Subaru Crosstrek 2026 : pourquoi le recommande-t-on autant ?

Le véhicule parfait n’existe pas. Vous aurez beau chercher, il est introuvable. Cependant, certains modèles répondent à la majorité des besoins et des préoccupations. Lorsque c’est le cas, ledit modèle s’approche de la perfection pour celui qui est comblé par ses qualités. Voilà pourquoi nous avons tendance à recommander certains produits plutôt que d’autres. Dans le fond, c’est l’ensemble de l’œuvre qui fait que l’achat d’un produit en particulier a du sens. L’un de ces modèles est le Subaru Crosstrek. Imparfait et parfait en même temps, si vous saisissez ce que l’on cherche à vous dire.

Mais question de pousser notre réflexion plus loin, voici pourquoi on recommande autant ce modèle aux acheteurs d’ici.

Six bonnes raisons

Essayons de synthétiser le tout de la manière la plus efficace. Pour ce faire, voici six raisons précises qui expliquent pourquoi ce modèle est facile à recommander.

1 — Le format parfait

À peu près tous les acheteurs souhaitent pouvoir compter sur un véhicule offrant beaucoup d’espace. Au passage, ils souhaitent également un modèle qui ne soit pas trop gros. Avec son format sous-compact, le Subaru Crosstrek propose un compromis acceptable en matière d’espace de chargement avec un coffre de 564 litres et un volume de chargement de 1549 litres derrière la première rangée.

Soyons francs, ce n’est pas exceptionnel, mais ça répond aux besoins de la très grande majorité. Au passage, le Crosstrek est facile à garer partout en raison de ses dimensions, qui n’ajoutent pas au stress que peut générer une balade dans la circulation lourde.

2 — Facile à entrer… et à sortir

Abordons ici une thématique souvent oubliée, mais qui compte beaucoup pour de nombreux acheteurs : la facilité à entrer et à sortir du véhicule. Pour ceux aux prises avec des maux de dos, des genoux en compote, ou pour qui l’âge rend tout déplacement plus difficile, il est parfois très compliqué de grimper dans un VUS, comme il est difficile de s’extirper d’une voiture dont l’assise est un peu trop basse.

Avec le Crosstrek, c’est simple, on se glisse dans le véhicule et il est tout aussi facile d’en sortir. C’est vrai pour à peu près tous les modèles de la catégorie des VUS sous-compacts, mais c’est un élément qu’il ne faut pas prendre à la légère.

Et c’est vrai à l’avant comme à l’arrière, où l’espace est respectable.

3 — L’un des meilleurs rouages intégraux de l’industrie, de série

On se passait facilement de la motricité aux quatre roues il y a 20 ou 30 ans, mais puisque cette option est devenue très courante, nous y avons pris goût, collectivement. Est-ce qu’il est nécessaire d’acheter un modèle à quatre roues motrices pour circuler en toute sécurité au Québec ? Bien sûr que non. Cependant, lorsqu’il est inclus, c’est une belle valeur ajoutée.

La beauté de la chose avec un véhicule Subaru, c’est que le rouage en question est l’un des meilleurs de l’industrie.

4 — Un prix qui reste accessible

Vous le savez comme nous, les prix des véhicules ont explosé depuis la pandémie. Au point où il est devenu très difficile de trouver un modèle neuf à moins de 30 000 $. Les propositions intéressantes à moins de 40 000 $ deviennent plus rares, aussi.

À 33 408 $, frais de transport et de préparation inclus, la version de base (Commodité) est offerte à un prix qui permet de respirer. Tout n’est cependant pas parfait avec la fourchette de prix du modèle, surtout lorsqu’on monte dans la gamme. On y revient.

5 — Utilitaire, pour vrai

Les constructeurs sont passés maîtres pour nous vendre des capacités. On nous offre des modèles capables de ceci et de cela, mais dans le fond, c’est souvent très superficiel. Chez Subaru, la réputation de la marque s’est bâtie sur la qualité de son rouage intégral. Ainsi, lorsqu’on offre des capacités, elles sont bien réelles. La clientèle typique et cible de la compagnie est d’ailleurs très au fait de cette réalité et a des attentes précises en la matière.

Ainsi, même si le Crosstrek est le plus petit véhicule utilitaire de la famille, il peut se débrouiller hors des sentiers battus grâce à une généreuse garde au sol de 220 mm, mais également grâce au système X-Mode qui offre le contrôle de la vitesse en pente et une gestion active du train roulant dans le but d’offrir une adhérence optimale en tout temps.

