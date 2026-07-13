Le groupe Volkswagen prévoit réduire de moitié sa gamme mondiale de véhicules d’ici 2030

Les objectifs de rentabilité du groupe Volkswagen passent par une réduction du nombre de modèles, une simplification de la gamme et des configurations de véhicules plus épurées.

Le groupe Volkswagen vise une réduction de 75 % de la complexité de son portefeuille de produits d’ici 2030.

Les modèles Volkswagen et Audi les plus vulnérables ne sont pas commercialisés en Amérique du Nord.

Porsche pourrait d’abord réduire le nombre de variantes avant d’éliminer des familles complètes de véhicules.

Le groupe Volkswagen prépare l’une des plus importantes réductions de son portefeuille de produits de son histoire, avec pour objectif de diminuer d’au moins 75 % la complexité de son offre et de réduire de moitié sa gamme mondiale de modèles d’ici 2030.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie du chef de la direction Oliver Blume visant à faire progresser les marges d’exploitation vers l’objectif à long terme du constructeur, soit entre 8 % et 10 %. Plutôt que de se concentrer uniquement sur l’élimination de certains noms de modèles, l’entreprise entend réduire les coûts d’ingénierie, de fabrication et d’homologation en proposant moins de groupes motopropulseurs, de niveaux de finition, d’ensembles d’équipement et de variantes régionales.

Volkswagen n’a pas précisé quels véhicules sont actuellement à l’étude, mais le plan laisse entendre que les modèles à faible volume, les produits qui se chevauchent et les variantes de niche sont les plus susceptibles d’être touchés.

Au sein de la marque Volkswagen Véhicules de tourisme, les investissements futurs devraient demeurer concentrés sur les modèles mondiaux clés, comme les Golf, Tiguan, T-Roc et Passat, ainsi que sur les principaux véhicules électriques. La production de la minifourgonnette compacte Touran a déjà pris fin, tandis que celle du T-Roc Cabriolet doit cesser l’an prochain.

Le VUS électrique de style coupé ID.5 devrait également être abandonné après avoir enregistré des ventes inférieures à celles du très proche ID.4, dont l’offre a déjà été réduite en Amérique du Nord. L’ID.5 est commercialisé en Europe, mais n’est pas offert en Amérique du Nord. Le multisegment Taigo, qui chevauche les segments des T-Cross et T-Roc, pourrait lui aussi être éliminé. Parmi tous les modèles Volkswagen mentionnés, seul le Tiguan est actuellement offert en Amérique du Nord.

Audi a déjà commencé à réduire sa gamme d’entrée de gamme en retirant progressivement la berline à hayon A1 et le multisegment Q2, deux modèles qui ne sont pas offerts en Amérique du Nord. La marque haut de gamme devrait également réévaluer les carrosseries Sportback et d’autres dérivés à faible volume alors qu’elle élargit sa gamme de VUS avec l’arrivée prochaine du Q9.

En Espagne, Seat fait face à la plus grande incertitude. Le groupe Volkswagen a orienté ses plus récents investissements produits vers la marque Cupra, dont la croissance est plus rapide, ce qui soulève des questions quant au rôle à long terme de Seat si l’entreprise réduit de façon importante les produits qui se chevauchent. Les plans visant l’arrivée officielle de Cupra en Amérique du Nord demeurent sur la glace, même s’il semble évident que personne ne reprendra la marque…

Skoda semble moins exposée puisqu’elle exploite déjà une gamme relativement rationalisée. Toutefois, les modèles à moteur à combustion, dont les Fabia, Scala et Kamiq, soulèvent des interrogations à plus long terme au-delà de leur cycle de vie actuel.

Chez Porsche, les dirigeants devraient d’abord concentrer leurs efforts sur la réduction du très grand nombre de variantes plutôt que sur l’élimination de familles complètes de véhicules. Les 911, Cayenne et Macan demeurent au cœur de la stratégie de la marque, tandis que les versions électriques des 718 Cayman et Boxster sont toujours attendues en 2027. La production du Macan à moteur à combustion prendra fin très prochainement.

L’avenir à plus long terme des Taycan et Panamera demeure moins certain, Porsche évaluant si elle aura encore besoin de deux grandes berlines distinctes dans les prochaines générations. Les Taycan et Panamera sont toutes deux commercialisées en Amérique du Nord.

Source: Automotive News