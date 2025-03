Voici les lauréats des prix Top Safety Pick 2025 de l’IIHS

Les petites voitures, les VUS et les grandes camionnettes figurent parmi les modèles les mieux notés en matière de sécurité.

Mazda a obtenu huit prix Top Safety Pick+, plus que tout autre constructeur automobile.

Les Top Safety Picks 2025 de l’IIHS mettent en avant les véhicules qui ont excellé dans les tests d’impacts et la protection des piétons.

Les VUS ont dominé la liste des Top Safety Pick+, avec des modèles de Hyundai, Kia, Genesis et Subaru qui ont obtenu de bons résultats.

L’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a publié les lauréats des prix Top Safety Pick et Top Safety Pick+ pour 2025, récompensant les véhicules qui répondent à des normes élevées en matière de sécurité et de prévention des accidents. Ces prix aident les consommateurs à identifier les options les plus sûres dans différentes catégories de taille, bien que les véhicules plus grands offrent généralement une meilleure protection en cas d’accident.

Les lauréats du prix Top Safety Pick+

La désignation « Top Safety Pick+ » est attribuée aux véhicules qui obtiennent

Une bonne note dans les tests de collision frontale avec petit chevauchement et de collision frontale avec chevauchement modéré mis à jour.

Une bonne note dans le test de collision latérale mis à jour.

Des phares de série acceptables ou bons.

Des notes acceptables ou bonnes en matière de prévention des collisions frontales avec les piétons.

Parmi les petites voitures, la Honda Civic 2025 (à hayon et berline) et la Mazda 3 2025 (à hayon et berline) ont obtenu la meilleure note de sécurité.

La Honda Accord 2025, la Hyundai Ioniq 6 et la Toyota Camry ont été reconnues Top Safety Pick+ dans le segment des voitures de taille moyenne.

Les voitures de luxe de taille moyenne ont été menées par la Mercedes-Benz Classe C 2025, tandis que les voitures de luxe de grande taille n’ont pas été récompensées par un Top Safety Pick+.

Dans la catégorie des VUS, plusieurs modèles ont été récompensés :

Petits VUS : Genesis GV60, Honda HR-V, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Kona, Hyundai Tucson, Mazda CX-30, Mazda CX-50 et Subaru Solterra.

: Genesis GV60, Honda HR-V, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Kona, Hyundai Tucson, Mazda CX-30, Mazda CX-50 et Subaru Solterra. VUS de taille moyenne : Ford Mustang Mach-E, Hyundai Santa Fe (construit après novembre 2024), Kia EV9, Kia Telluride, Mazda CX-70 (y compris la version VEHR), Mazda CX-90 (y compris la version VEHR), et Nissan Pathfinder.

: Ford Mustang Mach-E, Hyundai Santa Fe (construit après novembre 2024), Kia EV9, Kia Telluride, Mazda CX-70 (y compris la version VEHR), Mazda CX-90 (y compris la version VEHR), et Nissan Pathfinder. VUS de luxe de taille moyenne : BMW X5, Genesis GV70 électrifié, Genesis GV70 (construit après avril 2024), Genesis GV80, Lincoln Nautilus, Mercedes-Benz GLC, et Mercedes-Benz GLE (avec prévention des collisions frontales en option).

: BMW X5, Genesis GV70 électrifié, Genesis GV70 (construit après avril 2024), Genesis GV80, Lincoln Nautilus, Mercedes-Benz GLC, et Mercedes-Benz GLE (avec prévention des collisions frontales en option). Grands VUS : Audi Q7, Infiniti QX80 et Rivian R1S (construits après août 2024).

La Toyota Tundra 2025 est la seule grande camionnette à avoir obtenu la mention « Top Safety Pick+ ».

Lauréats des prix Top Safety Pick

La désignation « Top Safety Pick » exige

Une bonne note dans l’essai de chevauchement des véhicules à l’avant.

Une note acceptable dans le test avant de chevauchement modéré mis à jour.

Une bonne note dans le test de collision latérale mis à jour.

Des phares de série acceptables ou bons et une prévention des collisions avec les piétons.

Les gagnants sont les suivants :

Petites voitures : Acura Integra et Honda Civic berline.

: Acura Integra et Honda Civic berline. VUS de taille moyenne : Chevrolet Traverse, Honda Pilot et Subaru Ascent.

: Chevrolet Traverse, Honda Pilot et Subaru Ascent. Les VUS de luxe de taille moyenne : Acura MDX, Infiniti QX60 et Lexus NX.

: Acura MDX, Infiniti QX60 et Lexus NX. Grandes camionnettes : Rivian R1T.

L’IIHS continue d’affiner ses critères de test, les évaluations mises à jour garantissant que les véhicules offrent une bonne protection des occupants et des capacités d’évitement des collisions.