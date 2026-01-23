Le Volkswagen ID.4 renaîtra sous le nom ID.Tiguan dans le cadre d’une révision de la nomenclature

Volkswagen espère que l’ID.Tiguan résonnera davantage auprès des acheteurs que « ID.4 » et stimulera les ventes

VW renommera le VUS électrique ID.4 en ID.Tiguan lors d’une mise à jour de l’année-modèle 2026.

La production sera consolidée à Emden et se poursuivra jusqu’en 2031; la production à Zwickau prendra fin.

La nouvelle nomenclature associe les modèles électriques à leurs équivalents à moteur à combustion pour un positionnement plus clair sur le marché.

À l’instar de Mercedes-Benz, Volkswagen ajustera sa stratégie de dénomination de ses véhicules électriques. Ainsi, VW rebaptisera son VUS électrique ID.4 en ID.Tiguan dans le cadre de l’évolution récente de sa stratégie de nomenclature des véhicules électriques. Le modèle mis à jour adoptera ce nouveau nom lors de son restylage prévu plus tard cette année, selon une déclaration d’IG Metall, le plus grand syndicat d’Allemagne, faite lors d’une conférence de presse à Emden, où le VUS est assemblé.

Cette décision marque l’abandon par VW des désignations numériques pour sa gamme de véhicules électriques, une tendance amorcée récemment alors que le constructeur a commencé à aligner plus étroitement les noms de ses nouveaux modèles sur ceux de ses offres traditionnelles à moteur à combustion. L’entreprise n’a pas émis de commentaire officiel concernant ce changement de nom.

Volkswagen a toutefois présenté sa nouvelle approche de nomenclature lors du salon IAA Mobility à Munich en septembre, lorsqu’elle a annoncé l’ID Polo, la nouvelle compacte électrique auparavant désignée sous le nom ID2all. Cette stratégie de renommage vise simplement à être plus logique pour les consommateurs existants familiers avec les véhicules VW. Nous estimons également que de véritables noms sont bien plus attrayants que des désignations alphanumériques.

La production de l’ID.Tiguan se poursuivra à Emden jusqu’en 2031, selon IG Metall. Le modèle est aussi actuellement assemblé à Zwickau, bien que la production sur ce site soit appelée à être progressivement abandonnée. Emden deviendra à l’avenir le seul site de production du modèle renommé.

L’ID.Tiguan bénéficiera d’une mise à jour complète en même temps que le changement de nom. Le restylage devrait rapprocher le design du VUS électrique de celui du Tiguan à moteur à combustion récemment introduit. Un modèle de remplacement au-delà de 2031 n’a pas été confirmé.

Source: Automotive News