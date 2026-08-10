Galerie photo : Les hélicoptères dessinés par des designers automobiles

Le design automobile et l’ingénierie aéronautique partagent des objectifs fondamentaux : la recherche de l’efficacité aérodynamique et le développement d’un attrait visuel distinctif. Dans ces deux domaines, la gestion des écoulements d’air et le travail des surfaces répondent à des contraintes techniques tout en façonnant l’identité visuelle de l’appareil. Depuis les années 1970, cette convergence d’intérêts a conduit plusieurs constructeurs d’hélicoptères à faire appel à des studios de stylisme et des carrossiers issus de l’industrie automobile.

Ces collaborations s’articulent principalement autour de deux axes. D’une part, le dessin des lignes extérieures permet d’optimiser la pénétration dans l’air tout en modernisant la silhouette des aéronefs. D’autre part, l’aménagement des habitacles intègre les normes d’ergonomie, d’isolation acoustique et de finition de l’automobile haut de gamme aux contraintes d’une cabine d’hélicoptère.

Voici donc une galerie photo qui présente ces collaborations qui ont vu des designers automobiles ou des firmes de design principalement connues pour leurs voitures appliquer leur talent aux hélicoptères.

ACH130 (Aston Martin)

L’ACH130 Aston Martin Edition est le fruit d’une collaboration entre Airbus Corporate Helicopters (ACH) et l’équipe de design d’Aston Martin, dirigée par Marek Reichman. Renommée pour ses coupés de grand tourisme comme la DB11, la Vantage ou la DBS, la marque britannique a apporté les codes du luxe automobile à cet hélicoptère léger. L’équipe de style a conçu quatre livrées extérieures sur mesure, dont une finition emblématique arborant un dégradé du Stirling Green vers le Jet Black sous le fuselage. À l’intérieur, le studio a aménagé une cabine à sept places habillée d’ultra-suede et de sellerie en cuir artisanal (Oxford Tan, Cormorant, Ivory). Le logo aux ailes d’Aston Martin est directement gaufré dans le cuir des dossiers, et une plaque numérotée personnalisée est intégrée au tableau de bord.

Aeroplani Caproni Vortice (CAMAL Studio)

L’Aeroplani Caproni Vortice est un concept d’hélicoptère futuriste créé pour la marque historique de l’aviation italienne Aeroplani Caproni par le centre de style turinois CAMAL Studio. Fondé par Alessandro Camorali — designer chevronné passé par Pininfarina, Stile Bertone et Ferrari, et auteur de créations automobiles sur-mesure comme l’Aznom Palladium ou la Camal Tributo —, le studio a entièrement imaginé l’architecture esthétique de l’appareil. Éloigné des codes aéronautiques traditionnels, le dessin repose sur l’intersection géométrique d’une sphère pour la cabine vitrée et d’un demi-torus formant la queue et le carénage du rotor. CAMAL Studio a façonné un fuselage fluide et continu, caractérisé par une découpe diagonale sur la verrière qui laisse volontairement apparaître la mécanique du moteur, tout en concevant un cockpit épuré axé sur la lisibilité et l’ergonomie.

AgustaWestland AW139 VIP (Pininfarina)

L’AgustaWestland AW139 VIP est une édition exécutive développée par le constructeur AgustaWestland (aujourd’hui Leonardo) en partenariat avec le studio italien Pininfarina. Renommé pour avoir dessiné des automobiles légendaires comme les Ferrari Testarossa, Enzo et 250 GT, ou encore l’Alfa Romeo Spider, le carrossier turinois a apporté son expertise à cet appareil bimoteur. Pininfarina a conçu un aménagement intérieur entièrement sur-mesure, axé sur le confort acoustique et l’ergonomie. L’habitacle comprend des sièges individuels habillés de cuir cousu main, une isolation phonique renforcée, un éclairage d’ambiance tamisé et une séparation de cabine feutrée. Le studio a également signé une livrée extérieure aux lignes fluides qui souligne le profil dynamique de l’appareil.

