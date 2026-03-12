Volkswagen Atlas 2027 : une première image officielle a été partagée

L’Atlas a fait ses débuts pour 2018.

Il a profité de rafraîchissements en 2021 et en 2024.

La nouvelle mouture va partager sa plateforme avec celle du nouveau Tiguan.

Ce n’est évidemment rien de bien révélateur, et c’est précisément l’objectif. Le modèle sera présenté au grand public au Salon de l’auto de New York, qui se tiendra en avril. Les journées de presse auront lieu les 1er et 2 avril prochain et nous serons sur place pour tout couvrir. Avec cette photo, Volkswagen veut susciter un peu d’intérêt pour son gros VUS.

L’ironie, c’est que nous avons vu de très près le modèle le mois dernier, alors que nous participions à un événement organisé par la compagnie. Nous avons même pris le volant de l’Atlas 2027. Le modèle était bien sûr hautement camouflé, ce qui fait que nous n’avons pas idée de sa véritable allure générale.

On sait cependant que les tôles sont nouvelles, tout comme la plateforme qui est une évolution de celle qui reçoit le Tiguan. Sous le capot, on retrouve le même moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres, lui aussi évolué.

Ce que l’on sait, c’est que l’Atlas 2027 va arborer une silhouette un peu plus carrée et musclée afin de mieux rivaliser avec ses concurrents directs, à savoir le Honda Pilot, le Hyundai Palisade et le Kia Telluride.

Nous avons également eu la chance de voir l’intérieur lors de nos séances d’essai sur les eaux gelées du lac Sacacomie, à Saint-Alexis-des-Monts, au Québec. On ne peut cependant rien montrer concernant l’intérieur. Nous avons la permission de mentionner que de nouveaux matériaux et de nouveaux agencements seront proposés et que, du côté multimédia, nous avons droit à des améliorations.

L’Atlas demeure un produit important pour Volkswagen en Amérique du Nord et plus particulièrement aux États-Unis, où il s’en est vendu plus de 71 000 exemplaires en 2025.

Soyez certains de nous revenir début avril pour tous les détails concernant le modèle de deuxième génération. Rappelons que l’Atlas s’était pointé sur le marché canadien en 2017, comme modèle 2018.