Hyundai met fin au Santa Cruz après une baisse des ventes, vise le segment des camionnettes intermédiaires

Le Santa Cruz sera retiré plus tôt que prévu afin de faire place à une camionnette intermédiaire d’ici 2029.

Hyundai mettra fin plus tôt que prévu à la production du Santa Cruz en raison de ventes faibles et de niveaux d’inventaire élevés chez les concessionnaires.

Une nouvelle camionnette intermédiaire à châssis séparé est prévue pour 2029 afin de répondre à une demande de marché plus large.

Les ventes du Santa Cruz ont été largement inférieures à celles du Ford Maverick en 2025, malgré des mises à jour récentes du modèle.

Le Santa Cruz n’apparaît plus sur le site Web de Hyundai Canada.

Hyundai mettra fin à la production de la camionnette compacte Santa Cruz et réorientera ses efforts de développement vers un modèle plus grand et plus traditionnel du segment intermédiaire. Initialement prévu pour demeurer en production jusqu’à la mi -2027, le Santa Cruz sera désormais retiré plus tôt que prévu, à commencer par une réduction d’environ 50 % de la production pour le trimestre en cours.

Cette décision intervient alors que les ventes du Santa Cruz continuent de se situer bien derrière celles du Ford Maverick, chef de file du segment, ainsi que de plusieurs autres concurrents. En 2025, Ford a vendu six fois plus de Maverick que Hyundai n’a vendu de Santa Cruz aux États-Unis. À la fin de l’année, les concessionnaires Hyundai se retrouvaient avec près de cinq mois d’inventaire invendu de Santa Cruz.

Les ventes du Santa Cruz ont chuté de 20 % aux États-Unis en 2025 pour s’établir à 25 499 unités, tandis que le Maverick a cumulé plus de 467 000 ventes depuis le lancement des deux camionnettes en 2021. Au Canada, les ventes ont reculé de 36 % sur un an, passant de 2 574 à 1 634 unités en 2025. Ici aussi, le Maverick a connu une explosion — au sens positif — avec une hausse de 101,36 % pour atteindre 16 308 unités en 2025.

La plus récente mise à jour du Santa Cruz pour 2025 n’a pas permis d’inverser la tendance. Cette camionnette compacte/intermédiaire à structure monocoque, construite sur la plateforme du multisegment Tucson et dotée d’une caisse de quatre pieds, avait été conçue pour offrir un confort de type VUS dans un format axé sur l’utilité. Toutefois, elle est arrivée sur le marché avec un prix de base élevé et sans groupe motopropulseur hybride. Des critiques ont également visé les choix de design, l’offre limitée à une seule version (au Canada) et la courte caisse.

Selon des données d’Edmunds, 36 % des acheteurs potentiels du Santa Cruz considéraient également le Maverick, alors que seulement 15 % des acheteurs du Maverick regardaient du côté du modèle Hyundai. Ivan Drury, directeur des analyses chez Edmunds, a indiqué que l’approche de Hyundai « a retiré de la fonctionnalité à la caisse et a créé une raison immédiate de rejet ».

Pour l’avenir, Hyundai prévoit lancer une camionnette intermédiaire à châssis séparé à l’été 2029 — Kia devrait vraisemblablement emboîter le pas. Le nouveau modèle visera les acheteurs qui privilégient la durabilité, la polyvalence et l’efficacité, le plaçant en concurrence directe avec les Toyota Tacoma, Ford Ranger et Chevrolet Colorado.

AutoForecast Solutions indique également que cette nouvelle camionnette pourrait servir de base à un modèle de VUS connexe. Les deux véhicules s’éloigneraient de la conception basée sur un multisegment du Santa Cruz au profit d’une plateforme orientée camion, mieux adaptée aux préférences nord-américaines.

Source: Automotive News