directeur principal du design de Nissan

Il entrera officiellement en fonction comme grand patron du design mondial le 1er octobre 2026

1 — Nissan Qashqai, première génération (2006)

Encore jeune designer au sein du studio londonien de Nissan Design Europe, Matthew Weaver fait partie de l’équipe qui a conçu le tout premier Qashqai. Ce VUS sous-compact allait redéfinir les attentes des consommateurs européens envers ce type de véhicule, en offrant une silhouette plus dynamique, assortie d’un format très pratique.

Le modèle allait être un important succès commercial et permettre à Nissan de créer, en grande partie, un segment que la concurrence allait ensuite imiter. Nissan nous a offert le Qashqai plus tard, mais il a aussi été un succès chez nous avant qu’on le retire, malheureusement, du marché.

2 — Nissan Juke, première génération (2010)

Voici le modèle qui a lancé la carrière de Matthew Weaver. Avec ses phares surélevés, son allure de grenouille et son arrière massif, le petit VUS a séduit suffisamment d’amateurs pour en faire un succès commercial. Le design extérieur de Matthew Weaver était si audacieux que l’équipe, lors de la présentation interne du modèle, n’était pas certaine de son succès.

Le résultat a donné raison au styliste. Malheureusement pour nous, alors que le Juke a poursuivi sa carrière en Europe, il a été retiré de notre marché après une seule génération.

3 — Infiniti Q30 (2015)

Matthew Weaver a été nommé directeur du design d’Infiniti en 2014. Là, il a supervisé le développement de la compacte à hayon Q30, un modèle que nous n’avons malheureusement pas vu sur nos routes. Le pari était audacieux pour la marque de luxe qui cherchait alors à séduire une clientèle plus jeune en Europe.

Les lignes tendues et les surfaces sculptées du véhicule tranchaient avec les propositions plus conservatrices des modèles rivaux allemands de l’époque, démontrant déjà la volonté du designer de sortir des sentiers battus.

4 — Infiniti QX30 (2016)

Le QX30, la version VUS de la Q30, a été commercialisé chez nous. Elle illustre la stratégie de Matthew Weaver de multiplier les déclinaisons d’une même plateforme pour maximiser sa portée… et sa rentabilité. Le VUS reprenait l’essentiel du style de sa cousine, tout en proposant une garde au sol plus généreuse et des accents de carrosserie plus robustes.

Rappelons que ce modèle était en fait le fruit d’un partenariat avec Mercedes-Benz (GLA). On ne parle pas d’un succès retentissant, mais on peut inscrire ce produit parmi les réalisations marquantes de Matthew Weaver.

5 — Nissan Juke, deuxième génération (2019)

Lorsque le Juke a disparu de notre marché, une deuxième génération a vu le jour pour le marché européen. Vous le devinez, elle a été signée par Matthew Weaver et son équipe. Le défi était de taille : moderniser un design aussi original que polarisant, sans en perdre l’essence.

Le résultat est une réussite, il faut l’avouer. Le modèle conserve son format trapu et les proportions distinctives du modèle original, tout en intégrant des phares repensés et une calandre plus affirmée. L’exercice a permis de prouver que l’audace du premier Juke n’était pas qu’un coup de chance.

6 — Nissan Qashqai, troisième génération (2021)

De retour aux commandes du style européen de Nissan, Matthew Weaver participe à la conception de la troisième génération du Qashqai. La nouvelle cuvée se pointe avec une silhouette plus athlétique, des lignes de caractère plus marquées et la fameuse calandre en V de Nissan, l’une des signatures fortes de l’industrie à ce moment.

Le modèle a permis à la marque de conserver sa place de choix dans un segment devenu extrêmement concurrentiel en Europe.

Encore une fois, il faut déplorer que ce modèle n’ait pas poursuivi sa carrière en Amérique du Nord. On comprend qu’on nous a réservé d’autres véhicules, mais plusieurs produits que l’on a décidé de laisser en Europe auraient remporté du succès chez nous, c’est une évidence.

7 — Nissan Micra, concept électrique (2021)

Le concept électrique de la Micra a grandement fait jaser au début de l’actuelle décennie, d’abord en raison de son style accrocheur, mais aussi parce qu’il annonçait la transformation de la Micra en une citadine entièrement électrique. La proposition reprenait certains codes visuels chers à Matthew Weaver, avec des lignes épurées et une identité résolument moderne.

L’exercice de style a permis d’amorcer la transition entre l’ancienne génération à essence et la citadine électrifiée qui allait suivre.

8 — Nissan Hyper Punk, concept (2023)

Les stylistes sont souvent jugés sur les modèles de production, mais il faut aussi s’intéresser aux concepts qu’ils dessinent, car ils représentent vraiment l’âme de leur créativité.

Présenté au Salon de la mobilité du Japon, ce concept de VUS survolté préfigurait ouvertement la prochaine génération du Juke. Sa carrosserie aux allures d’origami, ainsi que ses gigantesques roues de 23 pouces, témoigne d’une volonté assumée de repousser les limites du design.

L’habitacle poussait l’audace encore plus loin, avec des caméras capables de transformer le paysage environnant en un décor de style manga.

9 — Nissan Micra, nouvelle génération électrique (2025)

La Micra, désormais entièrement électrique, reprend plusieurs des éléments que l’on avait pu voir avec le concept de 2021. Sous la supervision de Matthew Weaver, alors premier directeur du design de Nissan, le modèle propose une silhouette aussi compacte que pratique, tout en intégrant des technologies plus modernes à l’intérieur d’un habitacle épuré, un autre indice de sa signature.

La Micra électrique illustre bien la transition du langage visuel de Nissan vers une identité plus numérique.

10 — Nissan Juke, troisième génération (attendue en 2027)

Il est toujours intéressant de voir un modèle évoluer sous la direction du même designer. Matthew Weaver a donné naissance au premier Juke, et voilà qu’il travaille à la troisième cuvée. Cette dernière, attendue pour le printemps de 2027, aura du pain sur la planche, soit rester aussi populaire que ses devancières, tout en s’inscrivant dans une gamme Nissan appelée à se transformer sous la direction de Matthew Weaver.

La boucle est bouclée pour celui qui prend maintenant les rênes du design mondial de l’entreprise.

Il sera intéressant de surveiller ses prochaines créations.