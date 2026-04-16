Nissan repense le Juke en VUS multisegment électrique plus grand pour affronter la compétition

Le Juke de troisième génération sera assemblé à Sunderland sur la plateforme CMF-EV de Nissan-Renault et arrivera en Europe au printemps prochain.

Le prochain Juke de Nissan pour l’Europe sera vendu uniquement comme véhicule électrique à batterie.

Sunderland assemblera le nouveau Juke EV aux côtés de la LEAF, avec un début de production à la fin de 2026.

Nissan n’a pas encore dévoilé le prix du Juke EV, les détails de sa batterie ni ses chiffres d’autonomie.

Nissan a présenté le Juke de troisième génération pour l’Europe comme un modèle exclusivement électrique, prêt à s’attaquer au segment en croissance des petits multisegments électriques. Le véhicule a fait ses débuts mondiaux lors de l’événement Vision de Nissan au Japon et son lancement est prévu au printemps 2027.

Le nouveau Juke est assez différent, tout en demeurant reconnaissable comme l’une des appellations qui ont contribué à définir la catégorie des multisegments compacts après ses débuts en 2010. Jusqu’ici, plus de 1,5 million de Juke ont été vendus en Europe depuis son lancement. Environ 245 000 unités ont été écoulées en Amérique du Nord entre les années modèles 2011 et 2017, lorsque ce multisegment au style atypique a été retiré du marché.

D’abord offert uniquement avec une motorisation à essence, le modèle de deuxième génération a introduit des groupes motopropulseurs à essence et hybrides, tandis que cette nouvelle génération arrive maintenant sur le marché avec une motorisation entièrement électrique.

Le Juke EV reposera sur la plateforme CMF-EV développée par Nissan et Renault. Cette même architecture soutient déjà la LEAF et l’Ariya intermédiaire, ainsi que des véhicules électriques Renault, dont la Megane E-Tech. Nissan a également indiqué que le nouveau Juke est plus grand que le modèle actuel.

Le design demeure central dans le positionnement du véhicule; autrement dit, il reste controversé au mieux. Nissan affirme que le nouveau modèle conserve le caractère distinctif du Juke. Les images diffusées montrent un extérieur plus affûté, plus anguleux, un véhicule aux lignes très marquées avec des versions plus petites des feux distinctifs montés en hauteur propres au modèle.

Le Juke EV s’ajoutera à la gamme régionale croissante de véhicules électriques de Nissan, qui comprend la nouvelle Micra, la LEAF de troisième génération, l’Ariya et le Townstar, tandis qu’un autre véhicule électrique du segment A est encore à venir. Le nouveau Juke et la LEAF offriront aussi la capacité véhicule-réseau. En même temps, Nissan a précisé que les modèles e-Power et hybrides, comme le Qashqai e-Power et le Juke HEV, continueront de faire partie de son offre.

Nissan n’a pas encore communiqué le prix, la capacité des batteries, ni l’autonomie. En Europe, le Juke fera concurrence à des véhicules comme le Skoda Elroq, le Volkswagen ID.4, le Renault Scenic, le Kia EV3 et le Ford Explorer.

La production aura lieu à l’usine Nissan de Sunderland, au Royaume-Uni, où l’entreprise assemble également la LEAF. Nissan a indiqué que la première phase d’essais de production du Juke commencera au cours des prochaines semaines, tandis que la production régulière doit débuter au quatrième trimestre de 2026.