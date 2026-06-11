Honda rappelle un million de véhicules pour un problème de rouille au sous-châssis

Honda procède à un rappel majeur cette semaine, soit celui de 880 514 véhicules aux États-Unis et de 136 260 au Canada. La cause ? Un problème de corrosion qui peut compromettre l’intégrité de la suspension arrière. Quatre modèles sont visés : le Honda Pilot, le Honda Passport, le Honda Ridgeline et l’Acura MDX.

La corrosion pourrait provoquer une défaillance de la suspension arrière.

Quatre modèles touchés : Pilot, Passport, Ridgeline et Acura MDX.

Au Canada, 136 260 modèles sont concernés.

Le problème

Ce n’est pas la première fois que Honda se retrouve aux prises avec des problèmes de corrosion. En 2023, plus de 560 000 CR-V des années 2007 à 2011 avaient été rappelés pour un problème similaire. En 2022, c’est le Ridgeline des années 2006 à 2014 qui était affecté par la rouille sur les supports du réservoir d’essence.

Cette fois, Honda a déterminé que des lacunes dans l’application du revêtement de peinture sur certains sous-châssis arrière pouvaient favoriser le décollement du revêtement protecteur.

Le sel de déglaçage utilisé sur nos routes en hiver fait le reste du travail.

Transports Canada décrit le problème comme suit :

« les points de fixation de la suspension sur le sous-châssis arrière pourraient rouiller. Par conséquent, les composants de la suspension arrière pourraient faire défaut. Cela pourrait entraîner une mauvaise tenue de route et une perte de contrôle du véhicule. »

Les modèles touchés

Acura MDX : années modèles 2014 à 2020

Honda Pilot : années modèles 2016 à 2022 :

Honda Passport : années modèles 2019 à 2023

Honda Ridgeline : années modèles 2017 à 2023

La solution

Toujours selon Transports Canada :

« Honda doit aviser les propriétaires par la poste et leur demander d’amener leur véhicule chez un concessionnaire pour inspecter et installer un ensemble de renfort du sous-châssis arrière ou remplacer le sous-châssis, au besoin. »

Aux États-Unis, les notifications aux propriétaires débutent le 7 juillet. Ce sera assurément similaire de ce côté-ci de la frontière.