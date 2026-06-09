Porsche dévoile trois 911 aux couleurs de trois personnages du film Toy Story 5

Les collaborations entre l’industrie automobile et le monde du cinéma ne sont pas rares. La dernière en lice est plutôt originale, alors que Porsche vient de dévoiler, en collaboration avec Disney et Pixar, trois 911 uniques au monde. Elles ont été présentées lundi soir (8 juin) lors de l’événement du tapis rouge de la première mondiale du film d’animation Toy Story 5, à Los Angeles.

Trois 911 uniques au monde réalisées par le département Sonderwunsch de Porsche

Chaque voiture sera vendue au profit d’un organisme de bienfaisance

Toy Story 5 prend l’affiche dans les salles de cinéma le 19 juin 2026

Essentiellement, on parle de trois voitures inspirées de trois personnages : Woody, Buzz Lightyear et Jessie

Les modèles présentés ont été modifiés par le département de personnalisation de Porsche, le Sonderwunsch. Ce mot signifie « désir particulier » en allemand. C’est le même qui avait créé la fameuse Sally Special en collaboration avec Pixar pour le film Cars (Les bagnoles). Cette fois, le studio a mis les bouchées doubles.

Buzz Lightyear : Une GT3 RS en tenue de Space Ranger

C’est la 911 GT3 RS qui porte les couleurs de Buzz Lightyear. La voiture est équipée de l’ensemble Weissach et se présente entièrement blanche, avec des accents verts et violets directement inspirés de la combinaison du personnage. Les roues en magnésium sont peintes en blanc et arborent le logo Space Ranger créé par le designer original de Buzz, Bob Pauley de Pixar.

Les pneus Goodyear ont été transformés en pneus « Lightyear », avec un lettrage moulé sur le flanc exclusivement pour cette voiture. Les bandes de seuils de porte affichent la réplique culte du personnage : « To Infinity and Beyond », éclairée en blanc.

Jessie : Une Targa 4 GTS qui porte son chapeau

La cowgirl du groupe est représentée par une 911 Targa 4 GTS de 2026. Le toit Targa rouge, avec son passepoil beige, évoque directement le chapeau de Jessie. La couleur de base, baptisée Jessie White Metallic, est un blanc nacré développé spécifiquement pour cette voiture, en hommage aux boutons de nacre de la chemise western du personnage.

Quand on vous dit que le studio et Porsche ont mis les bouchées doubles…

L’intérieur marie le cuir Dark Night Blue et Bordeaux Red, avec des accents en tissu offrant un effet denim. En entrant dans la voiture, on est accueilli par un message lumineux « YEE HAW ! » inscrit sur les seuils de porte.

Woody : une Carrera T et des jeans usés

Enfin, pour Woody, on retrouve une 911 Carrera T. Cette voiture est peut-être la plus créative des trois. Sa couleur a été développée pour imiter le denim usé du pantalon du personnage. La texture du tissu est visible dans la peinture. Les nuances Golf Blue et White ont été utilisées en complément du bleu principal, le Dark Sea Blue, pour créer cet effet.

Les seuils de porte souhaitent la bienvenue avec la réplique célèbre de Woody : « Ride Like the Wind ! »

Une bonne cause derrière l’opération de marketing

Outre le côté spectaculaire des voitures, ce qui est le plus intéressant derrière tout cela, c’est qu’une bonne cause est en toile de fond. Concrètement, les trois voitures seront vendues au profit des organisations de Big Brothers Big Sisters of America, de la Croix-Rouge américaine et de la Starlight Children’s Foundation. Ce dernier offre son soutien aux enfants hospitalisés.

Toy Story 5 prend l’affiche le 19 juin prochain dans une salle près de chez vous.