La NHTSA lance une enquête sur 232 000 Jeep Gladiator et Wrangler 2020

La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, a annoncé samedi dernier (25 octobre) qu’elle avait ouvert une enquête concernant 232 209 Jeep Gladiator et Wrangler de l’année 2020 en raison d’un problème potentiel avec l’affichage de l’écran d’informations du conducteur.

À ce moment-ci, il n’est pas question d’un rappel, mais bien d’une enquête

L’année 2020 a été la première du Jeep Gladiator actuel sur le marché

Le problème identifié peut faire en sorte que la vitesse du véhicule ne soit pas affichée

Ce dernier pourrait ne pas afficher toutes les données nécessaires et relatives à la conduite, comme la vitesse du véhicule, la jauge indiquant le niveau de carburant, ainsi que des témoins d’avertissement.

L’organisme a déclaré avoir reçu 89 plaintes faisant état d’une perte totale ou partielle de l’affichage de l’information au tableau de bord, et ce, pendant que le véhicule était en marche.

Évidemment, les modèles visés peuvent fonctionner sans ces informations, mais on se doit d’être prudent du côté des autorités. Par exemple, avec une jauge de carburant qui n’indique rien, les pannes d’essence deviennent de plus en plus possibles et si elles surviennent alors que le véhicule circule sur une voie rapide, cela peut représenter un danger.

Il est à noter qu’il n’est pas question d’un rappel à l’heure actuelle. Le nombre de modèles identifiés concerne le marché américain, mais il est évident que si le problème détecté entraîne un rappel, il y aura des exemplaires touchés en sol canadien.

Nous allons surveiller ce dossier de près.