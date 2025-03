Skoda annonce un VUS électrique à sept places avant son lancement en 2026. Un futur Atlas électrique ?

Skoda présente en avant-première un VUS électrique à sept places qui pourrait inspirer un Atlas tout électrique.

Skoda a présenté en avant-première un VUS électrique à sept places. Pourrait-il servir de vision à un futur Atlas tout électrique ?

Le VUS est basé sur la plateforme MEB de Volkswagen et pourrait offrir une autonomie de 600 km avec une batterie de 89 kWh.

Skoda a publié une image aguiche de son futur VUS électrique à sept places, dont le lancement est prévu en 2026. Le véhicule sera la version de production du concept Vision 7S présenté en 2022 et sera positionné pour concurrencer des modèles tels que la Peugeot e-5008 et la Kia EV9.

Le VUS, dont le nom a été dévoilé lors de la présentation des résultats de Skoda pour 2024 le 13 mars, sera au sommet de la gamme électrique de la marque, offrant une alternative électrique à la Kodiaq, un VUS de taille moyenne fonctionnant à la combustion. Il est basé sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen, sur laquelle reposent le VW ID4 et l’Audi Q4 E-Tron.

Le concept Vision 7S mesurait plus de 5 000 mm de long et était équipé d’une batterie de 89 kWh, offrant une autonomie estimée à 600 km. Bien que Skoda n’ait pas révélé d’autres détails techniques dans l’aguiche, le modèle de production devrait partager les principales spécifications du concept. D’ailleurs, l’Atlas est plus long de 97 mm que le concept.

À l’intérieur, le Vision 7S comprenait un écran rotatif de 14,6 pouces sur le tableau de bord, des cadrans physiques et un siège bébé orienté vers l’arrière, monté sur la console centrale. Le concept a également introduit le langage de design Modern Solid de Skoda, qui est apparu plus tard dans le VUS compact Elroq de série.

Le nouveau modèle arrive au moment où Skoda et Volkswagen développent leur stratégie en matière de véhicules électriques. En 2023, l’Enyaq était le quatrième véhicule électrique le plus vendu en Europe, avec 67 344 unités livrées. Skoda vise à doubler ses ventes de VE en Europe d’ici 2025 et a déjà reçu 35 000 commandes pour le prochain Elroq. Volkswagen ne fait pas aussi bien en Amérique du Nord avec l’ID.4 et l’ID. Buzz. Un ID.9 tout électrique pourrait aider, étant donné la popularité et la demande croissantes pour les VUS électriques de taille moyenne à trois rangées.

Les ventes mondiales de véhicules de Skoda ont augmenté de 6,9 % en 2024 pour atteindre 926 600 unités. Selon les chiffres de l’entreprise, sa marge d’exploitation a augmenté pour atteindre 8,3 %, dépassant les 2,9 % de Volkswagen et les 6,0 % d’Audi.