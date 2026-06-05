GM rappelle certains fourgons Express et Savana 2026

Normalement, lorsqu’un véhicule est produit depuis plusieurs années, il est rare qu’il soit rappelé. Imaginez un modèle qui est commercialisé depuis 30 ans, comme le duo de fourgons Chevrolet Express et GMC Savana. Avec ces modèles, les bobos sont réglés depuis longtemps. Et pourtant, General Motors (GM) doit procéder à un rappel concernant certaines des plus récentes éditions, soit des modèles 2026.

232 véhicules sont visés : 199 Chevrolet Express et 33 GMC Savana 2026.

En attendant la réparation, les conducteurs doivent vérifier visuellement le rapport engagé et serrer le frein de stationnement chaque fois qu’ils garent le véhicule.

Les propriétaires seront avisés par courrier à compter du 13 juillet 2026.

Ironiquement, il s’agit du quatrième rappel pour ces modèles depuis le début de 2025.

Le problème, c’est qu’avec les véhicules rappelés, la colonne de direction a été mal fabriquée, ce qui peut donner au conducteur une fausse impression du rapport de vitesse qu’il sélectionne. En gros, en mettant le véhicule en position d’arrêt (P), le conducteur peut ressentir un retour tactile, sans que la position d’arrêt soit réellement atteinte. Croyant que c’est le cas, il peut alors quitter son véhicule sans qu’il soit réellement à l’arrêt. C’est alors qu’il peut se mettre à bouger sans avertissement.

Au total, seuls 232 modèles sont concernés, dont 199 Express et 33 Savana. Ce faible nombre laisse croire que le problème à l’assemblage est survenu lors d’une courte période de production.

Pour régler le problème, il suffira de remplacer le composant de commande de transmission sur la colonne de direction, une opération qui sera effectuée par les concessionnaires.

Les Chevrolet Express et GMC Savana sont commercialisés depuis 1995 (modèles de 1996). Ils continuent de se vendre en raison de leur polyvalence, de leurs capacités et de leur facilité d’entretien, et ce, même si, conceptuellement parlant, elles sont archaïques.