Le Nissan Ariya 2027 s’inspire de la LEAF et ajoute des applications

Légèrement repensé de l’extérieur jusqu’à la prise, le VUS compact électrique de Nissan accueille plus de technologies, un design aligné sur la LEAF et un port de recharge NACS.

Port NACS intégré : mais la recharge rapide demeure seulement à 130 kW

Nouvelle application Plug & Charge pour réduire les délais de gestion de recharge

Google Maps natif avec planification automatique des arrêts de recharge selon la batterie en temps réel

Le style est revu en harmonie avec la LEAF

Un visage revu, une identité renforcée

Depuis ses débuts au Canada en 2023, le Nissan Ariya avait un style singulier propre à Nissan. Pour 2027, Nissan ne réinvente pas la formule — il l’affine de manière très évolutive. L’action se passe essentiellement à la partie avant qui reçoit panneau de couleur carrosserie et la signature V-Motion. Revisité, l’approche V-Motion suit les pas de la LEAF et confèrent à l’Ariya une présence encore plus affirmée.

Au profil de nouvelles roues de 19 et 20 pouces en aluminium et résine s’invientent. Nissan propose une nouvelle teinte extérieure vert Plasma (inspirée des phénomènes lumineux naturels, probablement des aurores boréales). Selon Nissan, avec cette progression stylistique, le VUS joue dans une cour plus haute de gamme, sans trahir son ADN minimaliste inspiré du futurisme japonais.

Pour l’arrière, le constructeur n’y touche pas. On conserve le feu unique.

La recharge plus efficace, mais toujours pas de puissance

C’est ici que l’Ariya 2027 marque véritablement le coup. Le constructeur intègre un port NACS (North American Charging Standard) côté passager, ouvrant les portes du vaste réseau de Superchargers Tesla. Couplé à une puissance de recharge rapide en courant continu portée à 130 kW. Sur ce point, Nissan aurait due profité de l’évolution du modèle pour ajuster à la hausse la puissance de recharge. À seulement 130 kW, il s’agit de l’une des plus faibles du segment.

Mais la vraie nouveauté, c’est la fonction Plug & Charge. Configurée une fois dans l’application MaNISSAN, elle permet de lancer automatiquement la recharge dès que le câble est branché à une borne compatible — sans ouvrir d’application, sans carte de paiement. Une simplicité d’usage qui rappelle ce qu’Apple a accompli avec l’iPhone : effacer la friction pour ne laisser que l’essentiel.

Par ailleurs, le chargeur embarqué bidirectionnel de 7 kW ouvre la porte à la fonction Vehicle-to-Load (V2L), permettant d’alimenter des appareils externes jusqu’à 1 500 W lorsque le véhicule est à l’arrêt. Cette attribu peut être pratique en camping ou lors d’une panne de courant: l’Ariya se transforme en générateur mobile.

Google dans le tableau de bord, l’IA sur la route

À bord, Il n’y a pas de changements esthétiques en soit, mais la console centrale redessinée gagne 3,2 litres d’espace de rangement supplémentaire et intègre un chargeur sans fil de 15 W. De ce fait, Nissan estime que l’Ariya est plus pratique et fonctionnel.

L’Ariya 2027 embarque la nouvelle génération de NissanConnect avec services Google intégrés en natif. Google Maps, Google Assistant et l’écosystème Google s’exécutent directement dans le système du véhicule. La commande vocale « Hey Google, guide-moi vers [destination] » déclenche non seulement la navigation, mais planifie automatiquement les arrêts de recharge en fonction du niveau de batterie en temps réel. Mieux : à l’approche d’une borne, le véhicule préchauffe sa batterie pour en maximiser la vitesse de recharge.

L’application MaNISSAN complète le tableau : surveillance du niveau de batterie, gestion des sessions de recharge, climatisation à distance, vérification de la pression des pneus. Un écosystème digital cohérent qui permet au propriétaire de toujours connaitre le statu de son véhicule.

Des suspensions revues et disponibilité

L’Ariya est déjà connu pour la souplesse de ses suspensions et pour 2027, il profite d’un réglage de suspension revu. Nissan promet une meilleure stabilité et moins de vibrations sur les longs trajets.

L’Ariya 2027 sera disponible chez les concessionnaires canadiens dès le début de l’automne. Les prix seront annoncés ultérieurement, plus près de son introduction. On rappelle que l’Ariya est maintenant exclusif au Canada, le modèle n’est plus offert aux États-Unis.