On s’entend, vous ne vous lancerez pas à l’assaut du Kilimandjaro avec ce véhicule, mais pour atteindre des endroits plus reculés en forêt, en hiver comme en été, il va vous étonner.

6 — Une fiabilité rassurante

Sans être irréprochable, la cote de fiabilité du Subaru Crosstrek est généralement bonne. Ça rassure. Qui plus est, en raison de l’ensemble de l’œuvre présentée ici, la valeur de revente du modèle demeure élevée. Parlons d’une inquiétude de moins.

Les bémols

À lire ce qui précède, il est à croire que le Subaru Crosstrek n’a aucun défaut. Ce n’est pas le cas.

La taille du coffre, à 564 litres (527 litres pour la version hybride), est faible et inférieure à celle de bien des concurrents. Si c’est plus respectable une fois les sièges arrière rabattus, ça demeure un peu limite lorsqu’ils sont relevés.

La boîte de vitesses du Crosstrek est à variation continue (CVT). Même si le comportement de ce type de boîte est moins mauvais qu’auparavant, ça demeure toujours un peu plus pénible à l’accélération. Et côté sensation de conduite, on repassera.

Quant aux aides à la conduite, elles sont nombreuses, mais très intrusives. Sérieusement, prévoyez une bonne dose de patience une fois au volant. Ça ne dérangera pas tout le monde, mais si vous êtes de ceux qui aiment avoir le contrôle de votre véhicule, ça va vous rendre marteau par moments.

Gardez aussi quelques blasphèmes en réserve lors de l’utilisation de l’écran central, où sont regroupées plusieurs commandes, dont celles de la climatisation. Rageant.

Autre truc qui ne tient pas la route. Subaru propose une version hybride de son Crosstrek. C’est bien, car on voit l’offre hybride se multiplier à travers l’industrie et les gens s’y intéressent de plus en plus. Le hic, c’est que la variante hybride (Limited) est la plus chère de la gamme, à plus de 43 000 $. Pire, le système hybride de Subaru n’a pas l’efficacité de celui de Toyota ou de Honda, si bien que les économies de carburant ne sont pas si extraordinaires que cela. Bref, un beau coup d’épée dans l’eau. À éviter.

Enfin, notez l’absence au menu de la variante Wilderness. Elle est construite aux États-Unis et affectée par les contre-tarifs. A-t-on besoin d’en dire plus ?

L’expérience au volant

On ne fait pas l’acquisition d’un Subaru Crosstrek pour vivre des sensations fortes sur la route. Avec une puissance de 182 chevaux et un couple de 178 livres-pieds fourni par le 4-cylindres à plat de 2,5 litres, on a tout ce qu’il faut, sans plus. La version hybride en propose un peu plus (194 chevaux et des accélérations plus franches), mais nous avons vu qu’elle n’en valait pas le « coût ».

La position de conduite est bonne, la visibilité correcte, et les réactions du véhicule (direction, freinage, tenue de route) sont prévisibles.

Et le confort est très décent.

Surtout, lorsque la neige recouvre le sol, la sensation est très rassurante. On peut même s’amuser drôlement lors d’une bonne tempête de neige.

En somme, le modèle offre ce que l’acheteur type souhaite d’un tel produit.

Subaru Crosstrek 2026, en bref :

Prix De 33 408 $ à 43 408 $ (frais inclus) Moteur à essence 4-cylindres à plat de 2,5 L, 182 chevaux, 178 livres-pieds Hybride 194 chevaux combinés (Limited seulement) Transmission CVT Rouage Intégral, de série Garde au sol 220 mm Coffre 564 L (527 L hybride) / 1549 L (1433 L hybride) Remorquage 680 kg (1500 lb) Consommation moyenne 8,1 L/100 km (essence) / 6,5 L/100 km (hybride)

Verdict

Vous venez de le constater, il y a plus de points positifs que de négatifs à propos du Subaru Crosstrek. C’est un véhicule facile à recommander. Il va plaire bien plus qu’il va déplaire.

Là où Subaru aura à travailler, c’est à réduire la consommation de ses mécaniques, tant celle à essence que celle hybride. Dans ce dernier cas, elle n’est tout simplement pas dans le coup, ce qui rend encore plus injustifiable le surplus exigé pour elle (ou du moins la version qui la porte).

N’hésitez pas à essayer d’autres produits dans cette catégorie, notamment le Toyota Corolla Cross, le nouveau Kia Seltos et le Mazda CX-30.