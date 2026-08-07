Subaru Canada réduit le prix du Trailseeker 2027 jusqu’à 5 000 $

La baisse des prix au Canada rend le Subaru Trailseeker 2027 de base admissible à l’incitatif fédéral pour véhicules électriques.

Subaru a réduit le prix du Trailseeker 2027 jusqu’à 5 000 $.

La version Touring est maintenant admissible au programme canadien d’abordabilité des véhicules électriques.

Le rouage intégral à deux moteurs développe 375 ch et offre une autonomie estimée pouvant atteindre 446 km.

Subaru Canada a réduit les prix de l’ensemble de la gamme Trailseeker 2027, diminuant les prix de détail suggérés par le fabricant jusqu’à 5 000 $ par rapport au modèle 2026. Cet ajustement permet maintenant à la version Touring d’entrée de gamme d’être admissible au Programme d’abordabilité des véhicules électriques du gouvernement fédéral.

Le Trailseeker 2027 est offert à partir de 49 995 $ en version Touring, tandis que la version Limited est proposée à 53 995 $ et la Premier, à 57 995 $. Les prix estimés des véhicules, comprenant les frais de transport, de préparation et les frais applicables, varient de 53 152 $ à 61 152 $, selon la version.

La baisse de prix n’a eu aucune incidence sur le groupe motopropulseur électrique à deux moteurs du Trailseeker 2027 ni sur ses niveaux d’équipement. Le rouage intégral symétrique de série utilise des moteurs électriques de puissance égale sur les essieux avant et arrière afin de produire 375 chevaux. Le VUS peut également remorquer jusqu’à 1 500 kg.

Les capacités hors route appréciables demeurent au rendez-vous, puisque le Trailseeker offre une garde au sol de 210 mm et est équipé du système X-MODE à double fonction de Subaru, qui comprend les réglages Neige/Terre et Neige profonde/Boue, ainsi que le contrôle de l’adhérence et l’assistance au contrôle en descente.

L’énergie est fournie par une batterie lithium-ion de 74,7 kWh, permettant une autonomie estimée pouvant atteindre 446 km dans des conditions idéales. Chaque Trailseeker comprend également de série un port de recharge conforme à la norme nord-américaine de recharge (NACS), donnant accès à un réseau public de recharge en pleine expansion.

À l’intérieur, le VUS électrique propose un habitacle à plancher plat offrant un généreux espace pour les passagers et une bonne capacité de chargement. Un écran tactile de 14 pouces offert de série comprend la connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto.

Le style extérieur conserve la signature lumineuse des véhicules électriques de Subaru, notamment un emblème illuminé à six étoiles, des phares à DEL, des feux de jour à DEL et un lettrage SUBARU tridimensionnel à l’arrière.

Chaque Trailseeker 2027 est équipé d’un vaste éventail de technologies d’aide à la conduite. Les caractéristiques de série comprennent le freinage précollision, l’alerte de circulation transversale avant, les détecteurs d’angles morts, l’alerte de sortie de voie et bien plus encore.

Le Subaru Trailseeker 2027 devrait arriver chez les concessionnaires canadiens vers la fin de 2026.