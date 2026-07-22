Nissan dévoile la LEAF NISMO électrique haute performance au Japon

La sportive LEAF électrique profite d’une suspension révisée, d’une calibration logicielle et d’améliorations aérodynamiques, et sera commercialisée à l’échelle mondiale.

La LEAF NISMO est d’abord lancée au Japon avec des améliorations du châssis et des logiciels axées sur la performance.

La puissance maximale demeure inchangée malgré une réponse plus rapide à l’accélération.

Nissan prévoit d’introduire ultérieurement la LEAF NISMO en Amérique du Nord et en Europe.

Nissan a lancé la LEAF NISMO au Japon, ajoutant une variante axée sur la performance à son véhicule électrique de troisième génération, alors que l’entreprise poursuit l’expansion de sa gamme de voitures de route NISMO. Les ventes ont commencé le 22 juillet, le nouveau modèle arrivant six mois après le lancement de la plus récente LEAF sur le marché japonais.

Reposant sur la toute nouvelle LEAF, la version NISMO conserve les moteurs électriques et les choix de batteries du modèle de série, mais reçoit des améliorations au châssis, aux logiciels et à l’aérodynamisme afin de bonifier la dynamique de conduite plutôt que d’accroître la puissance maximale.

La B7 NISMO, qui coiffe la gamme, continue de produire 160 kW (214 ch) et un couple de 355 Nm (262 lb-pi), tandis que la B5 NISMO développe 130 kW (174 ch) et 345 Nm (254 lb-pi). Nissan affirme que la calibration révisée du groupe motopropulseur améliore la réponse de l’accélérateur et procure une accélération initiale environ 20 % plus vigoureuse que celle de la LEAF de série, malgré une puissance maximale inchangée.

Les modifications apportées à la suspension comprennent des ressorts, des barres stabilisatrices et des coussinets de suspension propres à NISMO afin d’accroître la rigidité et d’affiner la réponse de la direction. Les amortisseurs à soupape oscillante, précédemment introduits sur le X-Trail NISMO, sont conçus pour réduire le roulis initial de la carrosserie et préserver le confort de roulement sur différents types de chaussées. Le véhicule reçoit également des pneus Michelin Pilot Sport 5 montés sur des roues légères Enkei de 19 pouces en aluminium.

Les mises à jour logicielles ont permis de recalibrer les modes de conduite Standard, ECO et Sport, ce dernier étant renommé mode NISMO. La LEAF NISMO devient également le premier véhicule électrique NISMO à bénéficier d’une calibration spécifique des palettes de freinage régénératif, permettant au conducteur de sélectionner quatre niveaux de décélération aux caractéristiques de freinage révisées.

Les modifications extérieures visent autant à améliorer l’aérodynamisme que l’apparence. Des garnitures exclusives aux extrémités du pare-chocs avant dirigent l’air le long des flancs du véhicule, tandis que des moulures inférieures de portières distinctives, un pare-chocs arrière redessiné intégrant un déflecteur inférieur en forme de coque de bateau et un becquet arrière allongé de type « ducktail » augmentent l’appui aérodynamique. La peinture gris furtif exclusive à NISMO s’ajoute à la palette de couleurs, accompagnée des accents extérieurs rouges emblématiques.

À l’intérieur, l’habitacle reçoit des garnitures noires rehaussées d’accents rouges, un volant en cuir synthétique TailorFit doté d’un repère central rouge, une instrumentation propre à NISMO et des sièges sport brodés du logo NISMO. Une version équipée de sièges RECARO ajoute des sièges avant spécialement calibrés et conçus pour améliorer le maintien du conducteur.

Le lancement de la LEAF NISMO s’inscrit dans la stratégie de Nissan visant à développer sa marque NISMO. L’entreprise avait précédemment annoncé son intention de doubler sa gamme mondiale NISMO, qui passerait de cinq à dix modèles. Le chef de la performance, Guillaume Cartier, a déclaré que la LEAF NISMO était prévue pour l’Amérique du Nord et l’Europe, bien qu’aucune date de lancement n’ait encore été annoncée.