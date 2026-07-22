Baisse de prix pour la version de base de la Nissan Z 2027

Nissan vient de dévoiler la liste de prix de sa sportive Z pour 2027, un modèle attendu chez les concessionnaires d’ici la fin de l’été. Contrairement à la tendance qui prévaut trop souvent dans l’industrie, la facture du modèle baisse plutôt que de grimper pour l’une des versions offertes.

La version Sport voit son prix reculer de 1000 $ par rapport à 2026

Aucune différence de prix entre la boîte manuelle et l’automatique

La variante NISMO hérite maintenant d’une boîte manuelle à six rapports

Concrètement, la version Sport voit son PDSF passer à 49 998 $, soit 1000 $ de moins que l’an dernier. Fait intéressant, peu importe que l’acheteur opte pour la boîte manuelle à six rapports ou pour l’automatique à neuf vitesses, la facture demeure la même.

La version Performance, elle, exige un déboursé de 62 998 $. Quant à la variante NISMO, la plus déjantée du trio, la facture est de 76 998 $.

Les variantes Sport et Performance partagent le même V6 biturbo de 3,0 litres, qui développe 400 chevaux et 350 livres-pieds de couple. La variante NISMO profite quant à elle d’un surplus de puissance par rapport à ces deux versions, à 420 chevaux et 389 livres-pieds de couple.

Enfin une boîte manuelle avec la variante NISMO

La grande nouveauté pour 2027 se trouve du côté de la variante NISMO. On se souviendra que, lors de l’arrivée de cette déclinaison plus sportive, la déception avait été grande à l’idée de découvrir que la boîte mécanique n’était pas livrable. On citait des raisons de performance. Soit, mais le plaisir de conduire, lui ?

Toujours est-il qu’on corrige cet impair pour 2027. L’arrivée de la boîte manuelle à six rapports est la bienvenue. Ladite boîte profite d’un rapport de commande plus court, et l’embrayage a été revu en conséquence afin de gérer le surplus de puissance de cette déclinaison. La NISMO troque également ses disques de frein pour des unités plus légères, composées de fer et d’aluminium. Elles sont directement inspirées de celles de la GT-R. Le gain de poids est de 19 livres, et le refroidissement est également amélioré pour les sorties sur piste.

Un clin d’œil au passé pour les modèles Sport et Performance

Les versions Sport et Performance profitent, quant à elles, d’une mise à jour esthétique qui rend hommage aux Z d’une autre époque. Une bande assortie à la couleur de la carrosserie traverse désormais la calandre, et un nouvel emblème « Z » remplace le logo Nissan à l’avant, quelle que soit la version choisie.

La déclinaison Performance ajoute des roues forgées de 19 pouces à rayons noirs. Une nouvelle teinte verte, la Shinkai Green Pearl Metallic, inspirée de la Z d’origine des années 1970, fait aussi ses débuts, jumelée à un toit noir. La variante Performance hérite également d’amortisseurs de plus grand diamètre pour un comportement amélioré. Un nouveau réservoir à essence, conçu pour les longues séances sur circuit à haute vitesse, est également de la partie.

Nissan qui répond aux doléances des amateurs. Voilà une excellente nouvelle.

Voici la liste de prix pour 2027 :