Tests de collision : enfin, un mannequin représentant le corps d’une femme

On ne vous apprend rien en vous disant qu’il existe des différences morphologiques importantes entre le corps de l’homme et celui de la femme. La grandeur moyenne, par exemple, est de 5 pieds et 9 pouces pour les mâles, 5 pieds et 3 pouces pour les femelles. Pour ce qui est du poids, on parle d’environ 195 livres pour les messieurs, 145 pour les mesdames.

L’idée de concevoir un mannequin féminin remonte aux années 80.

Les femmes sont 73 % plus à risque que les hommes d’être blessées dans un accident.

Leur risque de décès est supérieur de 17 % à celui des hommes.

Et c’est sans compter les distinctions en ce qui a trait à la masse musculaire ; 35% du poids corporel pour les hommes, 28 % pour les femmes.

Considérant tout cela, une évidence nous apparaît claire ; les traditionnels mannequins utilisés pour les tests de collision des différents organismes, mannequins qui représentent le corps moyen d’un homme, ne permettent pas de mesurer adéquatement les mesures de sécurité des véhicules lorsqu’il est question de considérer la sécurité des femmes.

Conséquemment, des études ont démontré que les femmes ont 73 % plus de risques d’être blessées et 17 % plus de risques d’être tuées que les hommes lors d’une collision.

Quelque chose devait être fait. En vérité, ça fait plusieurs années qu’on travaille sur la chose et récemment, le ministère des Transports américain a annoncé avoir approuvé le premier mannequin d’essai avancé pour femmes. Portant le nom de code Thor-05F, on espère que le nouveau cobaye va permettre de démontrer les faiblesses des systèmes de protection pour les personnes de plus petit gabarit (la grandeur et le poids moyens d’une femme correspondent souvent à celui d’un [une] adolescent (e)).

L’objectif, bien sûr, en collaboration avec les constructeurs, sera d’en arriver à concevoir des systèmes de sécurité (ceintures, coussins gonflables, etc.) qui soient aussi efficaces pour les deux sexes.

Le nouveau mannequin contient à ce titre trois fois plus de capteurs que le modèle qui est actuellement utilisé. Il possède un cou qui peut plier comme celui d’un humain, une colonne vertébrale qui imite les mouvements des nôtres, un thorax qui présente une déformation à quatre endroits, ainsi que des jambes qui mesurent le mouvement de la cheville, en plus des forces exercées sur les genoux, le tibia et la cuisse. Des capteurs pour le bassin, l’abdomen et les bras sont aussi présents, contrairement au cobaye actuel.

Bref, l’analyse de données sera plus complète avec Thor-05F

Et pour les femmes, cela représente une avancée majeure. Comme l’a expliqué Chris O » Connor, le chef de la direction du fabricant de mannequins Humanetics, « le bassin d’une femme est plus arrondi et ne maintient pas la ceinture de sécurité de la même manière. »

Voilà pourquoi il est essentiel que chaque sexe ait son propre mannequin représentatif.

La demande à cet effet nous ramène au début des années 1980. Un mannequin de plus petit format a déjà été utilisé, mais il n’était pas aussi sophistiqué que celui qui vient d’être approuvé. Humanetics travaille avec la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, depuis au moins 2009 pour développer des mannequins d’impact.

L’utilisation officielle de Thor-05F n’a pas encore commencé, mais ce ne serait qu’une question de temps.

Nous allons suivre ce dossier de près.