AgustaWestland Project Zero (Bertone)

L’AgustaWestland Project Zero est un démonstrateur technologique de convertiplan VTOL 100 % électrique développé par AgustaWestland en partenariat avec le Stile Bertone, sous la direction créative de Michael Robinson. Célèbre pour ses silhouettes mythiques de l’histoire automobile comme la Lancia Stratos, la Lamborghini Miura ou le concept Alfa Romeo Pandion, la maison Bertone a apporté une esthétique futuriste à l’aéronautique. Pour cet aéronef à rotors basculants, le studio a conçu une structure monolithique en fibre de carbone formant une aile volante. Bertone a affranchi le design des contraintes classiques en supprimant le rotor de queue et en encastrant les hélices orientables directement dans la voilure. L’appareil arbore des lignes acérées et fluides héritées du style wedge emblématique du carrossier italien, notamment démontré par la Lamborghini Countach.

Airbus Helicopters H160 (Peugeot Design Lab)

L’Airbus Helicopters H160 est un hélicoptère bimoteur de taille moyenne développé par Airbus Helicopters en 2015, en collaboration avec Peugeot Design Lab. Célèbre pour avoir façonné l’identité d’automobiles comme les Peugeot 208, 3008 et 508, ainsi que des concepts visionnaires comme l’Onyx, le studio de création a remporté un concours de style international pour définir l’apparence de l’aéronef. Les designers automobiles ont conçu l’ensemble des lignes de surfaçage extérieures du modèle. Leur travail se caractérise par des contours fluides et un profilage dynamique qui modernise la face avant héritée du Dauphin, complété par une découpe effilée des vitrages latéraux. Ce dessin extérieur habille les éléments technologiques de l’appareil, tels que son fuselage en matériau composite et son stabilisateur biplan.

Heli-Sport CH-7 Angel (Marcello Gandini)

Le Heli-Sport CH-7 Angel est un hélicoptère ultra-léger produit par le constructeur italien Heli-Sport. Pour transformer le châssis tubulaire nu du prototype argentin Cicaré CH-6 en un aéronef commercial attrayant, l’entreprise a fait appel au designer automobile Marcello Gandini. Connu pour avoir signé des voitures légendaires comme les Lamborghini Miura et Countach, ou encore la Lancia Stratos, Gandini a conçu la carrosserie et l’habitacle de l’appareil. Le styliste a imaginé une cabine fermée en matériaux composites aux lignes très aérodynamiques, caractérisée par une bulle en forme de goutte d’eau et une verrière vitrée articulée. La finesse de cette silhouette a inspiré le nom « Angel » (l’Ange), un clin d’œil poétique choisi en opposition directe à la Lamborghini Diablo, dont la proposition initiale avait été dessinée par Gandini au même moment, avant d’être retravaillée par les designers de Chrysler.

Hill HX50 (Henry Moorshead)

Le Hill HX50 est un hélicoptère léger à cinq places développé par le constructeur britannique Hill Helicopters. Conçu sous la direction du designer Henry Moorshead et de l’ingénieur Jason Hill, cet aéronef s’inspire directement de l’esthétique et des méthodes d’ingénierie des supercars modernes, notamment la BAC Mono. Utilisant des logiciels de modélisation surfacique issus de l’industrie automobile (tels qu’Autodesk Alias), les concepteurs ont sculpté un fuselage aérodynamique monolithique en fibre de carbone. À l’intérieur, l’équipe a créé un habitacle luxueux intégrant des sièges en cuir artisanal garnis à la manière des coupés de grand tourisme, une visibilité panoramique et un cockpit épuré doté de grands écrans tactiles, transposant l’ergonomie et le confort des automobiles de luxe dans une voilure tournante privée.

Kawasaki MBB « Tombo » / MBB Bo 105 (Luigi Colani)

Le Kawasaki MBB « Tombo » / MBB Bo 105 rassemble les études aérodynamiques réalisées par le designer germano-suisse Luigi Colani sur des hélicoptères légers. Célèbre pour son approche « bio-design » appliquée à des prototypes automobiles d’avant-garde pour Alfa Romeo, BMW, Ferrari ou Fiat, Colani a transposé ses formes organiques à l’aéronautique. Dès 1978, il présente le concept « Tombo » (libellule en japonais) sur une base Kawasaki et Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB), dessinant un fuselage ultra-profilé dépourvu de ruptures visuelles. En 1984, cette recherche débouche sur la création d’une livrée et d’un surfaçage exclusifs intitulés « Space Design by Luigi Colani », directement appliqués sur la cellule bimoteur d’un MBB Bo 105 pour optimiser la continuité visuelle et la pénétration dans l’air de l’aéronef.