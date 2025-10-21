Japan Mobility Show : Toyota Land Cruiser FJ, Toyota SVP, importe-le, on vous en supplie!

Toyota élargit l’offre sous la légendaire appellation Land Cruiser avec le dévoilement du FJ au Japon. Il cadre parfaitement dans l’esprit d’aventure de la gamme, mais, contre toute attente, il ne sera pas vendu en Amérique du Nord. Les tarifs ont certainement un rôle à jouer dans cette décision.

Le Land Cruiser FJ sera hautement personnalisable

Il vient avec un 4-cylindres de 2,7 litres de 163 chevaux

Pour le moment, il n’est pas destiné au marché nord-américain

L’arrivée du tout nouveau Land Cruiser FJ vient aujourd’hui enrichir cette lignée en introduisant une nouvelle forme de liberté et de plaisir de conduite. Fidèle à l’esprit du Land Cruiser, ce modèle vise à rendre accessible son univers d’aventure à un plus grand nombre d’automobilistes, tout en conservant les valeurs fondamentales qui ont fait sa réputation : fiabilité, durabilité et compétence hors route.

Tout en design, inspiré des vieux Land Cruiser

Le design extérieur du FJ s’inspire des Land Cruiser classiques tout en adoptant un langage moderne et fonctionnel. Sa silhouette cubique met l’accent sur l’espace intérieur et la capacité de chargement, deux aspects essentiels à l’ADN du modèle. La carrosserie rectangulaire aux arêtes légèrement adoucies dégage une impression de solidité et de stabilité, accentuée par des boucliers avant et arrière massifs et des ailes évasées.

Les pare-chocs avant et arrière sont désormais segmentés et démontables : seules les sections endommagées peuvent être remplacées, une solution à la fois pratique et économique. Les phares ronds, clin d’œil assumé aux générations passées, ajoutent une touche de nostalgie à un design résolument contemporain. Pour se donner une idée de la taille du Land Cruiser FJ, il mesure 4 575 mm de long sur 1 855 mm de large et 1 960 mm de haut. À titre comparatif, le Jeep Renegade mesurait 4 236 mm sur 1 805 mm et 1 697 mm.

Simplicité fonctionnelle

À l’intérieur, Toyota a misé sur une ergonomie soignée et une visibilité optimale, deux aspects essentiels à la conduite hors route. Le tableau de bord horizontal facilite la lecture de la position du véhicule et améliore la perception de son inclinaison. Les commandes, regroupées de manière intuitive, limitent les mouvements oculaires et favorisent une interaction naturelle.

Grâce à une ceinture de caisse abaissée et à un capot bas, la visibilité vers l’avant devrait exemplaire, ce qui se traduit par une meilleure sécurité tant sur la route qu’en sentier. Le FJ profite bien sûr du système Toyota Safety Sense, qui inclut les technologies les plus récentes d’assistance à la conduite, comme le système précollision et plusieurs aides actives visant à assurer une conduite sereine en toutes circonstances.

La technique, un petit 163 chevaux

Sous la carrosserie, le Land Cruiser FJ repose sur une version optimisée de la plateforme IMV, connue pour sa robustesse. Elle permet de conserver une garde au sol généreuse et des angles d’approche adaptés aux parcours difficiles, offrant ainsi des performances hors route dignes de l’héritage du modèle. Avec un empattement raccourci de 270 mm par rapport à la Série 250, le FJ gagne en agilité, atteignant un rayon de braquage minimal de 5,5 mètres. Des renforts structuraux sous le plancher augmentent la rigidité de la carrosserie et améliorent la stabilité en conduite. Comme tout vrai Land Cruiser, il a été soumis à d’intensifs essais hors route pour s’assurer qu’il réponde aux standards historiques du modèle en matière de fiabilité, de durabilité et de compétence tout-terrain.

Sous le capot, on retrouve un 4-cylindres de 2,7 litres (2TR-FE) d’une puissance de seulement 163 chevaux. Pour ce qui est du couple, il plafonne à 181 lb-pi. Le tout est marié à une boite automatique à 6 rapports et, bien sûr, un rouage intégral 4WD sur commande.

Hautement personnalisable

Toyota proposera également une gamme d’accessoires et d’options de personnalisation permettant à chaque propriétaire de façonner son véhicule selon ses besoins. Des panneaux MOLLE permettront de fixer du matériel de plein air, tandis que plusieurs éléments fonctionnels et stylistiques renforceront son caractère aventureux.

Une longue et riche histoire

Avec le Land Cruiser FJ, Toyota signe un retour aux sources tout en ouvrant un nouveau chapitre. Ce modèle compact, robuste et authentique s’adresse à une nouvelle génération d’explorateurs qui recherchent un véhicule capable d’allier liberté, plaisir et fiabilité absolue. Fidèle à l’esprit du tout premier BJ de 1951, le FJ perpétue la philosophie du Land Cruiser : aller partout, et toujours revenir.

Lancé pour la première fois en 1951 sous le nom de Toyota BJ, le Land Cruiser s’est rapidement imposé comme un symbole de robustesse et d’exploration, devenant le premier véhicule à atteindre la sixième station du mont Fuji. Depuis cette époque, il incarne la mission fondamentale de Toyota : offrir sécurité, fiabilité et durabilité à toutes sortes de conducteurs, dans les conditions les extrêmes.

Conçu et perfectionné à partir de l’expérience réelle des utilisateurs aux quatre coins du monde, le Land Cruiser demeure synonyme de performance hors route, de confiance et d’endurance. Avec plus de 12,15 millions d’exemplaires vendus dans plus de 190 pays, il a soutenu la vie et le travail de millions de personnes depuis plus de 70 ans, devenant un modèle phare au sein de la marque.

Au fil du temps, la gamme Land Cruiser s’est structurée autour de trois grandes familles. D’abord, la Familiale, vitrine technologique de Toyota, qui a évolué jusqu’à devenir le modèle porte-étendard de la marque, représenté aujourd’hui par la Série 300. Ensuite, le modèle Heavy-Duty, véritable bête de somme conçue pour la durabilité et la facilité d’entretien, incarnée par la Série 70. Enfin, la Série 250, lancée en 2024, est revenue à l’essence même du concept original : un véhicule simple, solide et pratique, conçu pour répondre aux besoins quotidiens et aux modes de vie modernes.