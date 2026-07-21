Acura prépare un imposant VUS à trois rangées pour 2029

Ce n’est pas chez Acura que l’on assiste aux actions les plus percutantes de l’industrie. C’est comme ça depuis plusieurs années d’ailleurs. La division de luxe de Honda semble toutefois vouloir sortir de sa torpeur, elle qui nourrit des ambitions plus marquées. En effet, selon ce que rapporte le site Automotive News, Acura travaillerait sur le développement d’un nouveau VUS à trois rangées qui viendrait se positionner au sommet de sa gamme nord-américaine, un segment où elle est en retard face à la concurrence.

Le modèle, qui prendrait l’appellation XL, entrerait en production dès septembre 2029

L’assemblage se ferait à l’usine Honda de Lincoln, en Alabama

Le constructeur viserait un volume annuel pouvant atteindre 40 000 exemplaires

Une hybridation pensée pour les gros formats

Automotive News cite des sources proches du dossier pour appuyer ses propos. Ainsi, on apprend que le futur porte-étendard d’Acura profiterait d’une nouvelle motorisation hybride conçue spécifiquement pour les gros véhicules, une façon pour la marque de miser sur l’efficacité sans sacrifier les performances attendues d’un modèle haut de gamme.

Disons que l’ajout d’un modèle serait le bienvenu. La gamme actuelle compte seulement quatre produits, soit l’Integra ainsi que les VUS ADX, RDX et MDX. Notez que le MDX propose déjà une troisième rangée, mais elle n’est pas vraiment conçue pour accueillir des adultes confortablement, ce qui désavantage nettement face au Lexus TX.

Dans la mire du Lexus TX

Ce n’est pas un hasard si l’on mentionne le Lexus TX, le cousin de luxe du Toyota Grand Highlander. Le segment des gros VUS de luxe de taille intermédiaire connaît une croissance importante depuis trois ans, avec 194 910 unités vendues aux États-Unis en 2025, soit une progression de 51 % depuis 2020.

Le Lexus TX domine largement cette catégorie, et c’est justement ce modèle qu’Acura chercherait à concurrencer directement, tout en offrant une solution plus accessible que les gros VUS européens comme le Mercedes-Benz GLS, le BMW X7 ou le futur Audi Q9. Ce type de véhicule s’avère très payant pour un constructeur, les acheteurs étant prêts à débourser davantage pour une troisième rangée spacieuse, davantage de technologies avancées et une efficacité accrue grâce à l’hybridation.

Du côté des concessionnaires, l’accueil semble déjà favorable. Certains espèrent un véhicule véritablement imposant, capable de rivaliser avec des noms comme le Chevrolet Tahoe, le Ford Expedition ou le Cadillac Escalade, particulièrement si Acura opte pour une plateforme à châssis sur cadre ou pour un empattement allongé, afin de maximiser l’espace de chargement en plus des trois rangées.

Disons que la première approche serait très étonnante, étant donné que la compagnie ne nage pas dans l’argent. Une plateforme allongée, comme celle du Honda Pilot, serait plus plausible. Il faudra voir ; nous n’en sommes pas à une surprise près avec Acura. À la fin des années 2000, d’ailleurs, Acura souhaitait un modèle plus gros et plus robuste, mais la crise financière est venue contrecarrer ses plans.

Une histoire à suivre.