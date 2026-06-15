Toyota dévoile le Hilux de 9e génération avec des motorisations électriques et hybrides

Le Hilux redessiné de Toyota introduit des motorisations électriques à batterie, hybride léger et, à terme, à pile à combustible à hydrogène, tout en conservant la durabilité, les capacités hors route et l’utilité qui définissent cette camionnette depuis des décennies.

Le Hilux Électrique devient le premier véhicule de production entièrement électrique à châssis sur cadre de Toyota.

Le modèle hybride 48 V développe 204 ch, 369 lb-pi et une capacité de remorquage de 7 700 lb.

Toyota confirme le lancement prévu d’un Hilux à pile à combustible à hydrogène en 2028.

Toyota a dévoilé le tout nouveau Hilux de neuvième génération. Il s’agit d’une refonte majeure de sa célèbre camionnette mondiale, qui introduit des motorisations électriques à batterie, hybride léger et une future version à pile à combustible à hydrogène.

Le plus récent Hilux est le véhicule utilitaire phare de Toyota en Europe et l’ambassadeur de l’approche multipath de l’entreprise en matière de réduction des émissions. Les clients pourront choisir entre le nouveau Hilux EV, une version diesel hybride légère 48V et une variante à moteur à combustion interne conventionnelle dans certains marchés d’Europe de l’Est. Toyota a également confirmé qu’un Hilux à pile à combustible à hydrogène est prévu pour 2028.

La nouvelle génération sera offerte exclusivement en configuration cabine double, une décision directement attribuable aux préférences des clients, tout en conservant la durabilité légendaire, la capacité de chargement et les performances hors route qui ont fait la réputation du modèle.

La grande étape pour Toyota est le lancement du tout premier Hilux Électrique. Il devient le premier véhicule entièrement électrique à châssis sur cadre de l’entreprise et introduit la propulsion électrique sur l’un des modèles les plus emblématiques du constructeur à l’échelle mondiale. Le modèle utilise des eAxles avant et arrière pour assurer une traction intégrale permanente. L’énergie provient d’une batterie lithium-ion de 59,2 kWh intégrée au châssis.

Toyota estime l’autonomie à jusqu’à 257 km selon le cycle combiné WLTP (220 km EPA) et jusqu’à 380 km (325 km EPA) en conduite urbaine. La recharge rapide en courant continu à 125 kW ou plus permet de faire passer la batterie de 10 % à 80 % en environ 30 minutes.

Malgré son groupe motopropulseur électrique, le Hilux BEV conserve toutes les fonctionnalités essentielles d’une camionnette. La charge utile varie de 710 à 715 kg (1 565 lb) selon la version, tandis que la capacité de remorquage atteint 1 600 kg (3 527 lb). Encore une fois, même s’il s’agit d’un véhicule électrique, le Hilux peut toujours traverser jusqu’à 700 mm d’eau et, une fois de l’autre côté, grâce au système Multi-Terrain Select de Toyota, adapté spécifiquement à la conduite électrique, il pourra vous mener partout.

Pour les clients qui ont besoin de la capacité maximale de remorquage et de charge utile, la version Hybrid 48V constitue la pierre angulaire de la gamme. Le système hybride léger diesel associe le moteur diesel de 2,8 L de Toyota à un moteur-générateur de 48 volts et à une batterie lithium-ion. La puissance demeure à 204 ch (150 kW) et 500 Nm (369 lb-pi) de couple, tandis que la capacité de remorquage atteint 3 500 kg (7 700 lb) et que la charge utile dépasse 1 000 kg (2 200 lb).

Sur le plan visuel, le nouveau Hilux adopte le langage stylistique « Tough x Agile ». La partie avant redessinée reçoit des phares plus minces, tandis qu’une inscription « TOYOTA » bien visible prend place au sommet d’une calandre élargie. De nouveaux designs de roues, des marchepieds révisés et des choix de couleurs additionnels permettent de distinguer davantage cette nouvelle génération.

À bord, les acheteurs découvriront la refonte d’habitacle la plus importante de l’histoire du Hilux. Inspiré du plus récent Land Cruiser, l’intérieur bénéficie d’une planche de bord au design épuré, d’une console centrale agrandie et de matériaux améliorés. Les versions haut de gamme reçoivent deux écrans de 12,3 pouces, tandis que l’intégration sans fil des téléphones intelligents, les espaces de rangement supplémentaires et le confort accru des sièges profiteront autant aux utilisateurs commerciaux qu’aux particuliers.

Les capacités hors route demeurent et demeureront toujours une caractéristique fondamentale du modèle. La version Hybrid 48V offre jusqu’à 309 mm (12,17 pouces) de garde au sol, 500 mm (19,69 pouces) de débattement de roue, un angle d’approche de 29 degrés et un angle de départ de 24 degrés. Les nouveaux systèmes Multi-Terrain Select et Multi-Terrain Monitor apportent un soutien supplémentaire partout où la camionnette se rend.

La troisième génération du système Toyota Safety Sense est offerte de série sur l’ensemble de la gamme et introduit des fonctions telles que l’assistance à l’évitement d’urgence, un système précollision amélioré et la fonction Emergency Driving Stop System. Les technologies additionnelles comprennent le moniteur d’angles morts, l’assistance à la sortie sécuritaire et le freinage d’aide au stationnement.

Toyota continuera de soutenir les propriétaires du Hilux grâce à son programme de garantie Toyota Relax, qui offre une couverture pouvant atteindre 10 ans ou 185 000 km. Les acheteurs du Hilux Électrique profiteront également du programme Battery Care de Toyota, qui garantit le maintien d’au moins 70 % de la capacité de la batterie pendant une période pouvant aller jusqu’à 10 ans ou un million de kilomètres.