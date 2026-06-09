Une Scimitar de 1959 aux enchères : la première familiale à toit rétractable jamais construite

Les différentes enchères automobiles qui ont lieu un peu partout sur la planète nous donnent l’occasion de découvrir des modèles très rares. Celui présentement organisé par le groupe Bonhams, prévu pour le week-end prochain à Reno, au Nevada, n’y fera pas exception. Et parmi les perles qui défileront devant les acheteurs potentiels, il y aura une Scimitar de 1959.

Unique au monde : la seule familiale à toit rétractable jamais construite

Châssis et moteur V8 de 413 pouces cubes issus de la Chrysler New Yorker 1959

Seulement 3 910 milles au compteur depuis sa construction

Si cette voiture ne vous dit rien, ne vous en faites pas, c’est tout à fait normal. On parle d’une véritable licorne. Cette pièce est unique au monde. La Scimitar EX All-Purpose Sedan de 1959 a été conçue par le designer américain Brooks Stevens et carrossée par l’atelier allemand Karosseriewerk Reutter. Elle faisait partie de la collection du National Automobile Museum (la collection Harrah) qui sera liquidée par Bonhams. En tout, 110 modèles lui appartenant vont changer de propriétaire.

On estime que le modèle qui nous intéresse devrait être adjugé entre 125 000 $ US et 175 000 $ US.

Aluminium contre la rouille

À la fin des années 1950, la firme Olin Corporation cherchait à promouvoir l’aluminium comme matériau de carrosserie auprès des constructeurs automobiles. Elle fit appel à Brooks Stevens pour concevoir une série de prototypes capables de convaincre l’industrie. Trois exemplaires furent réalisés : un cabriolet, une limousine cabriolet et cette familiale baptisée All-Purpose Sedan (berline tout-usage).

Les trois furent présentés au Salon de Genève en 1959 avant de faire le tour des salons automobiles d’Europe et des États-Unis.

Bases américaines

La Scimitar All-Purpose Sedan repose sur le châssis de la Chrysler New Yorker de 1959. Elle profite de son V8 de 413 pouces cubes, un bloc qui développe 350 chevaux. La mécanique est mariée à une boîte automatique à trois rapports (TorqueFlite).

L’attrait principal de cette version est son compartiment arrière allongé dont le toit se rétracte entièrement, transformant la voiture en décapotable à l’arrière. Brooks Stevens adaptera ensuite ce concept à des modèles de série chez Studebaker, juste avant que ce fabricant ne cesse ses activités (1964 aux États-Unis, 1966 au Canada).

La carrosserie de cette Scimitar est particulière. Elle mélange des panneaux d’aluminium brossés à l’acier, une combinaison conçue pour éliminer la rouille là où elle apparaît le plus. La construction du modèle fut confiée à l’entreprise Karosseriewerk Reutter, le même atelier qui carrossait la Porsche 356 à l’époque.

Un état de conservation exceptionnel

Ce qui est encore plus exceptionnel à propos de cette Scimitar, c’est son état. Acquise en 1965 par la collection Harrah’s, la voiture affiche seulement 3910 milles d’usure. Elle est proposée sans prix de réserve dans son état d’origine, avec sa peinture d’époque, ses panneaux en aluminium et son habitacle intact.

Seuls quelques défauts esthétiques sont remarquables : des picotements sur la peinture, des pare-chocs légèrement désalignés et quelques marques d’usure sur la sellerie. Un état de préservation remarquable pour une voiture qui a voyagé à travers deux continents il y a plus de soixante ans.

La question n’est pas de savoir si elle va trouver preneur le samedi 13 juin, la journée où elle doit passer sur les blocs, mais bien à quel prix elle sera vendue.