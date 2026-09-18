Le Subaru Forester Wilderness 2027 reçoit une motorisation hybride, mais le Canada en est toujours privé pour l’instant

Le Forester Wilderness de Subaru est maintenant offert avec l’une ou l’autre des motorisations, tout en conservant ses attributs hors route, électrifié ou non.

Le Forester Wilderness hybride devient le premier modèle Wilderness de Subaru offert avec une motorisation électrifiée.

La puissance de la version hybride atteint 194 ch, tandis que la garde au sol du Wilderness demeure d’environ 236 mm.

Subaru n’offre toujours pas la version Forester Wilderness sur le marché canadien.

Subaru élargit son offre de motorisations hybrides en la proposant pour la première fois avec sa populaire sous-marque Wilderness. Les clients américains de Subaru peuvent maintenant choisir un Forester Wilderness hybride pour l’année-modèle 2027. Au moment d’écrire ces lignes, la version Forester Wilderness à vocation hors route demeure indisponible au Canada.

Le nouveau Wilderness hybride utilise le système hybride série-parallèle de Subaru, qui combine un moteur Boxer à quatre cylindres de 2,5 L à cycle Atkinson/Miller spécialement conçu avec des moteurs électriques et une batterie lithium-ion.

Malgré l’arrivée de la motorisation hybride plus respectueuse de l’environnement dans la gamme Wilderness, les principaux équipements hors route demeurent présents. La garde au sol s’établit à 9,3 pouces, soit environ 236 mm, et le modèle reçoit des pneus tout-terrain Yokohama Geolandar, des protections de soubassement, le rouage intégral symétrique et le système X-Mode à deux modes.

L’habitacle comprend une sellerie StarTex, un volant chauffant et un bloc d’instrumentation numérique de 12,3 pouces. Le Wilderness hybride est doté d’une chaîne audio Harman Kardon et d’un hayon à commande électrique. Le bleu Geyser, une couleur associée aux modèles Wilderness, figure parmi les teintes extérieures offertes.

Pour les acheteurs qui souhaitent profiter du système hybride sans les accessoires Wilderness, Subaru continue de l’offrir avec toutes les autres versions, notamment Premium, Sport, Limited et Touring, à l’exception toutefois du modèle de base.

Le Forester Wilderness hybride affiche un prix de départ de 40 495 $ US avant les frais applicables, soit seulement 1 000 $ US de plus que le Wilderness à essence, offert à partir de 39 495 $ US. La seule version proposée avec la motorisation hybride au Canada est la Premier, qui exige un supplément de 3 000 $ par rapport à la motorisation non électrifiée, à 51 508 $ CA, frais compris.

Au Canada, l’ajout d’une autre option hybride met en évidence une différence persistante entre les produits proposés sur les deux marchés. Subaru n’offre actuellement pas le Forester Wilderness au Canada et ne propose qu’une seule option hybride.

Subaru construit les Forester et Forester hybrides 2027 à Lafayette, en Indiana, ainsi qu’à Gunma, au Japon. Ces derniers seraient exempts de droits de douane pour le marché canadien…