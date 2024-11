Les modèles hybrides VW Tiguan et Atlas verront probablement le jour, mais l’attente sera longue

Volkswagen confirme l’arrivée des modèles hybrides Tiguan et Atlas, mais le lancement ne se fera pas avant plusieurs années.

Les VW Tiguan et Atlas hybrides n’arriveront pas avant les rafraîchissements de milieu de cycle ou les refontes de la prochaine génération.

La pression des concessionnaires a ramené l’attention de VW sur les hybrides après avoir donné la priorité aux VE.

Les réglementations en matière d’émissions détermineront le mix hybride pour l’Amérique du Nord.

Volkswagen travaille à l’introduction de versions hybrides de ses VUS Tiguan et Atlas, même si ces modèles ne seront pas commercialisés avant plusieurs années. L’information a été communiquée alors que le Tiguan 2025 a été présenté avant le salon de l’automobile de Los Angeles 2024 sans option électrifiée.

Thomas Schäfer, PDG de Volkswagen Passenger Cars, a abordé la question du retard des hybrides lors d’une table ronde avec les médias, notant que si les hybrides sont en cours de développement, ils n’ont pas été initialement inclus dans les plans de produits de VW pour l’Amérique du Nord. Le constructeur avait anticipé une adoption plus rapide des véhicules électriques à batterie (BEV), ce qui a modifié ses priorités. Cependant, les concessionnaires nord-américains ont exprimé le besoin de modèles hybrides. Cela a incité Volkswagen à accélérer le développement des hybrides.

Thomas Tetzlaff, directeur des relations publiques chez Volkswagen Canada, a confirmé que « les groupes motopropulseurs des deux véhicules sont actuellement pris en considération pour une hybridation future ». Il a ajouté : « Il n’y a pas de calendrier définitif ni de décision finale à l’heure actuelle, mais la question est bel et bien à l’étude. »

Andrew Savvas, directeur des ventes et du marketing pour l’Amérique du Nord chez Volkswagen, a souligné que l’introduction d’hybrides par rapport aux hybrides rechargeables (VEHR) dépendra de l’évolution des réglementations en matière d’émissions et des besoins des flottes. « Ce qui se passera en termes de législation déterminera la bonne combinaison », a déclaré M. Savvas.

Une variante hybride du VUS Atlas est à l’étude, comme l’a confirmé M. Schäfer lorsqu’on lui a posé la question. Cependant, toute version hybride de l’Atlas coïncidera probablement avec le lancement de son modèle de nouvelle génération. L’Atlas, initialement introduit en 2018 et rafraîchi en 2021 et 2024, ne devrait recevoir un groupe motopropulseur hybride que plusieurs années plus tard. Schäfer a suggéré que Volkswagen se concentrerait probablement sur le développement d’une seule version hybride – rechargeable ou standard – pour l’Atlas afin d’assurer un bon positionnement sur le marché.

Le Tiguan, le véhicule le plus vendu de Volkswagen aux États-Unis, est une autre grande priorité pour l’électrification. Alors que le nouveau Tiguan 2025 de troisième génération arrivera en Amérique du Nord au début de l’été, les options hybrides ne rejoindront pas la gamme avant au moins sa mise à jour de milieu de cycle. Actuellement, des versions hybrides et hybrides rechargeables du Tiguan sont disponibles sur d’autres marchés mondiaux, mais leur introduction ici reste un plan à plus long terme.

Le Taos, le plus petit VUS de Volkswagen, a été récemment rafraîchi pour 2025, mais ne devrait pas recevoir de groupe motopropulseur hybride de sitôt. Les dirigeants de la société ont indiqué que les projets d’hybrides étaient prioritaires pour le Tiguan et l’Atlas.