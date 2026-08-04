La future Audi A2 e-Tron est l’Audi la plus efficace jamais conçue

Audi travaille sur une nouvelle citadine électrique, l’A2 e-Tron.

À l’instar de l’A2 d’origine, ce nouveau modèle mise énormément sur l’aérodynamisme.

Grâce à cette conception, ainsi qu’à un groupe motopropulseur et des composants électroniques plus efficaces, l’A2 e-Tron est l’Audi la moins énergivore jamais créée.

Bien que l’A3 soit le plus petit modèle Audi proposé en Amérique du Nord, la gamme européenne du constructeur allemand comprend également l’A1, une citadine sous-compacte à hayon.

Entre 2000 et 2005, Audi a aussi commercialisé l’A2, une voiture à hayon à la forme ovoïde qui priorisait l’aérodynamisme et l’efficacité avant tout. Elle affichait une consommation moyenne impressionnante de 3,0 L/100 km grâce à sa structure en aluminium et à son moteur diesel réglé sur mesure.

Plus de vingt ans plus tard, le constructeur s’apprête à lancer une nouvelle génération de l’A2, mais cette fois dotée d’un groupe motopropulseur électrique.

En effet, Audi travaille sur une A2 e-Tron, et d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, le nouveau modèle empruntera beaucoup à son prédécesseur en matière de design et de philosophie.

Ce n’est pas parce que le moteur à combustion a disparu que la recherche d’efficacité a été oubliée. C’est pourquoi les prototypes du nouveau modèle, qui n’a pas encore été entièrement dévoilé, semblent très proches de l’ancienne A2, avec un toit arrondi qui plonge vers la lunette arrière, elle-même séparée par un aileron.

Bien entendu, la face avant est entièrement différente et s’inspire des derniers modèles de la marque. On peut donc s’attendre à des phares divisés, avec des feux de jour à DEL placés au bord du capot et des feux de croisement à DEL installés plus bas sur le bouclier.

En plus de ce design aérodynamique, l’A2 e-Tron bénéficie de rideaux d’air qui redirigent le flux afin de réduire les turbulences autour de la voiture, ainsi que de réducteurs d’espace qui rétrécissent l’écart entre les pneus et les passages de roues.

Une prise d’air active permet également d’améliorer l’aérodynamisme en restant fermée, sauf lorsqu’un refroidissement supplémentaire est nécessaire.

Le résultat est un coefficient de traînée de 0,24, le meilleur parmi les modèles compacts d’Audi.

L’A2 e-Tron a également fait l’objet d’une attention particulière au niveau de son groupe motopropulseur, toujours dans le but d’optimiser son efficacité.

Par exemple, Audi utilise un nouveau type d’électronique dans les systèmes de contrôle du groupe propulseur, comme des semi-conducteurs au carbure de silicium qui réduisent les pertes de commutation. Le moteur électrique dispose aussi de laminations plus fines (0,2 mm au lieu de 0,3 mm) pour réduire les pertes d’énergie, et une huile à faible friction est utilisée dans la transmission afin de diminuer la résistance au roulement.

La batterie elle-même est une unité LFP (lithium-fer-phosphate) de 61 kWh pouvant atteindre jusqu’à 89,6 % d’efficacité de charge.

Afin de réduire le poids et d’améliorer la densité énergétique, les cellules de la batterie sont directement collées au boîtier.

Bien que la chimie LFP soit généralement moins dense en énergie que les autres chimies au lithium, elle est moins chère, vieillit plus lentement, ne nécessite pas de terres rares et s’avère plus sûre en cas d’accident.

De plus, Audi affirme que la batterie LFP de l’A2 e-Tron peut être rechargée régulièrement à 100 % sans subir de dégradation majeure, contrairement aux autres types de batteries qu’il vaut mieux ne recharger qu’à 80 %.

Grâce à la combinaison de son faible coefficient de traînée et de son groupe motopropulseur efficace, l’A2 e-Tron a enregistré une consommation d’énergie moyenne de seulement 12,8 kWh/100 km lors des tests préliminaires WLTP, ce qui en fait le modèle Audi le plus efficace jamais conçu.

L’Audi A2 e-Tron 2027 sera officiellement dévoilée cet automne, mais comme pour l’A2 originale, nous ne devrions pas la voir sur les routes d’Amérique du Nord.

Néanmoins, les leçons tirées du développement de cette nouvelle A2 en matière d’efficacité devraient se retrouver dans d’autres modèles électriques d’Audi, dont certains seront commercialisés au Canada et aux États-Unis.