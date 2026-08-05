Les ventes de Subaru chutent de 12 % au Canada tandis que son bénéfice trimestriel mondial recule de 44 %

Les ventes canadiennes de Subaru au premier semestre sont demeurées inférieures à celles de 2025, tandis que les importantes mesures incitatives appliquées à sa gamme croissante de véhicules électriques apparentés à Toyota ont lourdement pesé sur ses résultats mondiaux.

Les ventes de Subaru Canada ont reculé de 12 % au premier semestre de 2026.

Le bénéfice d’exploitation mondial a chuté de 44 %, Subaru ayant fortement augmenté les incitatifs sur sa gamme électrique.

Le partenariat de Subaru avec Toyota élargit sa gamme tout en diluant progressivement son identité technique.

Les ventes canadiennes de Subaru ont diminué au cours du premier semestre de 2026, tandis que le bénéfice d’exploitation mondial du constructeur a chuté de près de 50 % en raison d’une baisse des livraisons et de dépenses considérables en mesures incitatives pour les véhicules électriques.

Cela pourrait-il indiquer que la relation étroite de Subaru avec Toyota nuit davantage à la petite marque japonaise qu’elle ne l’aide ?

Subaru Canada a vendu 34 758 véhicules jusqu’à la fin de juin, soit 4 754 unités de moins que les 39 512 livrées durant la même période en 2025. Les ventes du deuxième trimestre ont également reculé de 10,6 %, passant de 21 327 à 19 067 véhicules. Il s’agit de pertes inhabituelles pour le constructeur.

Le mois de juin a offert un certain répit, avec une hausse des ventes de 17,6 % qui les a portées à un record de 6 485 unités. Les Crosstrek et Forester ont tous deux livré une performance admirable; toutefois, ce solide résultat mensuel n’a pas suffi à compenser le rendement plus faible de Subaru Canada plus tôt dans l’année.

Ce recul a coïncidé avec une pression financière accrue à l’échelle mondiale. Le bénéfice d’exploitation de Subaru a chuté à 42,6 milliards de yens, soit environ 380 millions de $ canadiens, au cours de son premier trimestre financier terminé le 30 juin. Il s’élevait à 76,4 milliards de yens, ou 681,6 millions de $ canadiens, un an plus tôt.

Les livraisons mondiales aux concessionnaires ont diminué de 9,4 % pour s’établir à 220 000 véhicules. Le volume américain a reculé de 12 % à 150 000 unités, deux résultats décevants.

Subaru a indiqué que l’augmentation des incitatifs avait amputé ses résultats mondiaux de 24,9 milliards de yens, soit environ 222,2 millions de $ canadiens. Les dépenses moyennes de commercialisation aux États-Unis ont grimpé de 40 % pour atteindre 2 698 $ US par véhicule, dépassant largement l’augmentation de 4,4 % observée dans l’ensemble de l’industrie. Les véhicules électriques étaient en grande partie responsables de cette situation, avec des incitatifs allant de 9 000 $ US à près de 10 000 $ US par unité. À titre comparatif, les incitatifs moyens appliqués à l’Outback s’élevaient à 3 036 $ US. Malheureusement, ces rabais n’ont pas produit de résultats constants.

Aux États-Unis, les modèles jumeaux de Toyota ont systématiquement surpassé les versions portant l’écusson Subaru. Or, si l’association de Subaru avec Toyota lui a permis de lancer davantage de véhicules électriques tout en partageant les coûts de développement et de fabrication, il semble maintenant évident que Subaru ne peut battre Toyota avec des véhicules Toyobaru ou Subayota : les consommateurs se rendront chez Toyota pour signer au bas du contrat.

Le partenariat est fructueux sur le plan des produits, mais son coût semble de plus en plus élevé. L’ADN de Subaru se dilue lentement, à mesure qu’un nombre croissant de modèles proviennent d’architectures partagées avec Toyota plutôt que de l’ingénierie non conventionnelle qui distinguait historiquement la marque.

Subaru prévoit retrouver une certaine indépendance en produisant ses propres véhicules électriques dans sa nouvelle usine d’Oizumi, au Japon, vers 2028. Pour l’instant, toutefois, le constructeur dépense massivement afin de soutenir ses modèles électriques apparentés à Toyota, alors que ses bénéfices demeurent sous pression.

Source: Automotive News