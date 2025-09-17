Tests de collision IIHS : résultats mitigés pour les véhicules électriques 2025

Cinq véhicules électriques obtiennent de bonnes notes aux tests de collision, tandis que deux modèles peinent à protéger les passagers arrière.

BMW i4, Blazer EV, Cybertruck et ID.Buzz reçoivent de bonnes cotes IIHS

Ford F-150 Lightning et Nissan Ariya obtiennent respectivement de mauvaises et passables cotes

Aucun des véhicules électriques testés ne se qualifie pour les prix TOP SAFETY PICK

Cinq véhicules électriques ont obtenu de bonnes notes dans un test clé de collision mené par l’Insurance Institute for Highway Safety, tandis que deux autres modèles ont montré des lacunes en matière de protection des passagers arrière. La BMW i4, le Chevrolet Blazer EV, le Tesla Cybertruck et le Volkswagen ID.Buzz ont reçu de bonnes notes au test de chevauchement modéré frontal, alors que la Tesla Model 3 a obtenu une cote acceptable.

Le Ford F-150 Lightning et le Nissan Ariya ont reçu respectivement des notes « mauvais » et « passables », échouant à protéger adéquatement les passagers arrière malgré une bonne protection pour le conducteur.

Des écarts clairs dans les résultats du test de chevauchement modéré

Le test de chevauchement modéré frontal simule une collision décalée entre deux véhicules circulant en sens opposé. Le véhicule testé percute une barrière fixe à 64 km/h avec 40 % de l’avant qui chevauche l’obstacle. Tous les véhicules évalués ont offert une bonne protection pour les passagers avant, mais la sécurité des passagers arrière a varié de façon importante.

La cote acceptable de la Tesla Model 3 reflète un risque accru de blessure à la poitrine pour les passagers arrière, en raison de forces élevées exercées par la ceinture. Les mesures recueillies avec le Lightning et l’Ariya ont montré des indicateurs préoccupants de blessures pour les occupants assis à l’arrière.

Dans le cas du F-150 Lightning, le mannequin arrière a révélé un risque élevé de blessures à la poitrine, à la tête et au cou. La ceinture abdominale a aussi glissé de sa position sur le bassin vers l’abdomen, augmentant ainsi le risque de blessures internes. Du côté de l’Ariya, les systèmes de retenue ont bien contrôlé le mouvement du mannequin arrière pendant l’impact, mais les mesures ont indiqué un risque élevé de blessure à la poitrine.

La bonne cote du Cybertruck s’applique uniquement aux modèles construits après avril 2025, moment où des modifications ont été apportées à la structure sous l’avant du véhicule.

Évaluations supplémentaires : prévention et visibilité

De nouvelles cotes en matière de prévention des collisions avec des piétons ont été publiées pour plusieurs modèles. Les i4, F-150 Lightning, Cybertruck et Model 3 ont reçu de bonnes notes. L’ID.Buzz a obtenu une cote acceptable, tandis que le Blazer EV et l’Ariya avaient précédemment reçu respectivement des notes acceptable et bonne.

La performance des phares s’est révélée problématique pour l’ensemble du groupe, aucun modèle n’ayant obtenu de bonne cote. Cinq modèles ne sont offerts qu’avec des phares jugés acceptables, tandis que la i4 propose des systèmes évalués comme passables ou mauvais, selon la version. Le Cybertruck, quant à lui, n’est équipé que de phares de piètre qualité en raison d’un éblouissement excessif causé par les feux de croisement.