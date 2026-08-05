Holand Leasing ajoute des locations de John Scotti à la suite d’une insolvabilité supervisée par le tribunal

Holand Leasing a acquis certains contrats de location de Location John Scotti inc. Leasing, ajoutant ainsi un nouveau chapitre à la restructuration du Groupe automobile John Scotti, supervisée par le tribunal.

Holand a acquis certains contrats de location de John Scotti dans le cadre de la mise sous séquestre.

Les contrats de location existants des clients demeureront en vigueur.

La mise sous séquestre se poursuit pour les actifs restants de Location John Scotti.

Holand Automotive Group a acquis une partie du portefeuille de contrats de Location John Scotti inc. Leasing, prolongeant ainsi le processus de restructuration amorcé à la suite de l’insolvabilité de sociétés appartenant au Groupe automobile John Scotti.

La transaction a été réalisée dans le cadre du processus de mise sous séquestre supervisé par le tribunal et survient peu après que la Cour supérieure du Québec a approuvé la vente d’environ 750 véhicules qui appartenaient auparavant à Automobiles John Scotti Ltée. Cette décision antérieure a permis au séquestre de vendre des stocks évalués à environ 45 millions de dollars dans le cadre des efforts visant à récupérer des fonds pour les créanciers. La plus récente entente concerne un groupe d’actifs différent puisqu’elle prévoit le transfert de certains contrats de location de véhicules plutôt que des stocks de concessionnaires.

Holand a indiqué que sa division de location, Holand Leasing, n’avait acquis que les contrats correspondant à son modèle d’affaires axé sur l’ultra-luxe et à sa clientèle. Le reste du portefeuille de contrats de location demeure sous l’administration du séquestre nommé par le tribunal.

L’entreprise a déclaré que cette acquisition vise à renforcer sa plateforme de location existante tout en assurant la continuité pour les clients concernés. Les contrats de location existants demeureront en vigueur, et Holand Leasing travaillera directement avec les clients pendant la transition.

Gad Bitton, président et chef de la direction de Holand Automotive Group, a déclaré que l’entreprise entend respecter les ententes actuelles et accompagner les clients lors de leurs futurs renouvellements de location. L’entreprise a décrit cette acquisition comme une croissance vigoureuse axée sur la location de véhicules haut de gamme et ultra-luxueux, plutôt que comme l’achat de l’ensemble du portefeuille.

Holand a indiqué que l’intégration sera dirigée par Janet Cully, première vice-présidente, tandis que les activités quotidiennes seront supervisées par Viki Forese, directrice des opérations de location, aux côtés de Meir Bitton, vice-président exécutif. L’entreprise a affirmé que la transition se fera de façon transparente pour les clients.

Le transfert des contrats de location constitue une autre étape dans le processus en cours de cession des actifs de John Scotti à la suite des difficultés financières du groupe.

Fondé en 1995, Holand Automotive Group exploite des concessions de véhicules de luxe et d’ultra-luxe au Canada, aux États-Unis et en Europe, en plus de sa division Holand Leasing, qui offre des services complets de location pour des marques de véhicules haut de gamme.